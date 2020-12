Onko kaikki tv-sarjat jo nähty? Katso tästä lista suosikkeja pitkiin ja pimeisiin koti-iltoihin

Tv-sarjojen tuotanto on takkuillut koronan takia keväästä asti. Taukojen takia uusia sarjoja tuotetaan tänä syksynä vähemmän kuin vuosiin. Osa kuvauksista on jo aloitettu uudelleen, mutta koronatestien aiheuttamat lisäkustannukset ovat myös johtaneet joidenkin suosikkisarjojen, kuten Netflixin GLOW:n, perumiseen.

Laadukas ohjelmisto ei kuitenkaan ole loppunut. Listasimme täkyjä suoratoistopalveluista jo löytyvistä ja niihin lähiaikoina tulevista tv-sarjoista. Listalla on myös elokuvia, joita ilmestyy nyt ennennäkemättömällä tahdilla suoraan suoratoistopalveluihin.

Antakaa hömppää!

Korona-aikana erityisesti hyväntuuliset ohjelmat ja komediat ovat keventäneet tv-yleisön mieltä. Syksyn hyväntuulisesta tarjonnasta merkittävin uusi tuttavuus on kanadalainen sitcom-sarja Schitt's Creek, jonka viimeinen kausi rohmusi vastikään kaikki komediapalkinnot tämän syksyn Emmy-gaalassa. Äkisti köyhtyneen ökyrikkaan perheen edesottamuksista kertovan sarjan kaikki kuusi kautta ovat katsottavissa C Moressa.

Apple TV+:n syksyn hittikomediaa Ted Lassoa on kehuttu lämpimäksi halaukseksi, joka tulee korona-aikana tarpeeseen. Nimiosan amerikkalaista jalkapallovalmentajaa esittää Jason Sudeikis. AppleTV+

Toinen kyynisenkin yleisön pehmentänyt komedia on Yhdysvalloissa yllätyshitiksi noussut Ted Lasso (Apple TV+), jossa amerikkalaista jalkapalloa college-tasolla valmentava hömelö Ted Lasso (Jason Sudeikis) palkataan Englantiin Valioliiga-joukkueen valmentajaksi ilman minkäänlaista ymmärrystä eurooppalaisesta jalkapallosta. Sudeikisin roolisuorituksen lisäksi sarjaa on kehuttu sen loputtomasta optimismista, joka on näinä aikoina harvinainen hyve.

Ylen syksyn feel good -hitti on ollut Kaikenkarvaiset ystäväni, joka vie katsojansa eläinlääkärin matkassa 1930-luvun Englannin maaseudulle . Alun perin vuosina 1978 – 1990 esitetyn brittisarjan uuden version ohjaaja Brian Percival on hankkinut kannuksensa yhtenä Downton Abbeyn tuottajista.

Laatudraamaa shakkilaudalta vallan kabinetteihin

Syksyn isoimpia menestyksiä tv-draaman puolella on ollut Musta kuningatar (The Queen's Gambit), joka on kuulunut monta viikkoa myös suoratoistopalvelun katsotuimpiin sarjoihin Suomessa. Netflixin kaikkien aikojen katsotuin minisarja on 1960-luvulle sijoittuva epookki nuoren amerikkalaisen shakkineron Beth Harmonin (Anya Taylor-Joy) taistelusta pelilaudalla ja henkilökohtaisessa elämässä.

Ministeri-sarjassa Islannin uusi pääministeri (Ólafur Darri Ólafsson) kärsii vaietuista mielenterveysongelmista. Lilja Jonsdottir / Sagafilm

Vallan linnakkeen (Borgen) uutta neljättä kautta odottavat saavat lohtua Islannista. Vastikään Yle Areenaan katsottavaksi tullut tuore minisarja Ministeri (Ráðherrann) pitää pohjoismaisen poliittisen draaman lippua korkealla. Sarjassa Islannin uudeksi pääministeriksi valitun Benediktin (Ólafur Darri Ólafsson) mielenterveysongelmat alkavat vaikuttaa maan politiikkaan ja ministerin perhe-elämään.

Kotimaisen tv-draaman saralla on luvassa uusi aluevaltaus. Oikeussalit ovat yleinen tapahtumapaikka kansainvälisessä tv-tarjonnassa, mutta kotimaisissa sarjoissa niihin on kurkistettu vain harvoin. Tuore jännityssarja Pohjolan laki ottaa kuitenkin lajin haltuun tarinalla, jossa pienen lakifirman asianajaja Matti Pohjola (Lauri Tilkanen) selvittää ison mittaluokan hämäräbisneksiä. Sarja saa ensi-iltansa 17.12. kaksi suoratoistopalvelua vastikään yhdistäneessä Elisa Viihde Viaplay -palvelussa.

Ei kannata myöskään unohtaa saksalaiset rikossarjat uudelle aikakaudelle vienyttä Babylon Berliniä, jonka kolmas tuotantokausi tuli Yle Areenaan lokakuun lopussa. Saksalaisen tv-draaman lippulaivaksi tituleeratussa sarjassa seurataan berliiniläisten poliisien työtä 1930-luvulla maan kohtalon hetkien lähestyessä.

Kruunupäitä ja historiallisia hetkiä

Emma Corrin esittää prinsessa Dianaa The Crownin neljännellä kaudella. Walesin prinsessan omaiset ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä siihen, miten henkilö on sarjassa kuvattu. Des Willie / AOP

Britannian kuningasperheen vaiheita kuvaava Netflix-hitti The Crown on neljännellä tuotantokaudellaan edennyt 1980-luvulle. Uusi kausi on herättänyt huomiota vielä edeltäjiään enemmän, sillä kuvaan astuvat pääministeri Margaret Thatcher (Gillian Anderson) ja prinsessa Diana (Emma-Louise Corrin). Uuden kauden myötä sarjaa on jälleen syytetty historian vääristelemisestä (siirryt toiseen palveluun).

Historiallisen pukudraaman ystäville on tarjolla joululahja, kun Bridgertonin ensimmäinen kausi saapuu Netflixiin joulupäivänä. Julia Quinnin romanttiseen kirjasarjaan perustuva sarja seuraa Bridgertonin sisarusten elämää 1800-luvun alun Lontoossa. Sarja on huipputuottaja Shonda Rhimesin odotettu ensimmäinen Netflix-sarja. Rhimes tunnetaan muun muassa Greyn anatomian ja Scandalin luojana.

Laadukasta pukudraamaa on katsottavissa myös Yle Areenassa. Kuusiosainen minisarja Belgravia _sijoittuu samaan aikakauteen kuin _Bridgerton. Kahden perheen välisistä salaisuuksista kertova synkkä tarina on Downton Abbeyn luojan Julian Fellowesin viimeisin luomus.

Tammikuun puolella Ylellä nähdään myös toisen maailmansodan aikaan sijoittuva norjalainen suursarja Atlantic Crossing, jossa Silta-sarjassa pääosaa esittänyt Sofia Helin näyttelee maanpaossa elävää Norjan kruununprinsessaa, joka yrittää saada amerikkalaiset hyökkäämään natseja vastaan.

Kotimaisia mysteerejä maan sisällä ja sydämessä

Kotimaisen tv-draaman kukoistus näkyy niin Yle Areenassa kuin Elisa Viihde Viaplayssä. Ensin mainitussa sai vastikään ensi-iltansa suomalais-ruotsalainen tv-draama White Wall, jossa ydinjätteen loppusijoitukseen tarkoitetusta kaivoksesta löytyy mystinen valkoinen seinä. Jännitystä ja scifiä yhdistelevä sarja on elokuvaohjaajana tunnetun Aleksi Salmenperän luomus, joka on toteutettu SVT:n ja Ylen suursatsauksena.

Tämän syksyn satoa on myös toinen Ylen suursatsaus Rauhantekijä, jossa Irina Björklund esittää raudanlujaa rauhanneuvottelijaa.

Laura Malmivaaran esittämä Anu Leinonen johtaa protestia poliisiaseman edessä draamasarjassa Kaikki synnit. Maiju Pohjanheimo / MRP

Suosittu Kaikki synnit -rikossarja on jo ehtinyt saada jatkoa. Toinen kausi sijoittuu vuosituhannen vaihteeseen, ja sen pääosassa nähdään ykköskaudeltakin tuttu Matti Ristinen pikkupaikkakunnan poliisina, jonka pääkoppaa hajoava avioliitto ja siihen liittyvä murhatutkimus koettelevat. Kaikki synnit -sarjan ensimmäinen kausi on katsottavissa Yle Areenassa ja molemmat kaudet Elisa Viihde Viaplayssä.

Rikoksia, toimintaa ja jännitystä suurkaupungeissa ja Pohjanmerellä

HBO:n hittisarjassa The Undoing Nicole Kidman ja Hugh Grant esittävät newyorkilaista avioparia, jonka perheidylli repeilee murhatutkinnan takia. HBO Nordic

Rikossarjojen syksyn ykkösnimi on HBO:n katsotuimpiin tv-sarjoihin lukeutuva The Undoing. Kuusiosaisen psykologisen trillerin pääosia esittävät Nicole Kidman ja Hugh Grant. New Yorkiin sijoittuva minisarja kertoo terapeutista (Kidman), jonka perhe-elämän kulissit romahtavat, kun hänen miestään (Grant) aletaan epäillä tuttavapiirissä tapahtuneesta murhasta.

New Yorkista pääsee kanavaa vaihtamalla Tukholmaan, jonka alamaailmaan sijoittuva Top Dog_perustuu Jens Lapiduksen Suomessakin menestyneisiin _Stockholm Noir -rikosromaaneihin. Top Dog saapuu Yle Areenaan uudenvuodenaattona.

Ruotsin urbaanista sykkeestä voi siirtyä Lontoon koville kaduille, joilla rikosjengit selvittävät välejään Gangs of London -sarjassa. Vauhdikkaan sarjan takana ovat toimintaelokuvien eliittiin kuuluvien The Raid -elokuvien ohjaaja Gareth Evans ja kuvaaja Matt Flannery.

Myös pienemmillä paikkakunnilla riittää mysteerejä ratkottavaksi. HBO:n tuoreessa saksalais-tanskalaisessa Sløborn-sarjassa tappava virus iskee pienelle Pohjanmeren saarelle. HBO Nordiciin 21.12. ilmestyvän sarjan aihe osuu monelle liian lähelle, mutta tarina löytää korona-aikana varmasti myös yleisönsä. Sarja on tehty ennen koronaviruspandemiaa.

Scifi-sarjoissa tarjolla avaruusseikkailuja, supersankareita ja postapokalyptinen pandemiaklassikko

Tieteissarjat olivat vielä parikymmentä vuotta sitten pienen mutta uskollisen kuppikunnan juttu. Tätä nykyä mielikuvituksen rajoja venyttävät tarinat ovat tärkeä osa suoratoistopalvelujen tarjontaa.

Expanse lukeutuu tämän hetken arvostetuimpiin scifi-sarjoihin. Näyttelijä Cas Anvar on mukana vielä 16.12. alkavalla viidennellä kaudella, mutta sarjan viimeiselle kaudelle häntä ei ole huolittu ahdistelusyytösten takia. Amazon Prime Video

Tämän ja viime vuoden tärkeimpiä scifi-sarjoja on Disney+:n The Mandalorian. Tähtien sota -elokuvien maailmaan sijoittuva avaruus-western kertoo mandalorialaisen palkkasoturin seikkailuista alkuperäisen Tähtien sota -trilogian jälkeisessä ajassa. Sarjan seikkailullisuus, huumori ja vauva-Yoda ovat ihastuttaneet tv-yleisöä. The Mandalorianin ensimmäinen kausi ja osa toisen kauden jaksoista on katsottavissa Disney+:ssa. Toisen kauden jaksoja ilmestyy palveluun viikottain 18.12. asti.

Tuhon jälkeisen scifin faneille on luvassa herkkua, kun Stephen Kingin klassikkoromaani Tukikohta saa uuden käsittelyn. Sarjassa ruton kaltaisen pandemian raunioittaman maailman henkiinjääneet yrittävät selviytyä 108-vuotiaan äiti-Abagailin (Whoopi Goldberg) johdolla. The Stand tulee HBO Nordicille 18.12.

Avaruuteen sijoittuvien vakavien scifi-sarjojen tämän hetken ykkönen The Expanse saa jatkoa 16.12. alkaen Amazon Prime Videossa. Omaan aurinkokuntaamme sijoittuvan sarjan nyt nähtävä kausi on viimeinen, jolla nähdään yksi sen päähenkilöistä, entinen Marsin laivaston upseeri Alex Kamal, jonka näyttelijä Cas Anvar sai potkut sarjan kuudennelta ja viimeiseltä kaudelta (siirryt toiseen palveluun) häneen kohdistuneiden ahdistelusyytteiden johdettua tutkintaan.

Ruutu korvaa valkokankaan

Gary Oldmanille on povattu Oscar-palkintoa pääosasta David Fincherin Netflixille tekemässä elokuvassa Mank. NETFLIX © 2020

Koronan suljettua elokuvateatterit isoja elokuvia nähdään yhä nopeamalla tahdilla myös suoratoistopalveluissa. Warner Bros. on ilmoittanut tuovansa kaikki ensi vuoden elokuvansa yhtä aikaa HBO Max -palveluun ja elokuvateattereihin. Noihin elokuviin lukeutuvat muiden muassa sellaiset jättielokuvat Dune, The Matrix 4 ja Godzilla vs. King Kong.

Netflixille elokuvien tuottaminen suoraan tv-ruuduille on jo tuttua. Palvelun isoin uutuus on ohjaajalegenda David Fincherin uutuus Mank. Kaikkien aikojen parhaaksi elokuvaksi kerta toisensa jälkeen äänestetyn Citizen Kanen käsikirjoittajasta kertovan elokuvan odotetaan kamppailevan tosissaan ensi vuoden Oscar-kisassa.

Ennen Warnerin torstaista uutispommia Netflixin ainoa varteenotettava kilpailija elokuvien saralla oli Disney+. Kyseinen palvelu ottaa joulusesongin tosissaan. Palveluun on jo tullut nähtäväksi animaatioelokuva Mulanin live-versio.

Joulupäivänä katsottavaksi lisätään Pixarin Soul - sielun syövereissä, jonka odotetaan kohottavan Pixar-studion animaatiot jälleen uudelle tasolle.

Elokuvien osalta kannattaa muistaa myös Yle Areenan tarjonta. Katsottavana on esimerkiksi paljon hienoja teoksia vastikään juhlitulta Yle Teeman elokuvafestivaalilta sekä viikko sitten edesmenneen jalkapallotähden nousun ja tuhon kertaava dokumentti Diego Maradona.