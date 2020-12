Miksi kokoontumisrajoitukset kiristyvät nyt joka paikassa, mutta ne eivät koske kaikkia? Esitimme 6 kysymystä uusista koronarajoituksista

Esimerkiksi kauppa- ja ostoskeskuksia koskevat mahdolliset kiellot ovat kimurantteja, koska laki on epäselvä.

Uudet kokoontumisrajoitukset ovat hämmentäneet viime päivinä.

Kaikkialla Suomessa suositellaan nyt yli 50 hengen kokoontumisia kiellettäviksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keskiviikkona antama suositus (siirryt toiseen palveluun) koskee myös perustasolla olevia alueita.

Osalla alueista suositus on tätäkin tiukempi.

Rajoitukset ovat tyrmistyttäneet erityisesti tapahtuma-alaa, joka on jo entisestään ahdingossa.

Moni ihmettelee tällä hetkellä sitä, miksi ravintoloissa sekä kauppa- ja ostoskeskuksissa toimintaa ei rajoiteta yhtä lailla ja miksi myös perustasolla olevilla alueilla rajoitukset ovatkin nyt yhtä kireitä kuin muualla?

Pyysimme asiantuntijoilta vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

1) Miksi kokoontumisrajoitukset kiristyivät nyt kaikkialla?

Koko maan koronatilanne on muuttunut erittäin nopeasti marras-joulukuun vaihteessa. Enää vain muutama maakunta on epidemian perusvaiheessa, mutta koronavirusta on kaikkialla.

Myös uusimmat jätevesitutkimukset (siirryt toiseen palveluun)antavat tietoa siitä, että koronavirus on levinnyt koko maahan.

Tilanne on nyt toisenlainen kuin viime keväänä. Uusilla rajoituksilla halutaan estää koronaviruksen leviäminen entisestään.

Kokoontumisrajoitukset voivat myös kiristyä nopealla aikataululla lähiviikkojen aikana, jos tilanne pahenee.

2) Mitä aluehallintovirastot voivat kieltää?

Aluehallintovirastot voivat päättää toimialueillaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien ja vastaavien julkisten tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

Aluehallintovirastojen toimivaltuudet on tarkkaan lakiin kirjattu. Koronaepidemian aikana avit voivat tehdä rajoituksia koskevia päätöksiä tartuntatautilain puitteissa.

Avit eivät voi puuttua esimerkiksi kauppa- ja ostoskeskusten toimintaan tai ravintoloihin. Jälkimmäisten toimintaa aluehallintoviranomaiset kuitenkin valvovat.

Myös uskonnolliset toimijat ovat aluehallintovirastojen päätösten ulkopuolella.

3) Voiko viranomainen suositella kauppa- ja ostoskeskuksissa järjestettävien alennus- tai teemapäivien järjestämisen kieltämistä?

Viranomaiset, joiden tehtäviin asia kuuluu, voivat antaa suosituksia ilman lakiakin. Leviämisvaiheessa olevilla alueilla on annettu kauppakeskuksille suosituksia oleskelutilojen käytön rajoituksesta.

Myyntitapahtumat ovat kokoontumislain esitöiden ja oikeuskirjallisuudessa esitetyn perusteella yleisötilaisuuksia ja siten kiellettyjä, jos kunta tai avi on yleisötilaisuudet alueellaan kieltänyt.

Tähän liittyy kuitenkin ongelmia ja epäselvyyttä lainsäädännössä. Tartuntatautilaissa ei esimerkiksi ole määritelty sitä, mihin yleisötilaisuuksilla viitataan.

– Black fridayn kaltaiset massoja keräävät tilaisuudet, ovat kokoontumislain näkökulmasta lähtökohtaisesti yleisötilaisuuksia. Mikäli tartuntatautilain sisältämää käsitettä tulkitaan kokoontumislain käsitteistön kautta, niin tällöin ovat, tarkentaa kuntaoikeuden tutkijatohtori Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta.

Kun yleisötilaisuudet on kielletty, koskee se periaatteessa siis myös näitä. Tartuntatautilain pykälän 58 rikkomisesta ei kuitenkaan ole säädetty aiheutuvan seuraamuksia ilman poliisin kokoontumislain mukaisia päätöksiä.

Tarvittaisiin erikseen poliisin kokoontumislain nojalla tekemä päätös, jossa taas poliisi joutuu erikseen arvioimaan sitä, että voiko se tilaisuuden kieltää.

Marraskuun lopussa vietetty Black friday keräsi paikoin valtavasti väkeä alennustuotteita jonottamaan. Petri Aaltonen / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan voimassa oleva tartuntatautilaki mahdollistaa vain yleisötilaisuuksiin kohdistuvat rajoitukset. Kauppakeskusten toiminta on jatkuvaluonteista, joten siihen ei sovelleta tilaisuuksia koskevaa lainsäädäntöä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla esitys tartuntatautilain muuttamiseksi (siirryt toiseen palveluun) siten, että myös jatkuvaluonteiseen elinkeinotoimintaan voidaan kohdistaa rajoituspäätöksiä.

Nämä muutokset mahdollistaisivat myös esimerkiksi kauppakeskusten velvoittamisen noudattamaan lähikontaktien estämistä koskevia ohjeita ja viime kädessä niiden oleskelutilojen tilapäisen sulkemisen. Esitys annetaan eduskunnalle mahdollisimman pian.

4) Miksi tapahtumia ei voi nyt järjestää, jos koronaturvallisuus huomioidaan? Tartuntoja tai altistumisia ei tapahtumissa juuri ole syksyn aikana ollut.

Kaikki tapahtumat, joissa ihmismassoja kokoontuu yhteen, ovat tällä hetkellä riskialttiita.

Kysymys ei ole vain siitä, minkälaisia toimenpiteitä tapahtumajärjestäjät tekevät. Kyse on myös siitä, miten ihmiset kokoontuvat ennen ja jälkeen tapahtumien.

Koronatilanne on nyt tämänkin suhteen aivan erilainen kuin se on syksyn aikana ollut. Epidemia on pahentunut koko maassa nopeasti lyhyessä ajassa.

5) Voivatko aluehallintovirastot tehdä ennakoivia päätöksiä?

Kyllä voivat. Tilanteessa sovelletaan tartuntatautilakia. Päätöksiä ja toimenpiteitä voidaan tehdä ennakkoon, jos on odotettavissa tartuntatautitilanteen paheneminen.

Koronavirusepidemia on nyt sellaisessa vaiheessa, että ennakoiminen on välttämätöntä.

Esimerkiksi valmiuslain suhteen ennakoivat toimenpiteet ja päätökset sen sijaan eivät ole mahdollisia.

6) Voivatko tapahtumanjärjestäjät vedota lakiin ja vaatia korvauksia heille aiheutuneista menetyksistä?

Tapahtumanjärjestäjät voivat valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen.

He voivat myös hakea valtionkonttorilta vahingonkorvausta. Molemmissa tapauksissa on esitettävä perustelut, miksi päätös tulisi kumota tai miksi vahingonkorvausta tulisi myöntää.

Kysymyksiin ovat vastanneet Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti, kuntaoikeuden tutkijatohtori Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta sekä sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Jaska Siikavirta.

