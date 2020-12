Lapin rekikoirien adoptio ei ole fiksu vaihtoehto, sanoo husky-yrittäjä Erika Zopf: “Huskylle ei iso takapiha riitä”

Ivalossa sataa räntää, ja lumi hupenee silmissä. Husky-yrittäjä Erika Zopf istuu pienessä mökissään ja itkee. Takana on jälleen uneton yö, ja Erikan sydäntä kourii suunnaton huoli.

Koronan takia ulkomaiset turistit ovat kaikonneet Lapista. Joulusesonki on jo mennyttä. Erika tarvitsee vuodessa vähintään 70 000 euroa sadan koiransa hengissä pitämiseen. Vuoden tili tehdään käytännössä neljän talvikuukauden aikana.

Hyvän koirapoolin saamiseen menee vuosikausia ja kymmeniätuhansia euroja rahaa. Juha Portaankorva / Yle

Laskettelukeskuksissa moottorikelkat voidaan laittaa seisontavakuutukseen, sukset ja lumikengät hyllylle odottamaan turisteja, mutta rekikoirayrittäjän on huolehdittava koiristaan joka ikinen päivä vuoden ympäri.

– Kaikki sata koiraani ovat minulle rakkaita työtovereita ja perheenjäseniä, joista olen vastuussa. Jos joutuisin ampumaan koirani, sitä ei kestäisi kenenkään husky-yrittäjän pää. Joutuisin tilaamaan kyydin hullujenhuoneelle, Erika Zopf sanoo itku kurkussa.

Huskyilla on korkea työmoraali

Vuohet aitaukseen ja kissat sisälle, jotta farmin kuninkaat voidaan päästää häkeistään ulos. Alkaa riemastuttava näytelmä. Päivän ensimmäisen valjakon kaksitoista koiraa kirmaavat lähtöpaikalle koirakuoron säestyksellä.

Erikalla on alaskanhuskyja Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Alaskasta. Hän muistaa jokaisen sadasta koirastaan nimeltä ja tuntee jokaisen luonteen.

Erika puhuu koirilleen suomea, mutta ohjaa valjakkoa kansainvälisillä käskyillä. Gee tarkoittaa oikealle, haw vasemmalle.

Rekikoirat rakastava maailmassa eniten juoksemista ja vetämistä. Niillä on Erikan mielestä maailman korkein työmotivaatio. Juha Portaankorva / Yle

– Valjakolla ajamisen pippuri ja chili ovat reaktiokyky, kehonhallinta ja etenkin koirien lukutaito. Koirat painavat kaasua ja kuljettaja jarrua. On osattava reagoida tilanteisiin ennen, kuin ne tulevat vastaan.

Valjakkokoirat on koulutettu omaan rooliinsa. Valjakon kärjessä juoksevat johtajakoirat, jotka ovat kuljettajan ratti. Niiden perässä tulevat siipikoirat, jotka jakavat johtajakoirien raskasta fyysistä ja psyykkistä taakkaa. Pyöräkoirat ovat valjakon käynnistysmoottori.

Erika ja hänen työtoverinsa Kim Berglund valjastavat ulvovat ja hyppivät koirat. On vaikea uskoa, että sekamelskasta koskaan tulee järjestyksessä juokseva koiravaljakko, mutta ihme tapahtuu. Kaksitoista koiraa ja mönkijän päällä istuva Kimi pääsevät matkaan.

Koiravaljakon tärkein taito on, että kuljettaja ja koirat tekevät yhdessä saumatonta yhteistyötä. Juha Portaankorva / Yle

Lumen vähyyden takia valjakko treenaa vetämällä mönkijää. Erika ja Kimi ajavat joka päivä 5–6 valjakollista koiria. Samalla he huolehtivat myös siitä, että koirat saavat riittävästi lepoa.

Rakkaudesta lajiin

Pitkä työpäivä jatkuu. Erika siivoaa häkeistä koirien jätökset, vaihtaa purut koppeihin, kantaa koirille veden ja ruuan ja lähtee sen jälkeen itse valjakon kanssa metsään.

Nuorena Erika haaveili meribiologin ja valastutkijan ammatista. Elämä heitteli, ja monien mutkien kautta koiraihminen päätyi husky-yrittäjäksi Saariselälle.

Erika elää paratiisissaan askeettista elämää. Mökkiin ei tule juoksevaa vettä, joten hampaat pitää pestä mökin rappusilla. Käytössä on vain ulkohuussi. Jos aggregaatti ei käynnisty, Erika kantaa koirille veden tunturipurosta.

Erika on touhunnut huskyjen kanssa parikymmentä vuotta. Pelissä on koko Erikan elämä. Juha Portaankorva / Yle

Husky-yrittäjän ei kannata laskea työtuntejaan. Erikan päivät venyvät 12–14 tuntisiksi myös viikonloppuisin. Sesongin aikana hän voi pitää vapaata kuukaudessa korkeintaan päivän tai kaksi.

– Töitä paiskitaan rakkaudesta lajiin, eikä sen takia, että tultaisiin rikkaiksi.

– Yrityksen on kuitenkin oltava kannattava. Jos teet ympäripyöreitä työpäiviä ja joudut ottamaan lainaa, jotta saat peruslaskut maksettua, niin eihän se ole järkevää yritystoimintaa.

Lapin hirvittävä tragedia

Aurinko pilkistää harmaiden pilvien lomasta, ja Kuuvakappeerin rinteet värjäytyvät kullanhohtoisiksi. Erika sytyttää tervaskannon palamaan ja laittaa nokipannun kiehumaan.

Huskyt ovat yksi suurimmista Lapin vetonauloista revontulien ja maisemien ohella. Lapissa on vähän alle sata husky-yrittäjää, ja rekikoiria on arviolta jopa 8 000. Ennen koronaa valjakkosafarien kysyntä ylitti tarjonnan, mutta nyt koiria on ihan liikaa.

Monet koiraihmiset ovat esittäneet rekikoirien pelastamiseksi adoptiota. Erikan mielestä rekikoirat eivät ole kuitenkaan optimaalisia kotikoiria.

– Huskyt juoksevat 1–5 maratonia päivässä, iso takapiha ei niille riitä.

Jos husky ei saa purettua energiaansa juoksemiseen ja vetämiseen, niin vaarassa voi olla kodin irtaimisto. Lisäksi huskyt kaipaavat laumaa, Erika sanoo.

– Koiran pitää saada elää sellaista elämää, missä se on onnellinen.

- Olen sanonut koirilleni, että uimahousut jalkaan, nyt hypätään syvään päähän. Ei tässä auta muuta kuin pitää pää kylmänä ja odottaa. Juha Portaankorva / Yle

Koronatilanne on vaikuttanut koko Lappiin. Vuosikymmenten työ matkailun edistämiseksi on nyt vaakalaudalla. Esimerkiksi Ison-Britannian suurin matkailuyritys TUI perui marras- ja joulukuulle suunnitellut matkat Lappiin.

Erika pelkää, että koko Lappi voi mennä konkurssiin. Tulee järkyttävä massatyöttömyys, paljon mielenterveysongelmia ja itsemurhat lisääntyvät. Lappia voi kohdata hirvittävä tragedia, joka kasaantuu veronmaksajien harteille.

– Olen tällä hetkellä ihan kusessa, kuten kaikki muutkin Lapin husky-yrittäjät. Jos Suomen rajat pysyvät kiinni, ulkomaisia turisteja ei tule ja rahat loppuvat, niin viimeisenä vaihtoehtona on laittaa lappu luukulle ja koirat monttuun.

– Se ei ole kenellekään husky-yrittäjän ykkösvaihtoehto, vaan se on sitten se ihan viimeinen vaihtoehto. Kaikkemme teemme, ettei koiria tarvitse lopettaa, Erika Zopf sanoo.

