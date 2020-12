Naantalin jalostamolla raaka-aine voi vaihtua öljystä oljeksi – selvityshenkilö: "Emme ajattele vain Nesteen loppua, vaan myös biosiirtymää"

Selvityshenkilö Panu Routila ammentaa uskoa Euroopasta, jossa vastaavantyyppisille suljetuille jalostamoille on onnistuttu kehittämään uutta toimintaa.

Selvityshenkilö Panu Routila ammentaa uskoa Euroopasta, jossa vastaavantyyppisille suljetuille jalostamoille on onnistuttu kehittämään uutta toimintaa. Päivi Leppänen / Yle

Panu Routila muistaa hyvin, miltä tuntui syyskuun 14. päivä kuulla, että Neste saattaa lakkauttaa Naantalin jalostamon. Naantalilaiselle teollisuusjohtajalle, joka on käynyt koulunsakin “Armon laaksossa” uutinen oli pysäyttävä.

– Olihan se toisaalta johdonmukainen seuraus siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ilmastonmuutos pitää saada pysäytettyä.

Muutama päivä sokkiuutisen jälkeen elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi etsivänsä henkilöä selvittämään Naantalin seudun teollista tulevaisuutta. Tältä pitäisi ministerin mielestä löytyä "sielua ja sydäntä niin Varsinais-Suomea kuin Naantaliakin kohtaan".

Sellainen mies on Panu Routila. Hän tuntee teollisuutta laidasta laitaan – myös sen muutosmahdollisuuksia. Toimitusjohtajana hän on ollut Konecranesissa, Ahlström Capitalissa ja Kuusakoski Groupissa. CV:stä löytyvät myös Oriola, Partek, Outokumpu ja Nokia.

Auttaako sydän selvitystyön teossa?

– Jo pelkästään se merkitsee, että pystyy asettumaan niiden ihmisten tilalle, jotka nyt joutuvat lopettamaan työnsä Nesteellä. Mutta se auttaa myös näkemään mahdollisuuksia, joita tulevaisuudessa on, Routila sanoo.

Vihreämpää työllisyyttä

Panu Routila vaikuttaa selvitystyöstään aidosti innostuneelta. Siihen on kaksi hyvää syytä.

Hän kertoo, että Euroopassa on suljettu vastaavantyyppisiä jalostamoja ja onnistuttu kehittämään alueille uutta toimintaa, joka on jopa kolminkertaistanut työntekijämäärän.

Toisaalta Naantalin jalostamoalue on herättänyt paljon vastakaikua. Routila on tavannut parissa kuukaudessa Varsinais-Suomen Liiton edunvalvontajohtaja Janne Virtasen kanssa yli sata asiasta kiinnostunutta tahoa.

– Meillä on erittäin hyviä aihioita, joita lähdemme nyt työstämään. Sekä Suomesta että ulkomailta, Routila toteaa.

– Emme ajattele vain jalostamon loppua Naantalissa, vaan myös koko biosiirtymää, Panu Routila sanoo. Päivi Leppänen / Yle

Lähes kaikki tuntuu kietoutuvan biotalouden ja kiertotalouden ympärille. Ne ovatkin juuri niitä aloja, joiden avulla fossiilisista energiamuodoista siirrytään tulevaisuuteen. Sellaisia yrityksiä Naantaliin halutaan.

– Juuri näitä asioita EU tällä hetkellä hakee. Ne ovat myös samoja, joista poliitikkomme puhuvat.

Maaperäpuhdistuksen puuhamaa ja koekenttä

Naantalin teollisuuden tulevaisuus saattaa siis liittyä vahvasti ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Panu Routila muistuttaa, miten pelkästään Varsinais-Suomessa syntyy suuri määrä biotalouden raaka-ainetta.

– Yritykset voisivat käyttää alueellista raaka-ainetta, joka voi olla kaislaa, järviruokoa tai olkea. Se voi olla myös metsästä syntyvää kaatojätettä. Sellaista, joka muuten jäisi käyttämättä.

Selvityshenkilö näkee Naantalin jalostamoalueella paljon vetovoimatekijöitä, jotka edesauttavat teollisuusyritysten kiinnostusta.

– On oma satama syväväylineen, alueelle johtaa myös rautatie. Turun kehätiekin on logistinen etu. Ja alue on kallioperäinen.

Edes pilaantunutta, likaista maaperää Routila ei koe rasitteeksi. Päinvastoin.

– Se tarjoaa mahdollisuuden “puuhamaalle”, jossa Nesteeltä vapautuvat työntekijät, yritysmaailma ja tutkimus toimivat yhdessä. Sana on minusta hyvin kuvaava.

Jalostamotoiminnan jäljiltä maaperä on pahasti likaantunut. Selvityshenkilö Panu Routila näkee siinäkin mahdollisuuden puhdistustaitojen "puuhamaana". Marie Söderman / Yle

Routila puhuu maaperäpuhdistuksen testilaboratoriosta. Hän muistuttaa, millaista osaamista Suomessa jo on Fortumin Recycling and Waste Sollutionsilla (entinen Ekokem). Osaamista voitaisiin viedä myös ulkomaille.

– Pitää kaivaa esiin mahdollisuuksia. Esimerkiksi Turun yliopistossa on alkanut uusi tekniikan alan koulutus. Keskusteluissamme on mukana myös yliopiston edustusta.

Paljonko työpaikkoja menetettyjen tilalle?

Naantalista katoaa Nesteen jalostamon sulkemisen myötä 230 työpaikkaa. Missä määrin selvityshenkilön mielestä niitä on mahdollista korvata?

– Tavoitteena pitää olla, että ei pelkästään saavuteta samaa määrää, vaan jopa enemmän, Panu Routila vastaa ponnekkaasti.

Näin rohkeaa tavoitetta ei rakenneta yhden työnantajan varaan. Selvityshenkilökin välttäisi yhtä suurta keskittymää.

– Kaiken kannalta on paras pyrkiä useaan eri yhtiöön. Erityyppisiä hankkeita, jotka elävät eri sykleissä. Näin jaetaan riskiä.

Uuden teollisuuden etsimiselle aika on Routilan mielestä mainio. Nyt Naantalillakin on mahdollisuus Euroopan elpymisvälineisiin. Yritystukien lisäksi tarjolla on välineitä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (siirryt toiseen palveluun).

Naantalin tulevaisuus nojaa siis merkittävästi EU:n rahoitukseen. Sitä ei tarvita ainoastaan sen vuoksi, että teollisia työpaikkoja poistuu.

– Ministerien lupaamaa valtion tukea tarvitaan, koska muutos on välttämätön ilmaston vuoksi. Emme ajattele vain jalostamon loppua Naantalissa, vaan myös biosiirtymää. Sen aika on nyt.

Väliraportti Naantalin seudun teollisen tulevaisuuden selvitystyöstä on luvassa heti alkuvuodesta ja loppuraportti maaliskuussa.

Keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 4.12. kello 23.

