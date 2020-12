Halla-aho suosituimman puolueen paikasta: "Tilanne on normalisoitunut, korona alkaa väistyä puheenaiheena" – kokoomus sanoo satsaavansa kuntavaaleihin kaiken

Perussuomalaiset on noussut Ylen tuoreessa mittauksessa suosituimmaksi puolueeksi, mutta puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo lukevansa kannatusmittauksista mieluiten pitkän aikavälin kehityskulkuja.

– Näyttää siltä että loppuvuotta kohti tilanne on ikään kuin normalisoitunut. Vaikka koronaepidemia ei ole ohitse, niin se alkaa ehkä väistyä puheenaiheena sellaisten loppujen lopuksi suurempien kysymysten tieltä.

Twitterissä Halla-Aho kommentoi Ylen mittausta kirjoittamalla, että kannatusta tulee selkeydellä, rehellisyydellä ja uskottavuudella.

Halla-aho sanoo huomanneensa syksyn aikana maakuntakierroksellaan, että ihmisiä ei puhuta korona, vaan aivan muut asiat. Vaikka tautitilanne taas pahenee, Halla-Aho ei usko hallituksen enää saavan sen vuoksi "esiintymismonopolia".

– Ihmisiä kiinnostavat yleiset verotukseen, maakuntien elinvoimaisuuteen ja verorahojen käyttöön liittyvät kysymykset, maahanmuuttoasiat, koronaelpymispaketti, Halla-aho luettelee.

Hyvä kannatus antaa itsevarmuutta myös kuntavaalitavoitteisiin.

– Uskon kyllä, että parannamme tulostamme suhteessa edellisiin kuntavaaleihin ja tämä on meillä tavoitteena koko maassa.

Perussuomalaiset saivat kevään 2017 kuntavaaleissa 8,8 prosentin kannatuksen Timo Soinin johtaessa puoluetta.

Kokoomus ei myönnä paniikkia

Toinen suuri oppositiopuolue kokoomus on ottanut takapakkia jo kolmessa peräkkäisessä Ylen mittauksessa. Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko sanoo, että kuntavaaleja kohti mennään silti hyvällä itseluottamuksella.

– Paniikissa ei olla missään tapauksessa, mutta myöskään tyytyväisyyteen ei ole aihetta. Tästä on yksi suunta ja se on ylöspäin. Meidän seuraava mittauspiste on kuntavaaleissa ja sinne me satsataan nyt ihan kaikki, Kokko sanoo.

Kokko toteaa kokoomuksen puolustavan kuntavaaleissa ykköspaikkaa. Hänen mukaansa tutkimukset osoittavat, että gallup-takamatkasta huolimatta puolueeseen suhtaudutaan myönteisesti ja potentiaalia menestykseen löytyy.

Mitä mittauksissa menestyvät perussuomalaiset sitten tekevät kokoomusta paremmin?

– Vastaan siihen, että kokoomus tekee asiat omista lähtökohdistaan. Meillä on vastaukset etenkin siihen, miten kestävällä tavalla päästään luomaan ja rakentamaan Suomea tämän koronakriisin jälkeen.

Rivien välissä Kokko myös arvostelee suurinta kilpakumppaniaan oppositiossa.

– Me emme tarjoa populistisia vastauksia. Vaikeisiin asioihin ei ole helppoja ja yksinkertaisia vastauksia. Kokoomuksella on lääkkeet hyvin monenlaisiin asioihin ja ennen kaikkea siihen, miten kestävä kasvu saadaan aikaiseksi. Uskon, että kansalaiset antavat tälle luottamuksen viimeistään kuntavaaleissa.

