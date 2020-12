Miksi baarissa saa käydä, mutta kirjastossa opiskelu on kielletty? Koronarajoitusten viidakossa selviää vain kysymällä – tässä vastauksia lukijoiden kysymyksiin

Koronarajoitukset ovat erilaisia eri alueilla ja ne voivat muuttua nopeasti. Siksi niiden seuraaminen voi olla hankalaa.

Kysymällä asiat selviävät.

Svenska Yle pyysi seuraajiltaan Instagramissa rajoituksiin liittyviä kysymyksiä. Tämä artikkeli koostuu kansalaisia askarruttavista kysymyksistä, joihin toimitus on hankkinut vastaukset.

Mistä löytyy lista kaikista voimassa olevista koronarajoituksista?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut yhteen sairaanhoitopiirien koronasivuilta löytyvät ajantasaiset tiedot alueellisista suosituksista ja rajoituksista. Tiedot löytyvät THL:n sivuilta täältä (siirryt toiseen palveluun).

Myös Yle uutiset kertoo uusista rajoituksista jatkuvasti päivitettävissä maakunnallisissa korona-artikkeleissa täällä.

Miksi ruokakaupoissa saa asioida ilman maskia?

Suomen lainsäädäntö ei mahdollista maskipakon määräämistä. Kaupoilla ei myöskään ole valtuuksia vaatia asiakkaita käyttämään suojaimia. Kaupan henkilökunta ei voi minkään lain nojalla estää ihmisiä tulemaan myymälään ilman maskia. Maskin käyttöä voi vain suositella.

Maan hallituksessa maskipakosta on keskusteltu eri vaiheissa. Pääministeri Sanna Marinin mukaan ihmisiä ei haluta sakottaa siitä, että maskia ei käytetä. Maskipakon säätämistä lakiin on pidetty ongelmallisena perusoikeuksien kannalta.

Onko kuntosalilla käyminen kiellettyä?

Kuntosalilla käyminen ei ole kiellettyä missään päin Suomea. Monella alueella kunnat ovat kuitenkin päättäneet laittaa kaiken harrastustoiminnan tauolle tartuntavaaran takia. Yksityisiä tahoja suositellaan toimimaan samoin ja sulkemaan liikunta- ja vapaa-ajan tiloja, kuten esimerkiksi kuntosalit. Tässäkin on siis kyse suosituksesta, ei määräyksestä.

Kuntosalini on auki. Pitääkö minun maksaa jäsenmaksu, vaikka en halua mennä sinne rajoitusten takia?

Kuluttajavirasto neuvoo, että ensin kannattaa yrittää neuvotella tilanteesta kuntosalin kanssa. Kysymykseen voi tulla maksun alentaminen tai maksuton tilauksen pidentäminen. Jos tilanne ei selviä neuvottelemalla, voit reklamoida, mutta periaatteessa kuntosaliyrityksellä on oikeus periä täysi hinta, jos se pystyy tarjoamaan sinulle kaikki palvelut, joista maksat.

Joulunvietto askarrutti kysymysten tekijöitä. Esimerkiksi pukkikeikkaa tekevä kokkolalainen Simo Korkia-aho käyttää nyt visiiriä, koska siitä näkyvät ilmeet paremmin. Ville Viitamäki / Yle

Kolme viikkoa jouluun

Saanko viettää joulua tänä vuonna?

Kyllä saat, mutta harkitse kahdesti ennen koko suvun kutsumista! THL suosittelee, ettei joulua vietettäisi yli kymmenen hengen ryhmissä. On myös tärkeää pitää huoli siitä, että ihmiset noudattavat hyvää käsihygieniaa ja varovat yskimistä. Älä vietä joulua muiden kanssa mikäli sinulla on oireita!

THL on listannut vinkkejä (siirryt toiseen palveluun), miten joulun pyhät voi viettää turvallisesti.

Lue myös: Korona vie rakkaimmat jouluperinteet verkkoon: “On tulossa Youtube- ja Facebook-joulu”

Saanko viettää joulua kotoa muuttaneiden lasteni kanssa?

Jos kaikki ovat terveitä ja huolehtivat käsihygieniasta, voi joulua viettää hyvin kotoa muuttaneiden lasten kanssa. Osa sairaanhoitopiireistä on suositellut, ettei alueiden välillä matkustettaisi tartunnan leviämisen estämiseksi. Maan rajojen sisällä matkustaminen ei kuitenkaan ole kiellettyä. Jos lapsesi asuu ulkomailla, mutta hän on edelleen Suomen kansalainen, on hänellä aina oikeus palata kotimaahan. Hyvä kuitenkin huomioida, että kotimatkasta saattaa tulla hankala, koska moni maa on sulkenut rajansa muilta kuin omilta kansalaisiltaan.

Saanko pyytää isovanhemmat tai muun riskiryhmään kuuluvan kylään?

Kyllä saat, mutta harkiten! Koronavirus on yhtä vaarallinen riskiryhmäläisille oli joulu tai ei. Voiko henkilöiden kanssa viettää joulua etänä jotenkin? Voitteko käydä ulkona kävelyllä kotona tapaamisen sijaan?

Saako joulupukki tulla käymään?

THL suosittelee ettei joulupukki astu kynnyksen yli tänä vuonna. Sen sijaan joulupukkia voi tervehtiä ikkunan läpi tai ulkosalla turvavälit huomioiden.

Jotkut rajoitukset koetaan ristiriitaisiksi

Saako Ruotsiin mennä työmatkalle ilman vapaaehtoista karanteenia?

Pitkä vastaus: Jos käyt toistuvasti (vähintään kerran viikossa) Ruotsissa töiden takia, ei suositus vapaaehtoisesta karanteenista päde. Muussa tapauksessa karanteenia suositellaan, mutta sitä voi lyhentää testauttamalla itsensä heti kun on palannut Suomeen ja tekemällä toisen testin 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä. Jos molemmat testitulokset ovat negatiivisia, voi vapaaehtoisen karanteenin keskeyttää.

Lyhyt vastaus: Vapaaehtoinen karanteeni on juurikin sitä, eli vapaaehtoinen!

Miksi kirjastot, teatterit ja koulut suljetaan, mutta ravintolat ja baarit saavat olla auki?

Tämä on monimutkainen kysymys. Siksi vastauskin on monimutkainen.

Tällä hetkellä kuntien ja sairaanhoitopiirien alueelliset koronakoordinaatioryhmät päättävät rajoituksista ja suosituksista. Usein ne tekevät sen THL:n suositusten perusteella. Myös aluehallintovirasto laatii alueellisia säännöksiä.

Otetaan esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, jossa koronatilanne on pahin ja jossa tällä hetkellä julkiset tilat on suljettu ja osallistujien määrää julkisissa tapahtumissa on rajoitettu.

Kirjastot ja koulut kuuluvat julkisiin tiloihin. Helsingissä koronakoordinaatioryhmä on päättänyt julkisten tilojen sulkemisesta, joten kirjastot noudattavat tätä säännöstä.

Teatterit eivät ole julkisia tiloja, mutta myös ne on suljettu. Miksi? Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki julkiset tapahtumat ja julkiset kokoukset, joissa on yli kymmenen ihmistä. Teatteriesitykset ovat juuri sellaisia julkisia tapahtumia. Siksi teatterit ovat kiinni.

Ravintolat ja baarit eivät ole julkisia tiloja eivätkä julkisia tapahtumia, vaan yksityisiä yrityksiä ja niiden toimintaa säädellään lailla. Väliaikaisen tartuntatautilain muutoksen turvin hallitus on voinut rajoittaa ravintoloiden aukioloaikoja ja asiakasmääriä.

Aluehallintovirastot ovat tämän pohjalta antaneet omat suosituksensa alueen tartuntatilanteen mukaan.

Ei edes maaliskuussa voimaan tullut valmiuslaki antanut mahdollisuutta rajoittaa yksityistä elinkeinotoimintaa. Keväällä ravintoloiden sulkeminen perustui erilliseen lakiin, jonka työ- ja elinkeinoministeriö valmisteli ja eduskunnan perustuslakivaliokunta tarkasti.

Ruokaostokset saa tilattua kotiin, miksi alkoholiostoksia ei, lukija kysyi. Vastaus artikkelissa. Eleni Paspatis / Yle

Miksi ei ole tehty enempää sen hyväksi, että kaupoissa ei tarvitsisi käydä? Ruoan saan ostettua netistä helposti, mutta muutaman saunaoluen lisääminen tilaukseen ei onnistu. Sen takia pitää mennä kauppaan.

Alkoholimyyntiä varten tarvitaan vähittäismyyntilupa. Sellainen lupa on voimassa ainoastaan tietyssä paikassa, sisätiloissa. Siitä syystä voit tilata viiniä Alkon kotisivuilta, mutta tuotteet täytyy silti noutaa määrätystä osoitteesta. Samasta syystä et voi tilata olutta kotiovelle.

Pandemian hoidon vastuualueita Kunnat vastaavat terveydenhoidosta ja neuvonnasta alueellaan.

Sairaanhoitopiirit vastaavat erikoissairaanhoidosta. Ne myös raportoivat koronatapauksista.

Aluehallintovirasto valvoo epidemian torjuntatyötä alueellaan. Avi valvoo, että sairaanhoitopiirin kunnilla on riittävä valmius.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa pääosin suunnittelusta, ohjauksesta sekä koronaviruksen torjunnan valvonnasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjaa ja tukee kuntia, sairaanhoitopiirejä ja aluehallintovirastoja. THL seuraa ja arvioi koronatilannetta Suomessa ja jakaa tietoa, ohjeita ja suostuksia kanslaisille.

Lähde: Aluehallintovirasto

Miksi rajoitukset yleensä koskevat kokonaista maakuntaa? Kuntakohtaiset rajoitukset olisivat parempia.

Kunnat kantavat päävastuun tartuntojen torjumisesta.

Aluehallintovirasto voi laatia rajoituksia, jotka koskevat koko sairaanhoitopiiriä, mikäli rajoitukset ovat tarpeellisia useissa sairaanhoitopiirin kunnissa. Suurin osa rajoituksista pätee aina koko sairaanhoitopiirissä.

Rajoituksia ja suosituksia on myös alemmalla tasolla. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirit suosittelevat kaupunkien välisen matkustamisen välttämistä.

Miten on mahdollista, että minun kouluni suunnittelee joulunäytelmää noin 100 osallistujalle? Tuleeko se olemaan sallittua/ok?

Se ei ole sallittua, jos tarkoitus oli järjestää esitys seuraavien kolmen viikon aikana. Sen sijaan toivo elää, että joulun tienoilla rajoituksia voitaisiin höllentää. Se riippuu kuitenkin täysin siitä, onko tartuntatilanne hallinnassa vai ei. Joulunäytelmiä voidaan järjestää, mikäli yleisö jaetaan pienempiin ryhmiin, mutta sadan hengen yleisö tuskin on mahdollinen syksyn rajoitusten perusteella. Eri asia tietysti, jos yleisö voi seurata näytelmää kotoaan ruudun välityksellä.

Miksi rajoittaa hautajaisia, kun kaupassakäyntiä ei rajoiteta?

Hautajaisvieraiden määrää ei ole rajoitettu. Hautajaisiin pätevät alueelliset suositukset yhksityisten tilaisuuksien järjestämisestä. Pääkaupunkiseudun pandemiaohjausryhmä suosittelee, ettei perhetapahtumia järjestetä lainkaan, kun taas esimerkiksi Pohjanmaan koronanyrkki suosittelee korkeintaan 20 henkilön tapaamisia. Pääkaupunkiseudulla suositellaan, että hautajaisiin osallistuisivat vain lähimmät omaiset.

Karanteeniin joutuvalla on oikeus saada etäopetusta. (Kuvituskuva) Mikko Ahmajärvi / Yle

Miksi osa koululaisista siirretään etäopetukseen ja osalle tarjoaan lähiopetusta koulussa? Miten luokka-aste vaikuttaa siihen?

Lähiopetusta järjestetään alemmilla luokilla, koska pienempien oppilaiden oppimisvalmiudet eivät ehkä ole vielä kehittyneet niin, että he pystyisivät opiskelemaan itsenäisesti. Jos joku oppilas perusopetuksessa joutuu karanteeniin, hänellä on oikeus saada etäopetusta.

Kun rokote vihdoin saadaan Suomeen, kuinka voidaan varmistua siitä, että riittävän moni ottaa rokotteen?

Suomessa rokotteen ottaminen ei ole pakollista, mutta vastustus on pientä. Koronarokote tulee olemaan ilmainen ja sen saavat kaikki, jotka sen haluavat ottaa.

Lue myös: THL:n Puumalainen arvioi: Terveydenhuolto voitaisiin rokottaa tammikuussa, ikääntyneet sekä riskiryhmät helmikuussa ja loput kevään aikana – katso tallenne

THL:n kevään 2020 kyselyn mukaan neljä viidestä yli 65-vuotiaasta kertoi ottavansa rokotteen. Nuoremmat olivat silloin epävarmempia.

Voiko tulla ongelmia, mikäli iso osa väestöstä jää rokottamatta?

Vielä ei tiedetä koronarokotteen suojaavan vaikutuksen tehoa valtakunnallisella tasolla. Se riippuu täysin siitä, kuinka moni ottaa rokotteen. Mutta rokotukset ovat yleisesti hyväksyttyjä Suomessa, ja johtavat yleensä laumasuojan muodostumiseen.

Artikkeli on luettavissa ruotsiksi Milli Hellströmin ja Belén WeckströminVarför får jag besöka barer men inte studera i bibliotek? Ni frågade oss om coronaviruset – här är svaren

Aiheesta voi keskustella 5.12.20 kello 23:een asti.

Lisää aiheesta:

Miksi kokoontumisrajoitukset kiristyvät nyt joka paikassa, mutta ne eivät koske kaikkia? Esitimme 6 kysymystä uusista koronarajoituksista