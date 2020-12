Kiinassa alkoi merkittävä #metoo-oikeudenkäynti – kuuluisaa uutisankkuria syytetään harjoittelijan häirinnästä

Pekingissä Kiinassa alkoi keskiviikkona oikeudenkäynti, jota pidetään merkittävänä Kiinan seksuaalista ahdistelua vastustavalle #metoo-liikkeelle.

27-vuotias Zhou Xiaoxuan sai aikaan myrskyn sosiaalisessa mediassa kaksi vuotta sitten kun hän syytti merkittävää kiinalaista televisiokasvoa seksuaalisesta häirinnästä.

Tapauksen juuret yltävät (siirryt toiseen palveluun) kuuden vuoden taakse. Tuolloin Zhou työskenteli harjoittelijana valtion televisiokanava CCTV:llä. Vasta aloittanutta harjoittelijaa pyydetiin viemään hedelmiä kuuluisan televisiokasvon Zhu Junin pukuhuoneeseen.

Zhoun mukaan uutisankkuri suuteli ja kopeloi häntä väkivaltaisesti.

Zhu on Kiinassa hyvin tunnettu. Hän on muun muassa juontanut kiinalaisen uudenvuoden gaalan, mikä on vuosittain yksi eniten katsojia maailmassa keräävä televisiospektaakkeli.

Zhu on kiistänyt syytteet ja nostanut vastasyytteen maineen vahingoittamisesta.

Harvinainen oikeustapaus

Seksuaalisen häirinnän käsittelyä Kiinan oikeusistuimissa voidaan pitää harvinaisena.

Vuosina 2010–2017 julkistetuista tuomioista vain 34 liittyi seksuaaliseen häirintään. Näistä vain kahdessa uhri syytti itse epäiltyä ahdistelijaansa – ja molemmat hylättiin ”todisteiden puuttumisen takia”, paikallinen voittoa tavoittelematon järjestö on kertonut BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan. Järjestön aineistona on yhteensä yli 50 miljoonaa kiinalaisissa oikeusistuimissa annettua tuomiota.

Zhou toivoo, että hänen tapauksensa oikeuskäsittely rohkaisee myös muita seksuaalisen häirinnän uhriksi joutuneita viemään tapauksia oikeuteen.

Uutistoimisto AP:n mukaan Zhou totesi pekingiläisen oikeusistuimen ulkopuolella, että vaikka hänen tapauksensa ei päätyisi oikeudelliseen voittoon, asian esiintuominen julkisuudessa on jo "eräänlainen voitto".

Uutistoimisto AFP:n mukaan Zhou kertoi olevansa hermostunut oikeudenkäynnin alla.

– Voitimmepa tai hävisimmepä, tällä tapauksella on silti merkitystä... Jos häviämme, ainakin esiintuomamme kysymykset jäävät historiaan, Zhou luonnehti.

Zhou pyytää oikeudessa uutisankkurilta julkista anteeksipyyntöä ja noin 6300 euron korvauksia kärsimyksestä. Tapauksesta ei odotettu tuomiota vielä keskiviikon aikana.

Oikeustalon ulkopuolella oli keskiviikkona muutamia kymmeniä mielenosoittajia. Heidän kylteissään luki muun muassa "#metoo" ja "me vastustamme seksuaalista häirintää".

Uusi lakikokoelma antaa puitteet häirinnälle

Kiinassa nuijittiin toukokuussa läpi yksityisoikeudellinen lakikokoelma, joka astuu voimaan ensi vuoden alussa.

Siinä määritellään puitteet seksuaaliselle häirinnälle. Se on jotain, “mikä tapahtuu vastoin toisen ihmisen tahtoa esimerkiksi puheen, tekstin, kuvien tai fyysisten toimien osalta”.

Laissa määritellään myös, että hallituksen, yritysten ja koulujen tulisi toimia aktiivisesti kuvatun kaltaisen toiminnan estämiseksi. Lakiokokoelman sisällöstä kertoo muun muassa BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Kiinan viralliset uutiskanavat vaikenevat tapauksesta

Kriitikoiden mukaan toimet ovat hyvä alku, mutta lisää tarvittaisiin. Laista puuttuu esimerkiksi maininta, mitä esimerkiksi yrityksille voisi seurata, mikäli he eivät toimi halutulla tavalla.

Kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa on kuhistu oikeusjutusta. Ihmiset ovat myös valittaneet, että paikallinen media vaikenee oikeuskäsittelystä.

Tällä viikolla virallisilla uutiskanavilla ei ole näkynyt mainintaa aiheesta. Verkkokäyttäjät ovat myös kertoneet, että oikeudenkäyntiin viittaavia aihetunnisteita eli hashtageja ja kommentteja on poistettu sosiaalisesta mediasta.

Seksuaalista häirintää vastustava #Metoo-liike sai alkunsa sosiaalisessa mediassa vuonna 2017, kun näyttelijä Alyssa Milano kehotti Twitterissä jakamaan kokemuksia aihetunnisteella #metoo.

Kampanja sai vauhtia, kun useat näyttelijät syyttivät tuottaja Harvey Weinsteinia ahdistelusta. Liikkeen seurauksena on ollut laaja yhteiskunnallinen keskustelu häirinnästä ja rikostutkintoja, mutta myös ylilyöntejä.

Lähteet: AP, AFP