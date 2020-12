Mari Leppänen valittiin Turun arkkihiippakunnan piispaksi

Mari Leppänen on Turun arkkihiippakunnan uusi piispa. Valinta ratkesi torstaina järjestetyllä toisella äänestyskierroksella.

Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Leppänen sai 565 ääntä ja Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen 467 ääntä. Leppänen sai näin ollen 54,6 prosenttia annetuista äänistä. Tulos vahvistuu huomenna tarkistuslaskennan jälkeen.

Äänioikeutettuja olivat hiippakunnan papit ja lehtorit sekä vastaava määrä seurakuntien valitsemia maallikkojäseniä.

Toinen äänestyskierros tarvittiin, koska marraskuussa kukaan ehdokkaista ei saanut yli puolta annetuista äänistä. Jatkoon selvisivät kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Leppäsen äänisaalis oli tuolloin 357 ja Lehikoisen 327.

Mari Leppänen on 42-vuotias. Hänet vihittiin papiksi vuonna 2012. Hän on työskennellyt Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntadekaanina vuodesta 2019. Aiemmin hän on toiminut muun muassa piispan erityisavustajana, seurakuntaavaalien projektipäällikkönä Kirkkohallituksessa sekä pappina Liedon seurakunnassa.

Piispan vastuualueeseen kuuluu 42 arkkihiippakunnan seurakuntaa Paimion, Nousiaisten, Ala-Satakunnan ja Porin rovastikunnissa.

Turun arkkihiippakunnan nykyinen piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle ensi vuoden tammikuun lopussa. Uusi piispa vihitään virkaansa 7. helmikuuta Turun tuomiokirkossa.

