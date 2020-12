Pielispakari keskeyttää tuotantonsa koronatapauksen takia – toimitusjohtaja: "Ihmiset eivät jää ilman joulupiirakoita"

Nurmeslainen leipomo Pielispakari joutuu keskeyttämään tuotantonsa yrityksen työntekijällä todetun koronatartunnan takia.

Toimitusjohtaja Erkki Timonen kertoo, että tuotannon alasajo on varotoimenpide. Pielispakarilla on kaksi erillistä prosessia, mutta työntekijöillä on yhteisiä sosiaalitiloja.

– Mieluummin ylireagoimme kuin alireagoimme. Valmistamme ruokaa ja turvallisuus on ykkösasia. Ei auta miettiä, mitä kustannuksia se aiheuttaa, Timonen linjaa.

Hänen mukaansa puhatudesta ja hygieniasta huolehtiminen on leipomossa arkea, eikä tuotteiden turvallisuus ole nytkään vaarantunut.

Näillä näkymin tuotanto saadaan käyntiin ensi viikon alussa. Kaupoista Pielispakarin piirakat tuskin ehtivät katkoksen aikana loppua.

Pielispakarin toimitusjohtaja Erkki Timonen kertoo, että yritys päätti tuotannon alasajosta keskusteltuaan terveysviranomaisten kanssa. Tanja Perkkiö / Yle

Leipomo valmistaa vuodessa noin 50 miljoonaa karjalanpiirakkaa. Merkittävä osa piirakoista myydään pakasteina kauppaketjuille: Pielispakarin piirakoita myydään muun muassa K-ryhmän oman tuotemerkin alla.

– Keskusliikkeiden varastossa on puskuria, joten piirakoita saa kyllä koko Suomesta. Sen sijaan tuoretuotteisiin tulee nyt katkos. Sen voin kuitenkin luvata, että ihmiset eivät jää ilman joulupiirakoita, Timonen toteaa.

Myöskään leipomon vuosituotantoon katkoksella ei ole vaikutusta.

Pielispakari on viime vuosina tehnyt suuria investointeja. Yrityksen tavoitteena on nostaa karjalanpiirakoiden vuosituotanto 100 miljoonaan.

Leipomon koronatartunnasta kertoi ensimmäisenä paikallislehti Ylä-Karjala (siirryt toiseen palveluun).