Nuoria lääkäreitä tulee nyt töihin itärajan terveyskeskuksiin, joissa kiireettömän hoidon jonot ovat maan pisimmät: " Hyvin olen viihtynyt"

Terveyskeskuslääkäri Jonni Roiko-Jokela valmistautuu työpäivään Joutsenon neuvolassa, joka sijaitsee noin kilometrin päässä hyvinvointiasemalta. Jonni Roiko-Jokela aloitti työt terveyskeskuslääkärinä Joutsenon hyvinvointiasemalla Lappeenrannassa tänä syksynä.

Tänään työpäivä menee neuvolan puolella. Neuvolassa työ on aivan erilaista kuin terveyskeskuksen puolella.

– Täällä neuvolassa työ on enemmän terveydenhoitoa ja ennaltaehkäisevää työtä, ja lasten kanssa työskentely on aivan oma maailmansa. Terveyskeskuksen puolella keskitytään enemmän sairauksien hoitoon, kuvailee Jonni Roiko-Jokela työtään.

Vaikka terveyskeskuslääkärin uraa on takana vasta joitakin kuukausia, on nuorelle lääkärille jo selvää, mikä terveyskeskuslääkärin työssä kiinnostaa.

– Parasta on ihmisten kanssa työskentely ja se, että kohtaa erilaisia ihmisiä, näkee erilaisia elämäntilanteita ja pääsee vaikuttamaan sairauksien hoitoon yhdessä potilaan kanssa.

Yleislääkärin työssä Jonni Roiko-Jokela arvostaa myös työn monipuolisuutta.

– Lisäksi voi keskittyä esimerkiksi lasten neuvolaan tai vanhustyöhön. Kiehtovaa on myös hoidon jatkuvuus.

Työssä on myös kolikon toinen puoli.

– Vastaanottoajat ovat varsinkin päivystyksessä joskus lyhyitä, kun asiakkaalla on paljon kerrottavaa ja paljon vaivoja, joista he haluavat jutella. Kaksikymmentä minuuttia on lyhyt aika ja silloin on rajattava, mihin vaivaan keskitytään.

Yli kuukauden odotus terveyskeskuslääkärille

THL:n vuosiraportin mukaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kiireettömään hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa on maan heikointa. Syynä on lääkäripula, joka vaivaa koko maata.

Pahimmillaan asiakas on joutunut odottamaan terveyskeskuslääkärille pääsyä yli kuukauden. Kalle Purhonen / Yle

Esimerkiksi Luumäellä ja Joutsenossa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsyä on joutunut odottamaan yli kuukauden.

Eksotessa työskentelee 80 terveyskeskuslääkäriä, joista puolet on tällä hetkellä virassa. Loput ovat nuoria lääkäreitä, jotka tekevät sijaisuuksia tai ostopalvelulääkäreitä.

Kahdeksan virkaa on tällä hetkellä täyttämättä. Eksoten terveyden- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulan mukaan tilanne on kuitenkin hieman valoisampi kuin viime vuonna.

– Erityisesti nuoria lääkäreitä Lappeenrantaan on saatu viime vuotta paremmin. Nyt tämä korona-aika on tehnyt sen, että yrityksillä on ollut vähemmän töitä. Siksi ostopalvelulääkäreitä maaseudun terveys- ja hyvinvointiasemille ollaan saatu aiempaa paremmin.

Terveyskeskuslääkärin työajasta noin puolet menee potilaiden vastaanotossa. Vanhusten hoito, kotihoito, neuvola, kouluterveydenhoito, hoitajien konsultaatiot ja paperityöt vievät toisen puolen työajasta.

Terveyskeskusten asiakkailla on usein monia vaivoja verrattuna työterveyshuollon potilaisiin. Kaikkia ongelmia ei aina pystytä ratkaisemaan yhdellä käynnillä.

Joutsenon hyvinvointiasema Lappeenrannassa. Terveyskeskuslääkärin työajasta puolet menee potilaiden vastaanottoon. Ville Toijonen / Yle

– Meillä on paljon ikäihmisiä, joilla on monia sairauksia. Kyllä siinä herkästi menee puolikin tuntia, eikä kaikkia vaivoja pystytä samalla kertaa hoitamaan, sanoo Tuula Karhula.

Urapolku nuorille lääkäreille

Tuula Karhula uskoo, että lähivuosina lääkäritilanne paranee entisestään. Tärkeintä on luoda nuorille lääkäreille hyvät työskentelyolosuhteet.

Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula uskoo, että tulevaisuudessa asiakkaat pääsevät viikossa kiireettömään hoitoon. Kalle Purhonen / Yle

– On tärkeää, että nuorilla lääkäreillä on hyvä työnohjaus. Siitä olemme jo saaneet kiitosta.

Jonni Roiko-Jokela valmistui lääketieteen lisensiaatiksi keväällä 2019. Hän suorittaa parhaillaan YEK-vaihetta eli yleislääketieteen erityiskoulutusta, johon kuuluu työskentelyä terveyskeskuksessa ja sairaalassa. Hän aikoo erikoistua yleislääketieteeseen.

Lappeenranta oli tuttu paikka Jonni Roiko-Jokelalle jo aiemmilta opiskeluvuosilta, joten Etelä-Karjalaan oli helppo tulla. Lisäksi vaakakupissa painoi nuoren lääkärin ohjaus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä.

– Täällä on hyvin järjestetty nuoren lääkärin ohjaus eli tuutorointi. Myös konsultaatiomahdollisuudet ovat toteutuneet hyvin. Olen viihtynyt erittäin hyvin, sanoo Jonni Roiko-Jokela.

Eksote on palkannut myös kouluttaja-ylilääkärin. Hän toimii nuorten lääkäreiden tuutor-lääkärinä, jonka kanssa voi keskustella myös työnohjaukselliset asiat.

– Jos koen, että joku osa-alue tarvitsee kehitystä, voin käydä myös niitä asioita läpi, kertoo Jonni Roiko-Jokela.

Palkka ei ole tärkein asia

Tuula Karhula tiedostaa terveyskeskuslääkäreiden haasteet. Heidän on hoidettava kaikki lakisääteiset palvelut. Julkisella puolella tehtäviä ei voi rajata samalla tavoin kuin yksityisellä puolella.

– Haaste on siinä, miten terveyskeskuslääkärin päivästä saadaan sellainen, että hän tuntee hallitsevansa työnsä, kertoo terveys- ja vanhustenpalveluiden johtaja Tuula Karhula.

Eksotessa on myös kuultu lääkäreitä ja heidän toiveitaan. Hoidon jatkuvuus on noussut tärkeäksi palautteeksi myös kokeneemmilta lääkäreiltä.

– Meillä täällä Eksotessa erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ovat yhdessä. Pystymme tekemään nuorille lääkäreille erikoistumispolun ja yhdistämään sujuvasti näin sairaalan ja avoterveydenhuollon palveluita.

Karhulan mukaan Eksote tähtää siihen, että kiireettömään hoitoon pääsee viikossa.

Jonni Roiko-Jokela ei pidä palkkaa tärkeimpänä asiana, kun valitsee työpaikkaa.

– Sillä on iso merkitys, että työpaikan sisäiset asiat ovat kunnossa. Se, että työnteko sujuu, on kollegoita, tarpeeksi työvoimaa ja työmäärää voi säädellä. Ne ovat palkkaa tärkeämmät seikat.