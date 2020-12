Villeinä elävät kissaryhmät ovat ongelma talvisinkin: "Ei tarvita kuin kissapari, ja yllättäen jo puolen vuoden päästä on parikymmentä kissaa"

Kotimainen kissakriisi ei ota loppuakseen talvellakaan. Luontoon hylätään vuosittain jopa 20 000 kissaa, ja muun muassa Keski-Suomessa on kuulutettu ensikoteja kissoille (siirryt toiseen palveluun) (Facebook), joita loukutetaan luonnosta.

Kisu ry:n Keski-Suomen ensikotivastaava Anne Ilomäki kertoo, että eräältä keskisuomalaiselta paikkakunnalta löytyi vastikään villinä elävä kissapopulaatio tai kaksi. Kissoja liikkuu useita kymmeniä, ja niitä oli joulukuun alkuun mennessä saatu loukutettua vasta yksi.

– Ei tarvita kuin yksi kissapari. Sitten yllättäen saattaa olla jo puolen vuoden päästä tilanne, että siellä on parikymmentä kissaa, Ilomäki kuvailee.

Tällä kertaa tilanne kehittyi siitä, että hyvää tarkoittavat henkilöt olivat ruokkineet pihalleen ilmestynyttä kissaa. Paikalle oli tullut vastakkaisen sukupuolen kissaedustaja, ja pian kattilauma olikin syntynyt.

Nämä pennut ovat ensikotikissoja, jotka pelastettiin aiemmin tänä vuonna. Emoa ei koskaan löytynyt. Anne Ilomäki

Jyväskyläläisellä Oona Kuusenmäellä on itsellään kaksi kissaa, ja hän on hädänalaisten kissojen puolesta toimivan Kisu ry:n äänitorvena somessa Jyväskylän seudulla. Hän toteaa, että kissoja loukutetaan jatkuvasti, eikä niille riitä hoivapaikkoja. Luonnosta löydetyt villiintyneet kissat kun sijoitetaan yleensä ensikotiin, jossa ne saavat totuttautua ihmisen läsnäoloon.

– Kyse on nuorista kissoista, ja ne eivät ole villikissoja, vaan villiintyneitä. Olisi kaikki mahdollisuudet saada niistä kotikissoja ja sylikissoja, Kuusenmäki sanoo.

Kuusenmäen mukaan ihmisten välinpitämättömyys kissoja kohtaan on kuitenkin kiihdyttänyt tilannetta. Lisäksi sään kylmeneminen talven aikana uhkaa luonnossa eläviä kissoja.

– Kissa on hyvin herkkä eläin kylmettymiselle, ja niiden ruoka loppuu.

Villiintyneet pihakissat pitäisi leikkauttaa heti

Anne Ilomäki kertoo, että Keski-Suomesta löytynyt kissaryhmä on onneksi vielä nuori. Silloin on toivoa siitä, että pahemmilta terveysongelmilta voidaan säästyä, kun sisäsiittoisuutta ei ehkä ole päässyt vielä tapahtumaan.

– Mutta siellä on useampi kymmenen kissaa. Eri ikäisiä, vailla paikkaa.

Hän muistuttaa, että helpoimmalla päästäisiin, jos esimerkiksi pihalle ilmestyneitä kissoja leikkautettaisiin heti. Apua sen järjestämiseen voi saada yhdistyksiltä.

Mikkelin eläinsuojeluyhdistys ry:n vapaaehtoinen kissavastaava Marja Mäenpää kertoo, että he joutuivat vasta lopettamaan yhden kissan, joka oli peräisin villiintyneestä populaatiosta. Sen takajalat eivät enää toimineet, mitä Mäenpää kutsuu sisäsiittoisuuden oireeksi. Mesy ry ottaa vastaan yksittäisiä pentueita, mutta voimavarat eivät riitä populaatioiden tyhjentämiseen luonnosta.

Villiintyneiden populaatioiden lisäksi esimerkiksi Mesy on törmännyt muihinkin kissaongelmiin. Mäenpää kertoo tuoreesta tapauksesta, jossa emokissa oli otettu Mesyn hoiviin, ilmeisesti pentutehtaasta, kohtu vuotaen mätää. Se sai itsenäisyyspäivänä sairaskohtauksen ja jouduttiin lopettamaan.

– Mietin aina, kuka maksaa 500 euroa pennusta, kun sitä ei ole rokotettu tai madotettu, eikä emoa haluta näyttää, Mäenpää toteaa pentutehtaiden toiminnasta.

Mäenpään näppituntuma on, että villiintyneitä kissaryhmiä olisi kuitenkin runsaasti Etelä-Savossakin. Hän toteaa, että kissan arvoa pidetään heikkona. Kissoja voi hankkia lemmikiksi eläinsuojelutoiminnan kautta.

– Me selvitämme, minkälaiseen kotiin kissa on menossa. Ihmiset taas ajattelevat, että kissoja haetaan meiltä kuin kaupasta.

Anne Ilomäki on yksi Kisu ry:n vapaaehtoisista, jotka huolehtivat myös villiintyneistä kissoista. Anne Ilomäki

Anne Ilomäki kertoo, että lopetus on villiintyneillekin kissoille aina viimeinen vaihtoehto, ja silloin loukutetun kissan pitäisi olla jo esimerkiksi sairas. Tämän hetkisessä populaation löytämisessä on ollut onnenkantamoinen, sillä kissat ovat ruokinnasta johtuen ihmiseen jokseenkin tottuneita. Niistä on siis hyvä mahdollisuus saada kotikissoja, kun ne saadaan loukutettua ja sijoitettua ensikotiin.

Jos apua ei saada riittävästi Keski-Suomesta, Kisu ry kyselee sitä muualta. Joskus vapaaehtoiset kuljettavat yksittäisiä kissoja ympäri Suomea, jotta niille saadaan paikka.

– Tätä työtä tehdään sydämellä. Paikkoja yritetään löytää viimeiseen asti, Ilomäki sanoo.

Joulukuun edetessä sää tiukentaa tilannetta: pennut eivät pärjää edes navetassa tai tallissa, kun sään lisäksi on muitakin vaaroja, kuten rottia. Ilomäki miettii myös, että yleensä kissapopulaatioiden pyydystäminen on kevään ja kesän hommaa.

– Näköjään – johtuneeko tämäkin ilmastosyistä – populaatiot alkavat tulemaan ilmi pidemmälle ja pidemmälle talveen. Kissalle on todella rankkaa yrittää selviytyä pakkasessa.

