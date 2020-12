Kun suomalaisopiskelijat alkoivat rakentaa ainutlaatuista sähkömoottoripyörää, uutinen kiiri ympäri Eurooppaa – nyt ainakin 5 yliopistoa pyrkii rinnalle ja ohi

Sähköllä toimivan moottoripyörän runko seisoo Jamie Hyneman -keskuksen työtilan lattialla Lappeenrannassa.

– Tämä kiihtyy kuin raketti, kehitysryhmän jäsen sähkötekniikan opiskelija Alex Anttila vakuuttaa naureskellen.

Moottoripyörä on jo saanut visuaalisen muotonsa kuvataiteilija Karoliina Ahvenaisen tietokoneella. Nimi on Ukkonen ja motiivina haukka.

– Aluksi ajattelimme, että se olisi jokin jumalhahmo, mies tai nainen. Sitten päädyimme miettimään, että se olisikin jokin eläin. Lopulta tulimme siihen tulokseen, että Ukkosta kuvaa parhaiten haukka, Ahvenainen kuvailee opiskelijajoukon aivoriiheä.

Moottoripyörää komistaa Karoliina Ahvenaisen suunnittelema sähköinen haukka. Karoliina Ahvenainen

Myytinmurtajan jäljillä

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston Jamie Hyneman -keskus on kumminsa "myytinmurtaja" Jamie Hynemanin tyyliin keskittynyt kaikenlaisten teknisten haasteiden murtamiseen.

Tällä kertaa se on saanut haasteen legendaariselta moottoripyöräkilpailu Imatranajolta. Imatralla järjestetään joka vuosi perinteiset katuratakisat Vuoksen rannalla. Sähkömoottoripyörää kehittää eri alojen opiskelijoista koottu ryhmä. Mukana on sähkötekniikan ja koneenrakentamisen opiskelijoita, kuvataiteilija ja teollinen muotoilija.

– Sieltä otettiin yhteyttä ja kerrottiin, että he haluavat kehittää toimintaansa järjestämällä sähkömoottoripyöräkilpailun. He pyysivät meitä tekemään sähkömoottoripyörän, LUT:in kehittämispäällikkö Marko Kasurinen kertoo.

Yliopistolla haaste otettiin vastaan. Moottoripyörän rakentaminen on osa nuorten opiskelua.

Sähkö tulee myös moottoripyöriin

Sähkö on tulossa myös kilpamoottoripyöräilyyn, kuten kaikkeen muuhunkin liikkumiseen. Imatranajo aikoo järjestää jo ensi vuonna oman kilpailun sähkömoottoripyörille.

Kisan nimeksi on valittu Kolme salamaa eli Three Flashes. Nimi tulee Imatran vaakunasta, jossa on kolme salamaa.

Salamat tulevat siitä, että Saimaan laskujoen Vuoksen kosket ovat jauhaneet sähköä valtakunnan verkkoon jo lähes sata vuotta.

Sähkömoottoripyörät ajavat Imatralla vain kolme kierrosta. Tähän on syynä sähkömoottoripyörien akkujen paino.

– Jos ajetaan pidempiä kilpailuja, niin akut nostavat pyörän painon jo noin 250 kiloon, mikä on aika julma paino moottoripyörälle, Imatranajon myynnistä ja markkinoinnista vastaava Martti Solja perustelee päätöstä.

Imatran vaakuna antoi inspiraation sähkömoottoripyöräkilpailuun Three Flashes.

Tavoitteena oma sarja

Imatranajo haluaa pitää kilpapyörien painon ja näin myös ajettavuuden mahdollisimman lähellä tavallisten superbike-pyörien painoa, joka on noin 160 kiloa. Tästä huolimatta sähkömoottoripyörän paino nousee noin 190 kiloon.

Muitakin eroja tavalliseen kilpailuun löytyy. Tarkoituksena on esimerkiksi, että sähkömoottoripyörät Imatranajossa eivät lähde yhteislähtönä vaan porrastetusti niin kuin hiihtokilpailussa.

– Jokainen ajaa kelloa vastaan niin nopeasti kuin pääsee, Martti Solja kertoo.

Imatranajo suunnittelee kisalle jo jatkoa.

– Meillä on ideana, että sähkömoottoripyörille tulisi aivan oma sarja ja että sitä ajettaisiin nimenomaan katuradoilla, Solja kertoo.

Soljan mukaan asiasta keskustellaan jo kansainvälisen lajiliiton kanssa.

Yliopistot kehittelevät sähkömoottoripyöriä

Haasteena uudelle kilpailulle on, että markkinoilla ei ole vielä juurikaan sähkömoottoripyöriä, joiden pohjalta voitaisiin kehittää kisapyöriä.

Kun Imatranajo kääntyi Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:in puoleen sähkömoottoripyörän kehittämiseksi, mukaan on tullut useita muitakin yliopistoja Euroopasta, jotka kehittelevät omia pyöriään.

– Mukana ovat Hollannista Twenten ja Delftin yliopistot sekä briteistä noin viisi yliopistoa, Martti Solja kertoo.

Ensi kesän kisasta on näin tulossaeurooppalaisten yliopistojen mittelö. Lappeenrannassa haaste on otettu täysillä vastaan.

– Tarkoitus on tehdä niin hyvä laite kuin pystytään. Täytyyhän meidän osoittaa Lappeenrannan osaaminen siellä, LUT:in kehittämispäällikkö Marko Kasurinen kertoo

.

Imatranajossa kisataan ensi kesänä sähkömoottoripyörillä. Tässä ajetaan vielä perinteisillä polttomoottoripyörillä. Tommi Parkkinen / Yle

Opiskelijat kehittävät pyöriä

Opiskelijoille sähkömoottoripyörän kehittäminen on osa opintoja.

– Tällainen moottoripyörä on hyvin monimutkainen kohde ja vaatii monen alan osaamista. Täällä sitä onneksi riittää ja opiskelijat ovat olleet innoissaan, Marko Kasurinen kertoo

Pohjana kehitettävälle sähkömoottoripyörälle on tavallisen ratamoottoripyörän runko. Haasteena on erityisesti akkujen koko, paino ja sijoittaminen runkoon.

Akkuja kasataan tavallisen moottoripyörän bensatankin ja osittain myös perinteisen moottorin paikalle. Polttomoottoria pienempi sähkömoottori antaa myös lisää tilaa akuille.

– Niiden mahduttaminen pyörään on oma haasteensa, mutta ollaan toistaiseksi pärjätty hyvin. Akut ovat parhaillaan rakenteilla, konetekniikan opiskelija Jorge Cammarano sanoo.

Akkujen liitoksia juotetetaan jo yhteen. Kare Lehtonen / Yle

Akut ovat samanlaisia kuin sähköautoissa.

– Ne painavat jo yksinään noin 80 kiloa. Tämän lisäksi tulevat vielä akuston runkorakenteet ja jäähdytyskoneisto, LUT:n sähkötekniikan opiskelija Alex Anttila kuvailee.

Kaikkiaan akkujen paino on siis yli puolet pyörän koko painosta. Tästä huolimatta järjestelmästä löytyy kehittäjien mukaan ärhäkkyyttä. Ääntä uudesta sähkömoottoripyörästä tulee sen sijaan huomattavasti tavallista polttomoottoripyörää vähemmän, vaikka sen nimeksi onkin annettu Ukkonen. Jorge Cammaranoa tämä ei haittaa.

– Kyllä näistäkin tulee oma hieno äänensä, tietynlainen vinkuna tai ujellus, hän kuvailee.

Kauppatieteilijät mukaan

Sähkömoottoripyörän kehittelystä saavat hyötyä myös LUT:in kauppatieteen opiskelijat, jotka ovat mukana tutkimassa moottoriurheilun kaupallisia ulottuvuuksia.

Yliopistossa on kehitetty heille kansainvälisen moottoriurheilun kurssi eli Case course on international motorsport. LUT:in mukaan kysymys on ensimmäisestä tämänkaltaisesta kurssista Suomessa.

– Tutkimuskohteena on moottoriurheilu toimialana, projektipäällikkö Terhi Virkki-Hatakka kertoo.

Tutkimukset voivat liittyä esimerkiksi sponsorointiin, managerointiin ja liitoimintamalleihin. Yhteistyöhön ovat lupautuneet mukaan myös kansalliset lajiliitot AKK-Motorsport ry. ja Suomen Moottoriliitto ry.

– Varmaan myös toimiala voi hyötyä tästä syntyvästä tiedosta, projektipäällikkö Terhi Virkki-Hatakka kertoo.