Miia Kivipellolle 250 000 dollarin Ryman-palkinto uraauurtavasta muistisairauksien tutkimustyöstä

Alajärveläislähtöinen professori Miia Kivipelto on saanut merkittävän kansainvälisen Ryman-palkinnon tunnustukseksi tutkimustyöstään. Kivipelto on tehnyt yli 20 vuoden ajan uraauurtavaa tutkimustyötä muistihäiriöiden, Alzheimerin taudin ja dementian ehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon kehittämiseksi.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern luovutti palkinnon Kivipellolle Aucklandissa 4. joulukuuta pidetyssä palkintotilaisuudessa. Koronapandemian vuoksi Kivipelto osallistui tilaisuuteen virtuaalisesti.

Palkintosumma on suuri, 250 000 dollaria. Ryman-palkinto myönnetään vuosittain parhaasta työstä ikääntyvien elämänlaadun edistämiseksi. Se jaettiin nyt kuudennen kerran.

"Kunnianosoitus koko tutkimusryhmälle"

Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa Kivipelto sanoo palkinnon olevan suuri ilonaihe ja kunnianosoitus koko tutkimusryhmälle.

– Se lisää entisestään innostusta tähän työhön, joka on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Tutkimus jatkuu pandemiasta huolimatta ja on tuottanut myös hienoja tuloksia.

Kivipelto uskoo, että paras apu Alzheimerin tautiin ja dementiaan saadaan panostamalla ehkäisytoimiin, jotka kohdistetaan samanaikaisesti moniin eri riskitekijöihin.

– Mitään ihmelääkettä ei ole odotettavissa. Oma tutkimuksemme keskittyy sairastumisriskissä olevien tunnistamiseen ja siihen, miten riskitekijöitä voidaan vähentää näillä henkilöillä. Tiedetään, että sairastumisriskin pienentämiseksi on paljon tehtävissä, Miia Kivipelto sanoo tiedotteessa.

"Aivan omaa luokkaansa"

Itä-Suomen yliopistosta kerrotaan, että Ryman-palkinnon saaja valitaan vuosittain korkeatasoisten ehdokkaiden joukosta. Valinnan tekee kansainvälinen lautakunta, johon kuuluu useiden tieteenalojen asiantuntijoita.

Kivipellon valintaa perusteltiin hänen väsymättömällä omistautumisellaan tutkimustyölle ja sen maailmanlaajuisella vaikuttavuudella.

– Kivipelto on aivan omaa luokkaansa. Hänen tutkimuksensa on kansainvälisesti uraauurtavaa, käytännönläheistä ja vaikuttavaa. Hänen tiimissään näiden haasteiden parissa työskentelee sata tutkijaa ja terveydenhuollon ammattilaista. Kollegat kuvailevat Kivipeltoa erittäin ahkeraksi tutkijaksi, joka on täysin omistautunut muistisairauksien tutkimukselle ja ikääntyvien elämän parantamiselle, Ryman-palkinnon johtaja David King toteaa yliopiston tiedotteessa.

Miia Kivipelto toimii neurogeriatrian professorina Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen sekä neurologian yksiköissä.

Hänen Nordic-UK Brain Network -tutkimusryhmänsä toimii myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, Lontoon Imperial Collegessa sekä Ruotsissa Karoliinisessa Instituutissa ja FINGERS Brain Health Institutessa.