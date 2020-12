Näyttelijä Tommi Korpela vaikuttui teatteriyleisön reaktiosta ennen koronasulkua: "He halusivat kannustaa taiteen tekijöitä"

Tommi Korpela kertoo millaista on ollut esiintyä yleisölle, joka käyttää hengitysmaskeja

Kun koronarajoitukset iskivät päälle maaliskuussa, oli Q-teatteri viimeisiä teattereita jotka pysyivät auki. Viimeinen Pääomani-näytelman esitys jäi vahvasti näyttelijä Tommi Korpelan mieleen.

– En muista koskaan aikaisemmin, että kun kävelimme lavalle saimme jo raikuvat aplodit. Myös loppukiitoksissa valehtelematta kolmasosa katsomosta nousi seisomaan. Siinä oli selkeästi joku merkki siitä, että he halusivat kannustaa taiteen tekijöitä ja sen merkitystä. Niin minä ainakin sen luin, ei se niin eriskummalisen hyvä esitys silloin ollut.

Syksyllä Q-teatteri pystyi esittämään näytelmää määrältään rajoitetulle yleisölle, joka oli varustautunut maskeilla. Sekin tuntui kokeneesta näyttelijästä aluksi oudolta.

– Kyllähän teatteritapahtuman yksi tärkeimmistä elementeistä on yleisön ja näyttelijän välinen kontakti ja vuorovaikutus. Oli hyvin erilaisia esityksiä. Osa oli ihan haudanhiljaisia, joissa kukaan ei reagoinut. Varmaan yleisön vähyys vaikutti myös uskallukseen reagoida. Itse yritti päässään kääntää sen positiiviseksi, että nämä ihmiset jotka tulevat paikalle varmasti haluavat nähdä teatteria.

Osallistuminen Omertan kuvauksiin yhä epävarmaa

Tommi Korpela on mukana kohua herättäneen Virossa kuvattavan Omerta-elokuvan näyttelijäkaartissa. Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa näyttelijä Ville Virtanen kertoi jäävänsä pois elokuvasta, jonka ohjaaja vaihtui Antti J. Jokisesta Aku Louhimieheksi. Nyt Korpelankin osallistuminen elokuvaan on epävarmaa aikataulusyistä.

– En tiedä elokuvan tilanteesta muuta, kuin että minulle on aikataulutettu kuvauksia tammi-helmikuulle. Nyt seurataan miten se etenee. Minulla on Helsingissä toisen jutun kuvauksia ja pelkään pahoin, että matkustamisesta Helsingin ja Tallinnan välillä voi tulla ongelma. Ja lisäksi minulla on vielä Kansallisteatterin ensi-ilta. Nyt sovitellaan aikatauluja ja katsotaan miten produktio etenee.

