Viron koronatilanne pahenee ja rajoitukset tiukkenevat, mutta moni toivoo vielä perinteisen sukujoulun toteutumista

TallinnaVanhakaupunki näyttää joulunaikaan satukirjan kuvitukselta. Kynttilät, joulukuuset ja puihin ripustetut jouluvalot valaisevat keskiaikaisia mukulakivikatuja.

Raatihuoneentorin saksalaistyylisellä joulutorilla karuselli pyörii ja puukojuista myydään kuumaa viiniä, herkkuja ja käsitöitä.

Tänä vuonna Tallinnan kaupunki aikoi perua joulutorin, mutta lopulta se päätettiin järjestää – tosin normaalia pienempänä.

Jouluista tunnelmaa on pyritty luomaan poikkeusoloista huolimatta myös panostamalla entistä enemmän jouluvalaistukseen. Ympäri kaupunkia on pystytetty satoja valorakennelmia ja -teoksia. Esimerkiksi Vapaudenaukiolle ilmestyneestä valosuihkulähteestä on tullut suosittu selfienottopaikka.

Toompean mäellä sijaitsevalle Tornien aukiolle on puolestaan rakennettu kokonainen valopuisto, jota täydennetään uusilla valoteoksilla pitkin joulukuuta.

Tallinnan joulutorilla on tänä vuonna vain yhdeksän myyntikojua. Viime vuonna kojuja oli 27. Silja Massa

Ei siitä silti mihinkään pääse. Tunnelma on erilainen kuin aiempina jouluina. Tyhjinä ammottavat liiketilat muistuttavat, että moni ravintola, kahvila ja kauppa on joutunut koronakriisin vuoksi sulkemaan ovensa.

Myös kuorojen suositut joulukonsertit on peruttu.

Eniten pistää silmään ihmisten vähyys. Normaalisti Tallinnan kadut ja torit kuhisevat joulukuussa turisteja, mutta nyt kaikkialla on väljää ja rauhallista.

Niitä tuhansia suomalaisia, jotka yleensä pistäytyvät Tallinnassa joulun alla vähintään päiväristeilyllä, ei nyt näy.

Vaikka kaupunkien joulumarkkinat ja -torit ovat virolaisille merkittäviä, tärkein jouluperinne useimmille on sukujoulu maaseudulla. Perinteiseen "mummolan jouluun" kuuluvat esimerkiksi joulusauna, joululaulut, jouluateria verimakkaroineen ja hanhenpaisteineen sekä jõuluvana eli joulupukki.

Kuinka perinnejoulun käy tänä vuonna? Maan koronatilanne on muuttunut syksyn aikana koko ajan huolestuttavammaksi ja rajoitukset ovat tiukentuneet.

Toissa viikolla Viron hallitus määräsi kasvomaskien käytön pakolliseksi julkisissa sisätiloissa kuten kaupoissa, ostoskeskuksissa ja kirjastoissa. Samalla otettiin käyttöön jo keväältä tuttu 2 + 2 -sääntö, jonka mukaan julkisilla paikoilla saa liikkua enintään kahden ihmisen ryhmissä, ja muihin on pidettävä kahden metrin etäisyys.

Viron johtavan korona-asiantuntijan, Tarton yliopiston biolääketieteen instituutin johtajan Irja Lutsarin mukaan rajoituksia pitäisi tiukentaa entisestään (siirryt toiseen palveluun).

Tartuntatilanne on pahin Harjumaan maakunnassa, jossa Tallinna sijaitsee, sekä Viron itäosissa, Itä-Virumaan maakunnassa. Lutsariin mielestä etenkin näiden maakuntien asukkaiden pitäisi välttää tänä jouluna muualle maahan matkustamista.

Virolaisten kanssa jutellessa vaikuttaa siltä, että moni suhtautuu sukujoulun toteutumiseen vielä toiveikkaasti.

Ootame ja vaatame, sanoo moni. Odotetaan ja katsotaan.

– Haaveilen pääseväni maalle, sillä kaupungissa ei ole samaa tunnelmaa. Olen odottavalla mielellä. Voihan olla, että koronatilanne helpottuu parin viikon sisällä, sanoo keski-ikäinen nainen Tallinnan joulutorilla.

– Jouluun on vielä aikaa. Vaikea sanoa tässä vaiheessa, missä sen vietämme. Jos emme voi istua saman joulupöydän ääressä isovanhempien kanssa, voisimme ehkä nähdä heitä jossakin ulkona, kolmekymppinen pienten lasten isä miettii.

Joulun odotus onkin Virossa tänä vuonna myös uusien koronauutisten ja -rajoitusten odottamista.

Suomalaisten joulusuunnitelmat sen sijaan tuntuvat olevan jo selvillä. STT:n uutisen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kolme neljästä suomalaisesta aikoo viettää tulevan joulun kotona koronan vuoksi. Kuusi prosenttia suuntaa jouluksi omalle mökille.

Suomalaiset ovat virolaisiin verrattuna suunnitelmallisempia ja ennakoivampia. Virossa päätökset tehdään joustavammin ja usein viime hetkellä.

Erot suunnitelmallisuudessa liittyvät mentaliteettierojen lisäksi myös maantieteeseen. Suomessa on pitkät välimatkat, eikä esimerkiksi seitsemänsadan kilometrin päähän lähdetä hetken mielijohteesta. Pienessä Virossa kaikkialle ajaa parissa-kolmessa tunnissa.

Tarvittaessa päätöksen maalle lähtemisestä voi siis tehdä vaikka jouluaattoaamuna.

Katsotaan, miten käy. Ootame ja vaatame.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 23:een saakka.