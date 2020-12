Lahden eteläinen kehätie on määrä avata liikenteelle ensi tiistaina.

Uusi noin kolmetoista kilometriä pitkä kehätie siirtää Valtatie 12:n ja läpikulkuliikennettä pois Lahden ja Hollolan keskustoista.

Noin vuoden etuajassa valmistunut kehätie tuo Päijät-Hämeeseen kaksi uutuutta eli pitkää maantietunnelia.

Yle kävi tutustumassa uuteen tiehen torstaina. Katso videolta, miltä se näyttää.

Näin ajat tunnelissa oikein

Kehätiellä on runsaat 930 metriä pitkä Liipolan tunneli ja runsaat 400 metriä pitkä Patomäen tunneli.

– Tienkäyttäjälle tunnelit uusia asioita Päijät-Hämeessä. Tunneleissa ei saa pysähtyä ja pitää pysyä ajoratamerkintöjen välissä. Raskaalla kalustolla ei lähdetä tunnelissa ohittelemaan, muistuttaa projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Lahden Liipolan tunneli on tällä hetkellä Suomen neljänneksi pisin ja toiseksi pisin moottoritietunneli.

Uusi kehätie liittyy molemmista päistään vilkkaasti liikennöidyille moottori- ja moottoriliikenneteille. Väylävirasto on laatinut ajo-ohjeet reitistölle.

1. 42 sekunnin Liipolan tunnelisääntö

Liipolan tunnelin läpi ajamiseen menee 42 sekuntia suurimmalla sallitulla nopeudella eli 80 km/h.

Patomäen tunnelin ajaa läpi 18 sekunnissa.

Läpiajo-aika on lyhyt, joten ennakointi on tärkeää. Koska tunnelissa on käytännössä pimeämpää kuin ulkona valoisana päivänä, autoilijan on syytä varmistaa, että ajovalot ovat päällä. Aurinkolasit kannattaa riisua pois ja ottaa huomioon kaistaopasteet ennen kuin ajaa tunneliin.

2. Tunnelin ”liikennevalot”

Tunneleihin ajettaessa tien yläpuolella on kaistaopasteet. Vihreä nuoli tarkoittaa, että kaistaa saa käyttää, keltainen vinonuoli kehoittaa vaihtamaan kaistaa ja punainen rasti on ehdoton kielto.

3. Kolme kiellettyä asiaa

Tunnelissa ajamisessa on lisäksi muutama tiukka ei. Eli älä pysähdy, älä peruuta, äläkä tee u-käännöstä, vaikka olisi kuinka kiire.

Tunnelissa pysähtyminen on kielletty, paitsi onnettomuustilanteessa tai kaistaopasteiden niin ohjatessa. Likenne tulee aina takaapäin, jolloin havainnointiaika on lyhyt.

Tunnelissa, kuten muussakin liikenteessä on tärkeää muistaa turvavälit, sillä autoa ei ole mahdollista ohjata sivuun tiepenkalle, vaan edessä on betoniseinä.

Nostavan risteyssilta Hollolassa. Siltojen väri on Hollolassa punainen, kun Lahdessa maisemoinnissa on käytetty rakenteissa sinistä. Petri Niemi/Yle

4. Jos onnettomuus tai tulipalo syttyy

Liipolan tunneli on Suomessa ensimmäinen kohde, jossa on tutkapohjainen häiriöhavainnointi.

Onnettomuuden tai tulipalon sattuessa tunnelin suuaukolla olevat kaistamerkit vaihtuvat punaisiksi ja tie suljetaan liikennepuomein. Ohjeistus on selkeä: pysäytä auto, pysy autossa ja sammuta moottori 2 minuutin pysäytyksen jälkeen. Liikennettä ohjaa joko poliisi tai kaistamerkki vaihtuu vihreäksi.

Ulkopuolelle puomin kohdalle pysähtyneille voidaan myös antaa kuulutuksia, kuten "Häiriö, sammuta moottori ja odota”.

Tunnelissa autoilija huomaa usein ensimmäisenä liikenteen hidastumisen. Auto on syytä pysäyttää turvallisesti omalle kaistalle, sammuttaa moottori ja laittaa käsijarru.

Liipolan tunneliin pysähtyneille annetaan ohjeita automaattisella kuulutusjärjestelmällä esim. tulipalotilanteessa ”tulipalo, poistu tunnelista” tai onnettomuustilanteessa ”onnettomuus, poistu tunnelista”. Automaattikuulutukset annetaan kolmella kielellä (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi).

Autoilijan täytyy jättää avaimet virtalukkoon ja siirtyä lähimmälle yhdyskäytävälle tai poistumisovelle.

5. Jos ajoneuvoon tulee ajaessa vika

Tunnelista kannattaa ajaa ulos, jos vain voi. Tien sivussa oikealla puolella on turvakaista. Jälleen auto on syytä sammuttaa, laittaa käsijarru ja hätävilkut päälle ja jättää avaimet. Autosta poistuessa kannattaa olla todella varovainen ja soittaa apua sekä käyttää tarvittaessa tunnelin hätäpuhelinta.

Molemmat tunnelit koostuvat kahdesta tunneliputkesta, yksi kumpaankin ajosuuntaan. Liipolan tunneliputkien välissä kulkee yhdyskäytävät 125–215 metrin välein ja Patomäen tunnelissa on poistumisovet tunnelista toiseen 100 metrin välein.

Lue myös:

Katso video Liipolan tunnelista: tutka huomaa, jos auto pysähtyy, ja ilmoittaa siitä heti Tampereelle

Lahden eteläinen kehätie edistyy – Okeroisten risteyssilta avattiin nyt liikenteelle

Näin edistyy Suomen suurin tietyömaa – porajumbot louhivat tunnelia kerrostalojen alla

Lahden eteläinen kehätie tuleekin vuotta aiemmin valmiiksi – kuntia pyydetään aikaistamaan rahoitusta