RKP lähtee kuntavaaleihin tavoitellen viiden prosentin äänipottia

Ruotsalainen kansanpuolue tavoittelee kuntavaaleissa yli viiden prosentin ääniosuutta, sanoo puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

RKP asettaa ehdokkaita vähintään 60 kunnassa ja suuremmassa osassa Suomea kuin koskaan aiemmin. Keskeinen linjaus on maan kaksikielisyyden vankistaminen.

– RKP tekee kaikilla tasoilla töitä sellaisen Suomen eteen, jossa on kaksi vahvaa kansalliskieltä, Henriksson sanoo tiedotteessa.

Kuntavaaliohjelmassaan RKP nostaa tasa-arvon keskeiseksi perusarvoksi ja linjaa, että kunnissa tulee olla tasa-arvoisesti naisia ja miehiä johtopaikoilla.

Rasismi on kitkettävä kaikista kunnista, puolue vaatii. Kuntien on toimittava aktiivisesti sen puolesta, että uussuomalaiset pääsevät osallisiksi ja kotoutuvat paikalliseen yhteiskuntaan. Kotoutumisen on voitava tapahtua myös ruotsiksi.

RKP katsoo, että mahdollisuus kaksoiskuntalaisuuteen tulisi selvittää, koska yleistyneen etätyön myötä vapaa-ajan asumisen merkitys on muuttunut.

Kuntalaisten hyvinvointia RKP edistäisi muun muassa parantamalla mahdollisuuksia kaikenikäisten liikkumiseen. Koiriakaan ei sovi unohtaa – koirien ulkoilutuspaikkoja ja koirapuistoja on oltava tarjolla. Myös koirankakkaongelmaan on puututtava.

– Kaikkien viihtyisyyden kannalta on myös tärkeätä, että jäteastioita on riittävästi, RKP linjaa ohjelmassaan.