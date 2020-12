Henna ja Olli Kara ovat kävelleet jo 2 239 helsinkiläiskatua päästä päähän: matkan varrelta on löytynyt Lintu Sininen ja loputtomasti omakotitaloja

Henna ja Olli Kara tietävät kuka on Herttoniemen Petter Wetter tai missä kaupunginosassa osoitteena voi olla Lintu Sininen.

Tietoa pariskunnalle on karttunut kävelemällä – Karat ovat päättäneet kävellä kaikki Helsingin 4 739 katua päästä päähän ja ovat jo saavuttaneet urakan puolivälin.

Kyse ei ole koronakevään aiheuttamasta päähänpistosta, vaan Karat olivat ehtineet aloittamaan urakkansa jo tammikuussa.

– Sitä pyörii arjessa aika samoja reittejä koko ajan, joten tässä yhdistyvät liikunta ja kaupunkiin tutustuminen yllättävällä tavalla. Tulee mentyä paikkoihin, joissa ei muuten tulisi käytyä, Henna Kara sanoo.

Helsingin Alppilassa asuvat Karat aloittivat kävelynsä luonnollisesti omalta kotikadultaan. Tarkoitus on kävellä jokainen katu systemaattisesti päästä päähän.

Apunaan heillä on Helsingin kaupungin karttapalvelusta ladattu listaus kadunnimistä.

– Sen saa ladattua taulukkomuodossa, joten sen pystyy järjestämään kuten haluaa, vaikka aakkosjärjestykseen. Siihen on merkitty myös kaupunginosat. Me olemme myös kaupunginosittain tilastoineet etenemistä, Olli Kara kertoo.

Taulukkoon merkitään kadun pituus ja kävelyn päivämäärä

Karan pariskunnan lenkillelähtö vaatii hieman ennakkosuunnittelua. Olli Kara kertoo, että kävelykierroksen suunnitteluun uppoaa vartin verran aikaa. Ja toinen mokoma kuluu lenkin jälkeen katujen kirjaamiseen taulukkoon.

– Merkitsen taulukkoon myös järjestysluvun, että kuinka monentena katu on kävelty sekä kadun pituuden ja kävelyn päivämäärän.

Henna Karan mukaan kaupunginosa valitaan sattumanvaraisesti. Oleellista kävelyn suunnittelussa on taloudellisuus, että päästä päähän kävellyt kadut muodostaisivat luontevasti etenevän reitin.

– Emme ajattele, että yhdellä lenkillä "putsaisimme" jonkin alueen, koska olisi vähän tylsää ja edellytäisi paljon edestakaisin sahaamista. Usein teemme esimerkiksi niin, että menemme vaikka Pukinmäen asemalle ja kävelemme sieltä joitain reittejä Puistolan asemalle.

Henna ja Olli Karan vapaapäivien kävelylenkit ovat normaalisti kymmenen kilometrin kävelyjä.

Helsingissä on yli 4 400 katua ja lisää tulee, kun uusia asuinalueita valmistuu. Kuvassa Kallion kaupunginosaa. Silja Viitala / Yle

Tämän vuoden aikana kävelypäiviä on kertynyt joulukuun alkuun mennessä 146 eli lenkille on Olli Karan päätelmien mukaan lähdetty noin kolmesti viikossa.

Vaikka toimistotyötä etänä tekevä pariskunta ei aivan joka päivä lenkkeilekään, on projekti edennyt ennakoitua nopeammassa tahdissa.

– Olimme ensin ajatelleet, että etenemme siten, että saamme vähintään sata katua kuussa kasaan. Nyt kun, sattuneesta syystä, olemme edenneet nopeammin, saatamme saada koko projektin suoritettua kahdessa vuodessa.

Kilometrejä ja katuja kertyy, kun esimerkiksi keväälle suunniteltu Ruotsin reissu vaihtui koronapandemian vuoksi kävelykierrokseen Herttoniemessä ja Laajasalossa.

Kävelyillä kestopuheenaihe on katujen nimistö

Henna Kara kertoo yllättyneensä omakotitalojen ja omakotialueiden suuresta määrästä Helsingissä.

– Alueet eivät ole omassa arjessani näkyneet niin selvästi. Esimerkiksi Tapanila ei ole ollut itsellle kovin tuttu, mutta se on kyllä todella viihtyisä ja siellä on tosi kiva käydä kävelemässä.

Moni kaupunginosa on pariskunnalle ollut tuttu bussin ikkunasta ja juna- tai metroaseman liepeiltä. Nyt he sanovat löytäneensä monta viihtyisää nurkkaa Helsingistä. Muuttohaaveisiin asti se ei kuitenkaan ole alppilalaisia vienyt.

Katujen nimistö on kestopuheenaihe Henna ja Olli Karan kävelylenkeillä. Höyryhevonpolku löytyy Tapulikaupungista. Olli Kara

Kävelylenkeillään Henna ja Olli Kara kertovat monesti keskustelevansa katujen nimistöstä. Erityisesti henkilöiden mukaan nimetyt kadut kiinnostavat.

– Todella paljon on sellaisia henkilöitä, jotka liittyvät alueen historiaan ja eivät ole meille entuudestaan tuttuja. Usein ihmetelllään, että kuka on mahtanut olla tämä henkilö, vaikka Petter Wetter Herttoniemessä, joka on saanut nimensä tänne nimistöön, Henna Kara sanoo.

Pariskunnan mukaan nimistöä on avattu Helsingin kaupungin karttapalvelussa, tietoa he etsivät myös internetistä sekä Antti Mannisen kirjoittamasta "Kenen kadulla asut" -kirjasta.

– Katu saattaa olla nimetty 1700-luvulla Herttoniemen kartanon omistaneen mukaan tai omistajan rouvan mukaan. Ne eivät ole yleisessä tiedossa olevia nimiä ja siksi ne ovat kyllä kiinnostavia, Henna Kara lisää.

Olli Kara suosittelee eri kaupunginosissa kävelemistä ihan ilman tavoitettakin.

– Katsoo kartasta sellaisen paikan mikä ei ole itselle aikaisemmin tuttu ja suunnittelee ulkoilureitin sinne. Olemme oppineet nimistöstä paljon Helsingin historiasta.

Itsenäisyyspäivän viikonlopulle Karoilla ei ole vielä reittisuunnitelmaa. Iltakävelynä voisi pyörähtää Sörnäisissä ja Kaarelassa heillä on vielä iso siivu käveltävänään.

Jos innostuu lähtemään Karan pariskunnan jalanjälljille, niin Lintu Sininen löytyy Vuosaaresta.

Niin, ja Petter Wetter (siirryt toiseen palveluun) oli Helsingissä vaurastunut tullitarkastaja, joka hankki 1600-luvun lopulla Herttoniemessä sijaitsevat Jägerhornien kartanot itselleen. Venäläisen miehitysajan eli Isonvihan (1713–1721) aikana hän joutui kuitenkin pakenemaan Ruotsiin.

Mistä kaupunginosasta löytyy mielestäsi kiinnostavimmat kadut kävellä tai erikoisimmat kadunnimet? Voit keskustella aiheesta 4.12. kello 23:een saakka.

Lue myös:

Katukeräilijä kulkee kaikki Helsingin kadut aakkosjärjestyksessä – "Pelkään jo sitä, että kadut loppuvat"