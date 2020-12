Warner Bros aikoo tuoda kaikki ensi vuoden elokuvansa yhtä aikaa teattereihin ja suoratoistoon

Elokuvayhtiö Warner Bros aikoo tuoda kaikki ensi vuoden elokuvansa yhtä aikaa elokuvateattereihin ja suoratoistopalvelu HBO Maxiin.

Yhtiön ensi vuoden ohjelmistoon kuuluu ainakin 17 elokuvaa, muun muassa supersankarielokuva Suicide Squad, Matrix-elokuvasarjan neljäs osa, Denis Villeneuven uusi tulkinta scifielokuva Dyynistä sekä Sopranos-tv-sarjan esiosa The Many Saints of Newark.

Yhtiön toimitusjohtajan Ann Sarnoffin mukaan ainutlaatuiset ajat vaativat luovia ratkaisuja.

– Kukaan ei halua elokuvia takaisin valkokankaalle enemmän kuin me. Tiedämme, että uusi sisältö on teatterinäytösten elinehto, mutta meidän pitää painotella sen todellisuuden kanssa, että useimmat yhdysvaltalaisteatterit todennäköisesti toimivat pienennetyllä kapasiteetilla läpi ensi vuoden, Sarnoff sanoi.

Lähteet: AFP