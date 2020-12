Ensi kesän festivaalien ohjelmistoja julkistettu ennätysaikaisin – lippulotto ja festarimaskit avittavat pääsylippujen joulumyyntiä

– Viime keväästä saakka on ollut melkoista vuoristorataa, mutta uskon vakaasti ensi kesään, sanoo Fullsteamin toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen. Kuvassa Antti Tuiskun faneja keikalla Provinssissa 2018.

– Viime keväästä saakka on ollut melkoista vuoristorataa, mutta uskon vakaasti ensi kesään, sanoo Fullsteamin toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen. Kuvassa Antti Tuiskun faneja keikalla Provinssissa 2018. Juuli Aschan / YleX

Viime kesä oli festivaalien osalta ankea. Järjestäjät joutuivat perumaan tapahtuman toisensa jälkeen koronaepidemian takia.

Tulevasta vuodesta toivotaan toisenlaista.

– Siitä lähdetään, että ensi kesänä festareilla raikaa, sanoo Ruisrockin (siirryt toiseen palveluun) promoottori Mikko Niemelä.

Hän kuvaa festivaalijärjestäjien tunnelmia varovaisen, myönteisen ja luottavaisen sekoitukseksi.

Tapahtumajärjestäjistä on tullut uutisten suurkuluttajia: he seuraavat herkeämättä koronatilannetta ja erityisesti rokotteen valmistumista.

– Seuraan tarkkaan rokoteuutisia. Ne luovat uskoa, että homma etenee hyvään suuntaan.

Samaa sanoo musiikkiyhtiö Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen.

"Uskomme vahvasti siihen, että kesäfestarit toteutuvat." Tuomo Tähtinen

– Viime viikkoisten rokoteuutisten ja asiantuntija-arvioiden jälkeen olemme positiivisemmalla mielellä kuin aikoihin. Uskomme vahvasti siihen, että kesäfestarit toteutuvat.

Fullsteam järjestää helsinkiläistä Sideways-tapahtumaa (siirryt toiseen palveluun) sekä on mukana Seinäjoen Provinssin (siirryt toiseen palveluun)organisaatiossa.

Ruotsalainen räppäri Silvana Imam oli yksi Sideways-esiintyjistä vuonna 2018. Miikka Varila

Lippulottoa ja ilmaisia festarimaskeja

Joulukauppaan festivaaleilla on omat täkynsä. Sidewaysillä (17.-19.6.2021) se on lippulotto. Jos nyt ostaa festivaalilipun ensi kesäksi, osallistuu samalla lottoarvontaan ja voi voittaa tapahtumaan viiden vuoden ilmaisen kestolipun.

Provinssi (1.-3.7.2021) piristää joululahjalippujen myyntiä maskikampanjalla. Kun ostaa festivaalilipun vuoden loppuun mennessä, saa halutessaan kaupan päälle Provinssi-kasvomaskin.

Ruisrock (9.-11.7.2021) puolestaan lämmittelee fanejaan pikkujoulutunnelmaan sosiaalisessa mediassa. Facebookissa ja Instagramissa kutsutaan viettämään Vuoden pisimpiä pikkujouluja virtuaalisesti.

Ohjelmassa on mainoksen mukaan musiikkivisoja, yllätyksiä ja ilottelua.

Promoottori Mikko Niemelä uskoo, että ihmiset jo odottavat festivaaleille pääsemistä ja ystävien tapaamista. Isac Elliot kuvattuna Provinssin esiintymislavalla vuonna 2018. Juuli Aschan / YleX

"Lippuja voi hankkia luottavaisin mielin"

Lippujen hintoja ei ole ensi kesälle nostettu, mutta edelleenkin festivaalilippu on arvokas hankinta vaikkapa joululahjaksi. Esimerkiksi kolmen päivän lippu Provinssiin maksaa 159 euroa.

Uskaltaako niitä jo ostaa ensi kesälle, kun tilanne on kuitenkin epävarma?

Tähtinen ja Niemelä vakuuttavat, että ehdottomasti.

– Ymmärrän, että moni sitä aprikoi, mutta lippuja voi hankkia luottavaisin mielin, Ruisrockin Mikko Niemelä sanoo.

– Totta kai tulevaisuus on epävarma, mutta kesä on kuitenkin aika kaukana, Tuomo Tähtinen lisää.

Sannia kuultiin Turun Ruisrockissa vuonna 2018. Ensi kesänä hänen on määrä esiintyä Provinssissa. Nelli Kenttä, YleX

Jos tapahtuma jouduttaisiin kokonaan perumaan, ostaja saa rahansa takaisin.

– Jos niin ikävästi käy, että maailma on ensi kesänäkin koronasta sekaisin, samat lippukäytännöt kuin viime kesänä ovat edelleen voimassa, Mikko Niemelä muistuttaa.

Turvallisuus edellä ilman hölmöilyä

Tuomo Tähtisen mielestä lippujen palautusrumba on koronan seurauksista “pienin paha”.

– Suurin haasteemme on saada tapahtumat järjestettyä niin, että osallistuminen on kaikille turvallista. Mikäli se edellyttää lippujen kanssa puljaamista, niin se on pieni vaiva.

Myös Niemelästä turvallisuus on nyt ykkösasia.

– Yksikään festivaalijärjestäjä ei ole lähdössä hölmöilemään, vaan tekee kaikkensa turvallisuuden takaamiseksi.

Festivaalit ovat jo kertoneet tulevan kesän artistivalinnoista, mutta esiintyjien nimiä on vielä luvassa lisää. Miikka Varila

Festivaalit myös seuraavat tilanteen kehittymistä yhdessä ja tekevät muutenkin yhteistyötä.

– Suomi on pieni maa, ja täällä ei kannata asettua poikkiteloin toisten festivaalien kanssa, ennemminkin pyritään siihen, että kaikki voittaa, Tuomo Tähtinen sanoo.

Artistit ovat jo lähtökuopissa

Festivaalien ohjelmistoja on julkistettu ennätyksellisen aikaisin. Moni viime kesälle sovittu artisti haluaa nyt lunastaa lupauksensa ja esiintyä faneilleen.

Jos jotain positiivista korona-ajasta haluaa festivaalien osalta löytää, niin esiintyjien saaminen on ollut järjestäjille poikkeuksellisen helppoa.

Promoottori Mikko Niemelä on huomannut, että artisteilla on kova nälkä päästä yleisön eteen.

– Artistit eivät malttaisi enää odottaa. Monella on koronan takia ollut todella pitkä keikkatauko. Edes kukaan kansainvälisistä artisteista ei ole vielä perunut.

Antti Tuiskun esiintyminen kuuluu Ruisrockin ensi kesän ohjelmistoon. Kuvassa Tuisku esiintyi Provinssissa. Juuli Aschan / YleX

Ulkomaalaisista Ruisrockin suosikkinimistä Niemelä mainitsee yhdysvaltalaisen rapin nousevan nimen DaBabyn, jonka on määrä esiintyä Suomessa ensimmäistä kertaa ensi kesänä.

Provinssin odotetuimpia kotimaisia esiintyjiä on Hassisen kone, jonka kesän ainoa festivaalikeikka on Seinäjoella. Lisäksi Provinssi kuuluu Sunrise Avenuen jäähyväiskiertueeseen ainoana festivaalikeikkana Suomessa.

Festivaalien ohjelmistoja ei ole vielä täysin lyöty lukkoon ja järjestäjien mukaan artistilisäyksiä on vielä luvassa.

– Kenelläkään ei ole tulevaisuutta paljastavaa kristallipalloa. Suunnittelemme Ruisrockia niin normaalisti kuin se näissä olosuhteissa on mahdollista, promoottori Mikko Niemelä sanoo.

