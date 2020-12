Poikkeusajan kuoroharrastus vaatii laulajalta itsevarmuutta ja johtajalta näyttäviä liikkeitä – tuottoisa joulukonsertti jää monelle kuorolle nyt haaveeksi

Joulukuu on perinteisesti kuorokonserttien kulta-aikaa, mutta nyt suurin osa joulukonserteista on peruttu.

Joulunalusaika on perinteisesti kuorolaulun kulta-aikaa, mutta tänä vuonna suurin osa joulukonserteista on peruttu koronarajoitusten vuoksi.

Rovaniemeläinen Seitakuorokin harjoitteli vielä alkuviikosta täyttä päätä kuuden konsertin kiertuetta varten, mutta nyt on epävarmaa, järjestetäänkö niistä yhtäkään.

– Kyllä se on huomattava summa, joka jää pois kuoron kassasta, toteaa kuoronjohtaja Kadri Joamets taloudellisesta takaiskusta, jos kaikki konsertit perutaan.

Satoja kuoroja edustava Sulasol ry (Suomen laulajain ja soittajain liitto) vetoaakin valtioon, kuntiin ja säätiöihin, jotta myös kuorot voisivat saada koronatukea. Kuorojen etujärjestö muistuttaa, että joulukonserttien tuotoilla on maksettu esimerkiksi kuoronjohtajien palkkoja.

Kuoronjohtajan kunto kasvaa

Noin kolmikymmenhenkinen Seitakuoro oli maaliskuusta lähtien kokonaan tauolla aina alkusyksyyn saakka. Joamets ei nähnyt järkeä harjoitella reistailulle alttiiden nettiyhteyksien varassa. Riemu oli suuri, kun kamarikuoro sai syksyllä käyttöönsä Korkalovaaran kappelin, jossa turvavälien pito onnistuu.

– On aivan upeaa, että on päästy taas laulamaan, Joamets iloitsee.

Tuttu vieruskaveri on nyt terveysturvallisesti kauempana, mikä tuo lisähaasteen laulamiseen.

– Nyt joutuu vähän enemmän olemaan omillaan, kun stemmakavereiden ääniä ei kuulu niin selvästi. Se on vähän kehittävämpääkin, pitää panostaa omaan osaamiseen, sanoo tenori Olli-Pekka Vieltojärvi.

Vieltojärvi uskoo yhdentoista vuoden kuorokokemuksella pysyvänsä äänessä, mutta moni muu kuoronjohtajan mukaan arkaili aluksi.

Seitakuoro on harjoitellut syksyn ajan Korkalovaaran kappelissa, koska aiemmin käytetyssä harjoitustilassa turvavälien pito olisi ollut hankalaa. Annu Passoja / Yle

Laajalle levittäytynyt kuoro vaatii Joametsiltäkin uuden oppimista. Liikkeiden pitää olla entistä näyttävämpiä ja suurieleisempiä.

– Minä joudun johtamaan hyvin isoilla liikkeillä, vähän kuin olisin voimistelemassa. Kunto kasvaa minullakin, että saadaan koko porukka hyvin käsiin, Joamets nauraa.

"Hengästyttävää, mutta mahdollista"

Kuorolaulua pidetään koronan leviämisen kannalta riskialtiina harrastuksena ja muutamat seitakuorolaisetkin ovat laittaneet harrastuksen toistaiseksi kokonaan jäähylle. Harjoituksissa moni käyttää maskia myös laulaessaan.

– Tämä on hengästyttävää ja vähän kuumaa, mutta ihan mahdollista, tiivistää sopraano Tiitu Sulkko maskin takaa laulamisen.

Vieltojärvi on käyttänyt maskia koko syksyn eikä omien sanojensa enää muistakaan, millaista oli laulaa ilman. Eri maskityyppien sopivuutta laulamiseen hän ei ole tullut vertailleeksi.

– Valitsen maskin vähän sen mukaan miltä tuntuu. Joulupukkimaski on nyt hyvä, kun joululauluja lauletaan.

Suun liikkeet eivät näy, mutta Joamets kyllä tietää, fuskataanko maskin takana.

– Kyllä minä kuulen sen, onko vokaalit auki, onko a avoin. Se kuuluu soundista, ne eivät pysty minua hämäämään maskin kanssa, Joamets nauraa.

Nyt on epäselvää, pääseekö Seitakuoro esittämään joululauluja yleisölle. Perjantaihin mennessä Ylitornion ja Tervolan konsertit on peruttu. Rovaniemen, Sodankylän, Ranuan ja Kolarin konserttien toteutuminen on epävarmaa.

