Ruotsin Tegnell: Emme tiedä, mistä Norjan ja Suomen parempi koronatilanne johtuu

Ruotsissa valtionepidemologi Anders Tegnell sai vastata eilisillan Aktuellt-uutislähetyksessä (siirryt toiseen palveluun) kysymykseen Ruotsin korkeista koronakuolinluvuista verrattuna naapurimaihin.

– Meidän pitää muistaa, että eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna Norja ja Suomi ovat tässä epätavallisia maita. Ruotsin tilanne on pitkälti samanlainen kuin monissa muissa Euroopan maissa, hän sanoi.

Tegnell jatkoa myöntämällä, ettei hän tiedä, mistä ero Suomeen ja Norjaan johtuu.

– On tietenkin olemassa selviä eroja esimerkiksi siinä, että tietyt maat ovat tiheämmin asuttuja kuin toiset, hän jatkoi.

Ruotsissa koronan seurauksena on kuollut 7 007 ihmistä, kun taas Norjassa kuolemia on 351 ja Suomessa 408.

Myös koronatapauksia on Ruotsissa ollut selvästi Suomea ja Norjaa enemmän.

Tegnelliltä kysyttiin myös, mikä on Ruotsin terveysviranomaisten vastuu, kun maassa kuolee koronan seurauksena niin paljon enemmän ihmisiä naapurimaihin verrattuna.

– Kaikilla meillä on vastuu. Teemme kaikki parhaamme, jotta koronan vaikutus yhteiskuntaan olisi mahdollisimman pieni, hän vastasi.

Toimittaja tenttasi Tegnelliltä vielä tämän jälkeen, olisiko jotain voitu tehdä toisin Ruotsissa, jotta luvuissa olisi pysytty naapurimaiden tasolla.

– Sitä on erittäin vaikea tietää. Nyt keskustellaan paljon siitä millä toimilla on ollut vaikutusta. Voimme verrata Ruotsia sellaisiin Euroopan maihin, joissa on ollut tiukat koronarajoitukset, mutta joissa on silti kuollut suuri määrä ihmisiä. Näissä maissa on ollut Suomea ja Norjaa tiukemmat koronarajoitukset, hän vastasi.

Hän lisäsi uskovansa, että kestää useita vuosia, ennen kuin tiedämme, mitkä koronatoimet ovat lopulta olleet oikeita.

Asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.