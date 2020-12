Tampereen Rauhaniemen sairaalassa koronavirustartuntoja – sairastuneissa sekä potilaita että hoitajia

Myös Koukkuniemen vanhainkodissa on useita tartuntoja työntekijöillä.

Tampereella Rauhaniemen sairaalan osastolla on todettu koronavirustartuntoja potilailla ja henkilökunnan jäsenillä. Tartuntoja on torstaihin mennessä todettu yhteensä seitsemän, kertoo Tampereen kaupunki.

Sairastuneita potilaita on kolme ja työntekijöllä tartuntoja on neljä. Kolme potilasta on altistunut.

Yle kertoi eilen, että Tampereella on todettu tartuntoja työntekijöillä Koukkuniemen vanhainkodissa ja Rauhaniemen sairaaloissa. Tuolloin työntekijöiden tartuntoja kerrottiin olevan yhteensä seitsemän. Kaupungin mukaan vanhuksia ei ollut altistunut.

Lue myös: Koukkuniemen vanhainkodin ja Rauhaniemen sairaalan työntekijöillä koronatartuntoja – altistuneissa ei vanhuksia

Potilaiden tartunnoista kertoi ensimmäisenä Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Kaupungin mukaan tarvittavat toimenpiteet osastopotilaiden suojaamiseksi on suunniteltu yhdessä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikön kanssa.

– Potilaiden ja henkilökunnan tilannetta selvitetään tartunnan varalta. Tartunnan saaneet ja tartunnalle altistuneet hoidetaan erillään muista potilaista. Kyseisellä osastolla hoidettavien potilaiden omaisia informoidaan tilanteesta, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Yksi osasto on toistaiseksi suljettu uusien potilaiden sisäänotolta. Rauhaniemeen avataan viikon 50 aikana koronavirustartunnan saaneiden potilaiden hoitoon keskittyvä osasto.

Vierailut Rauhaniemen sairaalan osastoilla on kielletty lukuun ottamatta saattohoidossa olevia ja kriittisesti sairaita potilaita.

Juttua täydennetään.

Tästä jutusta voit lukea tuoreimmat tiedot koronavirustilanteesta Pirkanmaalla.

Lisää Pirkanmaan uutisia Yle Areenassa. Kuuntele, katsele ja lue mitä lähelläsi tapahtuu.