Sataman suururakka käynnistyi viimein Vaasassa – 12 miljoonan euron laituri rakennetaan vastaamaan Merenkurkun uuden laivan vaatimuksia

Vaasan sataman uuden laiturin työt käynnistyivät viimein tällä viikolla, puoli vuotta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.

Viivästys johtui siitä, että urakka jouduttiin kilpailuttamaan uudelleen sopimuserimielisyyksien vuoksi. Kun alkuperäinen urakoitsija ei sitoutunut tarjouspyynnön mukaiseen urakkasopimukseen, hankinta keskeytettiin Vaasan kaupungin toimesta.

Nyt työt uuden urakoitsijan kanssa ovat käynnistyneet.

– Aurora Botnian neitsytmatkaan mennessä uusi laituri ei valmistu, mutta muuten kaikki sujuu uuden aikataulun mukaisesti, Vaasan kaupungin rakennuspäällikkö Jan-Ove Ingo toteaa.

Jan-Ove Ingo on siirtänyt työhuoneensa väliaikaisesti sataman terminaalirakennukseen. Yle/Anna Wikman

Useita uudistuksia samaan aikaan

Uuden laiturin hinnaksi on arvioitu noin kaksitoista miljoonaa euroa. Koko sataman uudistuksen kustannusarvio on noin 20 miljoonaa euroa. Urakan myöhästyminen voi kuitenkin aiheuttaa lisäkuluja.

Samalla, kun uusi laituri valmistuu satama-altaaseen, tehdään uuden terminaalin perustustöitä. Myöhemmin on tarkoitus rakentaa uusi matkustajakäytävä.

Tällä hetkellä kiireisin työ on saada uuden laiturin tukielementit paikoilleen ennen talven tuloa.

Betonielementit on valettu satamassa, ja odottavat laskua meren pohjaan. Anna Wikman / YLE

Uusi laituri tulee olemaan reilu 160 metriä pitkä ja noin 15 metriä leveä. Ensitöiksi satama-allasta on ruopattu. Alueella on samanaikaisesti valettu 79 noin 9 metriä korkeaa betonielementtiä, joiden tehtävänä on kannatella laiturin kantta.

Parhaillaan ensimmäisiä elementtejä on aseteltu paikoilleen altaaseen.

– Ensimmäiset kulmatukielementit ovat nyt paikoillaan, ja täytyy sanoa, että tuntui hyvältä, koska ne ovat myös niitä kriittisimpiä, toteaa Terramaren työmaapäällikkö Viljami Elo.

Viljami Elon mukaan laiturityö ei tule haittaamaan matkustamista kesällä. Yle/Sebastian Björklund

Kun elementtejä on tarpeeksi paikoillaan, täytetään ne kivimurskalla joka samalla painaa veden pois betonikehikosta.

Kivimurskan ajo satamaan alkaa lähipäivinä. Kiveä on määrä ajaa arviolta 100 kuormaa päivässä Mustasaaresta Vaasan satamaan.

Toivon mukaan kaikki elementit ehditään saada paikoilleen ennen kuin meri jäätyy. Tavoitteena on saada runko paikoilleen vielä tämän vuoden puolella.

– Kunhan elementit saadaan veteen ja täytöt tehtyä ennen talvea, niin sitten ei ole mitään hätää, Elo sanoo.

Kun tarpeeksi monta elementtiä on paikoillaan, ne täytetään kivimurskalla. Anna Wikman / YLE

Satama-alue ei ehdi valmistua ensi kesään mennessä

Itse kannen valu ja laiturin sähkötyöt päästään aloittamaan vasta ensi keväänä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että uusi Aurora Botnia kiinnittyy koko tulevan kesän vanhaan pohjoispiiri-laituriin.

Satama-alueen töiden odotetaan olevan valmiit ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Terramaren Viljami Elon mukaan keskeneräinen työ ei tule vaikuttamaan matkustajaliikenteeseen.

Jan-Ove ingon mukaan satama kuitenkin tulee näyttämään työmaalta vielä koko tulevan kesän. Suunnitelmien mukaan esimerkiksi matkustajakäytävät ja uusi lähtöselvitysjärjestelmä rakennetaan ensi kesänä.

Uusi laituri mahdollistaa Aurora Botnian rantautumisen monella eri tapaa. Lähtökohtaisesti laiva ajaa aina satamaan keula edellä, mutta olosuhteista riippuen voidaan myös lähestyä perä edellä.

Uusi laituri on noin 160 metriä pitkä ja 15 metriä leveä. Anna Wikman / YLE

Säiden mukaan laiva voidaan myös kiinnittää uuden laiturin pohjois- tai eteläpuolelle. Laivan akut ladataan satamassa, ja lähtökohtaisesti satamasta lähdetään aina sähkövoimalla.

– Se on kyllä aiheuttanut haasteita etenkin tekniikan suhteen, Ingo toteaa.

Kaiken kaikkiaan on kyse erittäin suuresta urakasta, jossa urakoitsijoita luetellessa ei Ingolla tahdo sormet riittää.

– Tämä on ehdottomasti suurin urakka jossa olen saanut olla osallisena.

