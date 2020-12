Joulupakettikeräyksissä näkyy enimmäkseen hyvää tahtoa, mutta myös satunnaista ilkivaltaa ja erehdyksiä – tyhjä paketti ei lämmitä lasta jouluna

Keravalainen Outi Kurki oli vastikään ostoksilla, kun päätti osallistua Joulupuu-keräykseen. Keräyksellä kerätään lahjoja lastensuojelun ja erityisen tuen piirissä oleville lapsille, joilla voi olla rajallinen mahdollisuus saada joululahjoja (siirryt toiseen palveluun).

Kurki kertoo, että osti keräykseen lahjat, ja pohti, pitääkö lahjojen olla paketoituja.

– Infopisteestä kerrottiin, ettei lahjoja saa missään nimessä paketoida, sillä niistä on löytynyt niin järkyttäviä juttuja aiempina vuosina, että paketit tarkistetaan, Kurki kertoo.

Hän kertoo hämmentyneensä niin, ettei tajunnut kysyä, mitä vastaus tarkoitti. Tapaus kuulosti Kurjen mielestä julmalta.

Jouluna jotkut perheet saattavat jäädä kokonaan ilman lahjoja jos apua ei järjestetä. Simo Pitkänen / Yle

Eri paikkakuntien Joulupuu-keräykset ovat paikallisten nuorkauppakamarien järjestämiä. Keski-Uudenmaan nuorkauppakamarin puheenjohtaja Sari Heikkilä Keravalta kertoo, että joinain vuosina paketeista on löytynyt joululahjaksi soveltumatonta tavaraa.

– Lahjatavaran joukossa on ollut esimerkiksi likainen käytetty potta, hän toteaa.

Heikkilä kertoo, että aiempina vuosina lahjoja on toimitettu paketoituina, mutta tänä vuonna ne pyydettiin ilman käärettä, sillä paikallinen sosiaalitoimi tarkistaa lahjat ennen jakamista. Hänen on vaikea kuvitella, että ihmiset toisivat ilkeyksiä lahjakeräykseen tahallaan. Eri asia on, jos lahjan antaja ei hoksaa, mitä minkäkin ikäinen lapsi voi haluta lahjaksi.

Heikkilä korostaa, että uskoo ihmisten hyviin aikeisiin, eikä halua loukata lahjoittajia.

– Mutta jos joululahjaksi annetaan likainen potta, lahjan saanut lapsi ei ymmärrä, että se tulee toiselta ihmiseltä. Hän kuitenkin uskoo Joulupukin tuovan lahjat, sanoo Heikkilä.

Käytetyt lahjat eivät sovi pakettiin

Satunnaiset soveltumattomat lahjat ovat tuttuja Hope ry:lle. Toiminnanohjaaja Nora Nederström kertoo, ettei ilmiöstä ole ongelmaksi asti, mutta paketeista on kyllä löytynyt tuotteita, joita ei voida antaa eteenpäin perheille.

Nederströmin mukaan myös ilkivaltaa on tullut vastaan. Hän muistaa, että joku on esimerkiksi paketoinut tyhjän laatikon lahjaksi.

– Se on todella ikävää, Nederström sanoo.

Jonkin kerran on käynyt esimerkiksi niin, että 16-vuotias hygieniatuotteita toivonut poika onkin saanut lasten junaradan lahjaksi. Silloin on todennäköisesti kyse siitä, että paketit ovat menneet sekaisin, mutta lahjansaajan kannalta paketin avaaminen on voinut olla ikävä yllätys.

Joulupuu-keräyksessä lahjoihin kirjoitetaan, mitä paketti sisältää. Simo Pitkänen / Yle

Joskus keräysohje ei tuota toivottuja tuloksia. Käytettyä tavaraa lahjoitetaan, vaikka ohjeen mukaan pakettien pitäisi sisältää uusia tuotteita.

Hope ry:n Jyväskylän osastosta kerrotaan sähköpostitse, etteivät he ole saaneet sopimattomia tuotteita, mutta lasten ikään nähden epäsopivia lahjoja on löytynyt. Samoin käytettyjä leluja on muutaman kerran tullut vastaan. Hope ry ottaakin paketit vastaan kääreittä. Nederström toteaa, että silloin ilo lahjojen paketoimisesta voidaan jättää lasten vanhemmille. Lisäksi vanhemmat näkevät, mitä lapselle on tulossa lahjaksi.

Joulupuu-keräyspisteitä järjestetään vuosittain esimerkiksi kauppakeskuksiin. Simo Pitkänen / Yle

Jyväskylän nuorkauppakamarin tuleva puheenjohtaja Miia Valkonen kertoo, että paikallinen Joulupuu-keräys on säästynyt ilkivallalta. Vain kerran sattui niin, että joku varasti lahjoja keräyspisteeltä, jossa oli valvontakamerat ja vartijakin.

– Hän ei jäänyt heti kiinni, mutta oli tallentunut kameroihin. Poliisi sai hänet kiinni myöhemmin, Valkonen kertoo.

Myös Jyväskylän Joulupuu-keräyksessä on satunnaisesti törmätty käytettyihin tavaroihin. Ne poistetaan keräyslahjoitusten joukosta ja toimitetaan muunlaisiin keräyksiin.

– Tarkoitusperä on lahjoittajilla ollut varmasti hyvä, mutta perusperiaatteemme on, että tavarat ovat uusia ja käyttämättömiä.

Valkonen kertoo, että kaikki vaatteita sisältävät lahjoituspaketit avataan, jotta voidaan varmistua lahjan sopivuudesta saajalle. Myös muita paketteja tarkastetaan, etenkin, jos niissä ei ole pakettikortteja.

Seuraavana ketjussa on Jyväskylässä lastensuojelun henkilökunta, joka lopulta vie lahjat perheille. Jyväskylän kaupungin tehostetun perhetyön sosiaaliohjaaja Virve Mäkelä kertoo, että tänä vuonna muun muassa aikuissosiaalityön henkilökunta sekä lastensuojelun eri yksiköt jakavat vähävaraisille perheille lahjoja. Myös ensi- ja turvakodeille viedään lahjoituksia.

Mäkelä kertoo, että nuorkauppakamarin lajiteltua lahjat myös sosiaalitoimen henkilökunta tarkistaa niiden sisältöjä. Perheille myös tähdennetään, että halutessaan paketit voi avata ja tarkistaa, että sisältö on sopiva.

Jyväskylässä lahjoja kertyy Miia Valkosen mukaan 3000–4000 kappaletta. Perhetyöntekijä Mäkelän mukaan yhtään ei jää yli. Kaikki jaetaan.

– Koronavuotena voi olla, että tulee vielä reilumminkin lahjoituksia. Perheet ovat selvästi olleet ihmisten mielessä, Mäkelä sanoo.