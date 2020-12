Kymenlaakson molemmissa sairaaloissa todettu koronatartunta työntekijällä – 15 muuta altistunut

Sekä Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa että Pohjois-Kymen sairaalassa Kouvolassa on todettu koronavirustartunta työntekijällä.

Molemmissa sairaaloissa muuta henkilökuntaa on altistunut virukselle.

Tämänhetkisten tietojen mukaan Kymenlaakson keskussairaalassa on altistunut 13 työntekijää ja Pohjois-Kymen sairaalassa kaksi työntekijää. Tartunnanselvitykset ovat edelleen käynnissä.

Potilaita ei ole altistunut tartunnalle.

Molemmat tartunnat liittyvät samaan tartuntaketjuun ja tartunnat on saatu vapaa-ajalla.

Altistumisten takia Pohjois-Kymen sairaalassa on jouduttu vähentämään osastopaikkoja. Kymenlaakson keskussairaalassa yhden osaston potilaat on siirretty toiselle osastolle. Lisäksi perjantaille suunnitellut tekonivelleikkaukset on peruttu osastopaikkojen vähentymisen takia.

Kymsote on suoraan yhteydessä potilaisiin, joiden hoitoon tilanne vaikuttaa.