Antti Kaikkonen TV1:n Ykkösaamussa: Mitä haluat kysyä puolustusministeriltä?

Suomi päivittää puolustustaan. Mitä koronan katveessa on tapahtunut Suomen turvallisuusympäristössä? TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina on puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Suomalaisia sotilaita on kriisinhallintatehtävissä maailmalla. Valokeilassa on jälleen Afganistan. Mikä merkitys Yhdysvaltojen vetäytymisellä on Afganistanin tilanteelle? Miten amerikkalaisten lähtö vaikuttaa suomalaisiin kriisinhallintasotilaisiin alueella?

Puolustusvoimilla käytössä olevat Hornet-hävittäjät tulevat käyttöikänsä päähän 2030-luvulla. Tämän hallituksen on määrä päättää Hornetien korvaajasta. Miten korona vaikuttaa HX-hankkeen toteutukseen ja aikatauluun?

Itämeren turvallisuustilanne kääntyi epävakaaseen suuntaan vuonna 2014, kun Venäjä valtasi Krimin ja Ukrainan sota oli alkanut. Noihin aikoihin verrattuna. millainen turvallisuustilanne on nyt?

Miten lisääntynyt sotilaallinen aktiivisuus Itämerellä näkyy ilmavoimien tai merivoimien arjessa?

TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 5.12. kello 10.05 on puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.). Seija Vaaherkumpu haastattelee.

