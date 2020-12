Eurooppa-kirje: Vaikea vuosi huipentuu, Brysselin huippukokous näyttää unionin suunnan – rokotteet ja Biden tuovat valoa pimeyteen

Bonjour Brysselistä,

Joulun odotus on perinteisesti kiireistä aikaa, kun tekemättömät ja kesken jääneet toimet yritetään saada valmiiksi ennen pyhiä. EU ei ole tässä suhteessa poikkeus. Loppuvuodesta tulee huima rutistus, kun isoista asioista yritetään sopia tiukalla aikataululla.

Syksyn aikana jäsenmaita edustava ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti ovat sopineet keskenään EU:n monivuotisen budjettikehyksen ja elvytysrahaston osista.

Pakettia ei kuitenkaan ole hyväksytty kokonaisuudessaan Puolan ja Unkarin vastustuksen vuoksi. Kaksikkoa hiertää kokonaisuuteen sisältyvä oikeusvaltiomekanismi, joka sulkisi rahahanat EU:n perusarvoja rikkovilta mailta.

Kompromissia haetaan nyt kuumeisesti puheenjohtajamaa Saksan johdolla. Muut EU-maat eivät tällä tietoa aio antaa periksi: esillä on ajatus elvytysrahaston perustamisesta ilman Unkaria ja Puolaa, (siirryt toiseen palveluun) jos maat eivät taivu yhteisiin sääntöihin.

Puola ja Unkari ovat suhtautuneet nuivasti myös EU:n päästövähennystavoitteiden nostamiseen 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä komission ehdotuksen mukaisesti.

Näitä ja monia muita asioita puidaan EU-johtajien huippukokouksessa ensi torstaina ja perjantaina Brysselissä, siitä lisää kirjeen lopussa.

Keskusteluihin nousevat myös transatlanttiset suhteet. Karikkoisen Donald Trumpin presidenttikauden jälkeen Yhdysvaltojen vallanvaihtoa odotetaan kuin kuuta nousevaa (siirryt toiseen palveluun). Kyseessä on ainutkertainen mahdollisuus kehittää suhteita, linjasi komissio keskiviikon tiedonannossaan (siirryt toiseen palveluun).

Paluuta Trumpia edeltäneeseen aikaan ei ole, sanoo haastattelemani ulkoministeri Pekka Haavisto. Vallanvaihdon toivotaan kuitenkin helpottavan yhteistyötä ilmastonmuutoksen ja pandemian vastaisessa kamppailussa.

Myönteiset rokoteuutiset luovat valoa talven pimeään, Britannia aloittaa rokotukset ensi viikolla. Euroopan lääkevirasto EMA on nopeuttanut arviointimenettelyjään hakemusten käsittelemiseksi. Jäsenmaat haluaisivat aloittaa rokotukset heti vuodenvaihteen jälkeen, jos lääkeviraston arvioinnin läpäisseitä rokotteita on silloin tarjolla.

#SOMESSA: Eurooppa trendaa vasta Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen TikTokissakin :(

TikTok

Niin se vain on, että jos vertaillaan maailman kolmea valtakeskittymää eli Yhdysvaltoja, Kiinaa ja Eurooppaa, Eurooppa häviää jopa nuorten suosimassa TikTok-videopalvelussa.

#USA-tunnisteella on TikTokissa 30 miljardia julkaisua, #China:lla niitä löytyy kymmenen miljardia ja #Europe:lla vain seitsemän miljardia.

Mikä sitten on tanssivideoistaan tunnetun TikTokin suosituin Eurooppa-aihe? Arvattavasti kielet ja kulttuurit – mikä on vaikein Euroopan kieli, millä maalla on paras musiikki, tämän kappaleen kaikki eurooppalaiset tuntevat... Suosituimmilla videoilla myös ivaillaan amerikkalaisia, jotka eivät tiedä Euroopasta juuri mitään.

Kiinalaisomisteinen TikTok oli Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin silmätikku, ja sovelluksen lataaminen ehdittiin jo kieltää, mutta lopullista päätöstä odotellaan. Tilanteen pitäisi ratketa suuntaan tai toiseen tänään perjantaina.

FAKTA: Piiloinflaatio iskee kansalaisten kukkaroihin, hedelmien ja ruuan hinta nousee

Harri Vähäkangas / Yle

Koronavirus näkyy myös kuluttajahinnoissa, käy ilmi brittilehti Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) tekemästä hinta-analyysistä lokakuulta. Vaikka euroalueen virallinen inflaatio on -0,3 prosenttia eli kaikkinensa hinnat laskevat, ihmisten pandemiassa suosimien tuotteiden ja palveluiden hinnat nousevat. Kiivaimmin kallistuvat vihannekset.

Samaan aikaan vaate- ja kenkäkaupoissa on hiljaisempaa kuin ennen. Hotelliin pääsee aiempaa halvemmalla, Tallinnassa hotellissa asuminen voi olla jopa vuokraamista edullisempaa. Kaikkein eniten ovat kuitenkin halventuneet lentoliput, 15 prosenttia viime vuodesta.

LUE VIELÄ NÄMÄ: Britannia on osa EU:ta enää 26 päivää ja meppi jäi kiinni seksibileistä korona-aikana

Hiljaisuus on korviahuumaavaa. Nimittäin brexitin pääneuvottelijoiden, EU:n Michel Barnierin ja Britannian David Frostin hiljaisuus. Ei twiitin twiittiä (siirryt toiseen palveluun) edistymisestä päiväkausiin. Huippusalainen, ultratiivis "tunnelivaihekaan" ei ole auttanut.

Keskiviikkona Barnier päivitti tilannetta EU-suurlähettiläillle: kolme vaikeinta kysymystä on yhä ratkaisematta. Joidenkin lähteiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Barnier vihjasi, että Britanniassa ensi viikolla esiteltävä lakiesitys saattaa rikkoa jo solmittua erosopimusta. Kyseessä ei olisi ensimmäinen kerta. Vaikein asia on eurooppalaisten lähteiden mukaan kalastus.

EU haluaisi pitkän sopimuksen kalastusoikeuksista, Britannian mielestä niistä pitäisi sopia vuosittain. EU-maista erityisesti Ranska (siirryt toiseen palveluun) on tiukkana. Vuodenvaihteen brexit-rysäyksellä on vaikutuksia myös Suomeen, taloustoimittaja Antti Parviala raportoi.

Siirtolaiset jonottavat bussikuljetukseen Las Palmasissa. Elvira Urquijo A. / EPA

Kun Välimeri on tätä nykyä tarkoin vartioitu, afrikkalaiset siirtolaiset yrittävät Eurooppaan huomattavasti vaarallisempaa reittiä: suomalaistenkin suosikkilomakohteen Kanariansaarten kautta. Espanja yrittää piilotella ongelmaa, lue toimittaja Pauli Lahden raportti Playa del Inglésistä täältä.

EU-maat onnistuivat edistämään euroalueen pankkiunionia maanantaina, kun ne hyväksyivät periaatteet pankkien yhteisvastuusta. Näin vähennetään veronmaksajien ja pankkijärjestelmän välistä kohtalonyhteyttä, arvioi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk). Lue täältä lisää.

Ranska vetää takaisin kiistellyn lain, joka olisi kieltänyt poliisien kuvaamisen. Juuri ulkopuolisten kuvien ansiosta poliisit jäivät vastikään kiinni pahoinpitelystä Pariisissa, viime viikonloppuna pidettiin isoja mielenosoituksia.

Ajatteliko joku vielä, että elämä EU-parlamentissa on tylsää? Meppipiireissä on sattunut (siirryt toiseen palveluun) ja tapahtunut (siirryt toiseen palveluun) aina, ja tällä viikolla nähtiin taas yksi show. Unkaria hallitsevan Fidesz-puolueen edustaja József Szájer erosi keskiviikkona, kun hän oli jäänyt kiinni huumetta repussaan (siirryt toiseen palveluun)ja verta käsissään Brysselissä. Sitä ennen parlamentaarikko Szájer oli ryöminyt viemäritunnelia pitkin ulos asunnosta, jonka poliisi ratsasi miesten seksijuhlien vuoksi. Bileissä oli mukana myös virolainen diplomaatti (siirryt toiseen palveluun). Tapaus on nolo (siirryt toiseen palveluun) Viktor Orbánille ja Fideszille, jonka riveissä (siirryt toiseen palveluun) Szájer on kampanjoinut muun muassa vanhoillisten perhearvojen puolesta, homoja vastaan.

Myös Puolassa kampanjointi vähemmistöjen oikeuksia vastaan on ollut hyvin aggressiivista ja ylhäältä johdettua. Ulkolinjan erikoisartikkeli kertoo kymmenen vuotta Puolassa asuneen virolaisen Tarmu Järvinen-Krossin tarinan. Hän muuttaa vainon takia pois maasta. (Juttu tulee muuten parhaiten oikeuksiinsa mobiililaitteella katsottuna.)

Jos uusi oikeusvaltiomekanismi kiinnostaa, kannattaa laittaa jouluvalmistelujen taustalle pyörimään Brysselin koneen keskustelu tästä linkistä. Pitkäaikainen suomalainen EU-tuomari Allan Rosas kertoo, että mekanismi on tärkeä ennen kaikkea demokratiarikkomusten ennaltaehkäisyssä – perusteellinen analyysi.

Belgialaisissa sairaaloissa pelätään koronapandemian kolmatta tulemista, kun toinen aalto alkaa vasta laantua. Vuodenvaihteen juhlia ei kannattaisi juhlia, vaan siirtää ne ensi vuoteen, lääkäri vinkkaa.

Vaikka tehohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on kääntynyt laskuun Belgiassa, teho-osastot ovat täynnä vielä pitkään. Kuva Marche-en-Famennen koronapotilaiden osastolta. Stephanie Lecocq / EPA

Euroopan luonnonvaraisten eläinten tulevaisuuden voi turvata vain säilyttämällä nykyiset erämaat ja lisäämällä luonnonsuojelua, todetaan Avaran luonnon Mannerten planeetta -sarjassa. Kannattaa katsoa: esimerkiksi Espanjan iberianilves on onnistuttu pelastamaan määrätietoisen suojelun avulla, ja nyt ilveksiä piileksii siellä metsissä jo 800. Dokumentti löytyy Yle Areenasta.

ENSI VIIKOLLA: Vaikea huippukokous Saksan vaikean puheenjohtajuuden päätteeksi – ja kaksi muuta erittäin tärkeää päätöstä

Ensi viikon torstaina EU-johtajien on siis tarkoitus lentää Brysseliin huippukokoukseen. Nähtäväksi jää, salliiko koronatilanne todella fyysisen tapaamisen, mutta joka tapauksessa kokouksesta on tulossa vaikea.

EU-lähteet enteilevät maratonkokousta, koska pöydällä on yllämainittujen oikeusvaltiomekanismin ja monivuotisen budjetin lisäksi niin brexitiä, koronarokotetta (siirryt toiseen palveluun), terrorismia kuin Turkkiakin (siirryt toiseen palveluun). Puheenjohtajamaa Saksa haluaa sovun demokratian pelisäännöistä Unkarin ja Puolan kanssa pian, eikä lopputulos välttämättä miellytä Suomea, kirjoittaa Eurooppa-toimittaja Suvi Turtiainen.

Torstaina on myös toinen tärkeä kokous: Euroopan keskuspankin EKP:n neuvosto päättää uusista rahapoliittisista toimenpiteistä nykyisten lisäksi. Keskuspankki on jo lupaillut lisätoimia koronapandemian taltuttamiseen joulukuun kokouksessa.

Miten EU aikoo alkaa säädellä amerikkalaisia digijättejä eli esimerkiksi Amazonia, Googlea, Facebookia tai Applea, joista on EU:n näkökulmasta tullut talousmahteja vailla vastuuta? Se selviää keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun), jolloin komissio tiettävästi päättää uudesta digilinjauksesta (siirryt toiseen palveluun). Esitys saattaa olla jopa "vallankumouksellinen" (siirryt toiseen palveluun).

