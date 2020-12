Katikankanjonin kuohuvat vedet lumoavat kohta kansainvälisestikin – poikkeukselliset geologiset kohteet halutaan nostaa tuntemattomuudesta kaikkien tietoisuuteen

Jo kaukaa kuuluu Katikankanjonin veden kohina. Nyt on vettä liikkeellä paljon, vaikka itse puroa ei vielä edes näy.

Matkailuyrittäjä, luonto-opas Ismo Nousiainen tietää, että kanjoni ei kuivu koskaan.

– Kauhaneva ja siellä matkan varrella olevat lähteet nostavat aina vettä tähän. Kesällä voi olla, että kivikkoisimmissa kohdissa kuuluu vain pieni lirinä, mutta aina tässä virtaa vettä. Ihan kuivaksi tämä ei mene koskaan, Nousiainen sanoo.

Katikankanjonissa on tänä syksynä riittänyt vettä. Pasi Takkunen/Yle

Katikankanjoni on Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuiston upeimpia kohteita. Kanjoni on muodostunut virtaavan veden voimasta, sillä vesi on kovertanut pehmeään hietaan oman reittinsä.

Kanjonin seinämät ovat jyrkät ja kuusien täyttämät. Kanjonin pohjalla on ihan oma maailmansa. Ilma on raikas ja kosteuden huomaa. Talvella siellä saattaa nähdä saukkojakin.

Veden ruskea väri johtuu Kauhanevan suoalueen humuksesta, mutta vesi on tummasta väristään huolimatta kirkasta. Pohjan kivet ja puunrungot erottuvat selvästi.

Geopark-status antoi vauhtia kehittämiseen

Kansallispuisto on osa Lauhanvuori-Hämeenkankaan Geoparkia. Geopark ulottuu kolmen maakunnan alueelle, ja se on luonnon geologisia arvokohteita esiin nostava puisto.

Alue pääsi mukaan kansainväliseen UNESCOn Geopark-verkostoon heinäkuussa, ja se on pistänyt vauhtia kehittämiseen.

Katikankanjoni on poikkeuksellinen kohde Etelä-Pohjanmaan matalassa maisemassa. Pasi Takkunen/Yle

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -yhdistyksen toiminnanjohtaja Terttu Hermansson kertoo, että alueita on kehitetty ennenkin, mutta geopark-statuksen säilyttämisenkin vuoksi uudistuksia ja kehittämistä on tehtävä.

– Me jatkamme kehittämistä, ja paljon on jo tehtykin. On rakennettu uusia katselulavoja, parannettu esteettömiä palveluita ja muun muassa Katikankanjoniin on pystytetty portaat kulkua helpottamaan, listaa Hermansson.

Ismo Nousiainen ja Terttu Hermansson kehuvat uusia portaita. Pasi Takkunen/Yle

Uusien portaiden myötä laskeutuminen kanjonin pohjalle on turvallisempaa. Samalla ihmisiä ohjataan kulkemaan tiettyjä reittejä pitkin, jotta maasto ei kuluisi.

Metsähallitus on kehittänyt Geopark-alueen retkeilypalveluja useilla Maaseuturahoitteisilla hankkeilla.

Rakentamisen lisäksi puiston markkinointia on tehostettu ja yhteistyötä tehdään kansainvälisten verkostojen avulla.

Näkyvyys kasvaa

Tämä vuosi on ollut luonnossa kulkemisen supervuosi. Kansallispuistoissa on tänä vuonna vieraillut tammi-heinäkuussa 20 prosenttia enemmän ihmisiä kuin viime vuonna samaan aikaan.

Käyntejä on ollut 2,4 miljoonaa. Metsähallituksen tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan se tarkoittaa yli 400 000 käyntiä viime vuotta enemmän.

Katikankanjoni on yksi geologisesti arvokkaista eteläpohjalaiskohteista. Pasi Takkunen/Yle

Geoparkiin kuuluvat Lauhanvuoren ja Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuistot ovat pieniä, mutta niissäkin kävijämäärät ovat tänä vuonna nousseet selvästi.

Esimerkiksi Kauhanevalla kävijöitä on tammi-heinäkuussa ollut reilusti yli 17 000. Määrä on ylittänyt lähes 3000:lla kävijällä koko viime vuoden määrän.

Geopark-statuksen myötä puistojen näkyvyys kasvaa maailmanlaajuiseksi, ja kunhan koronapandemia hellittää, toivotaan myös ulkomaisten kävijöiden löytävän pohjalaispuistojen kohteisiin.

Ismo Nousiainen toivoo Geopark-verkostoon pääsemisen nostavan alueen profiilia luontomatkailun näkökulmasta.

– Etelä-Pohjanmaalla luontomatkailulla ei ole ollut korkeaa profiilia, mutta statuksen myötä on nyt mahdollisuus kohottaa sitä, ja nostaa esiin näitä hienoja kohteita.

