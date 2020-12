Itävallan koko väestölle koronatesti ennen joulua – onko massatestaus järkevää?

Itävallassa on alkanut joukkotapahtuma, jossa maan lähes koko 9-miljoonainen väestö testataan koronaviruksen varalta.

Itävalta on jo parin viikon ajan ollut tiukkojen koronarajoitustoimien alla, sillä epidemia alkoi lokakuussa levitä uhkaavasti. Marraskuussa tartuntamäärät tosin alkoivat taas laskea, mutta maan johto toivoo, että tiukimmat rajoitukset saataisiin purettua jouluksi.

Testaus on vapaaehtoinen, mutta Itävallan tiedotusvälineissä on menossa laaja kampanja, jossa maan poliittinen johto sekä lukuisat tunnetut itävaltalaiset kannustavat ihmisiä ilmoittautumaan testeihin.

Esimerkiksi maan suurimpiin sanomalehtiin kuuluva Kronen Zeitung (siirryt toiseen palveluun) on haastatellut monia kulttuurihenkilöitä, näyttelijöitä ja urheilijoita, jotka perustelevat, miksi koronatestin tekeminen on nyt järkevää.

Massatestaus alkoi tänään perjantaina pääkaupungissa Wienissä sekä taudin pahimmin koettelemissa läntisissä osavaltioissa Vorarlbergissä ja Tirolissa.

Testausta hallinnoi Itävallan armeija. Wienissä toiminta on keskitetty messukeskukseen, jossa on 170 testauspistettä.

Tavoitteena on löytää erityisesti ne viruksen kantajat, joilla ei ole oireita, mutta jotka tietämättään levittävät tautia. Heitä on todennäköisesti väestössä huomattavan paljon.

– Saimme juuri tulokset eräältä nuorelta mieheltä, jonka oli määrä mennä leikkaukseen. Hänellä oli elimistössään suurin koronaviruspitoisuus, mitä olemme koskaan mitanneet, mutta hänellä ei ollut minkäänlaisia oireita, sanoo saksalaisen Deutsche Wellen haastattelema (siirryt toiseen palveluun) Stuttgartin Marienhospital-sairaalan laboratorion johtaja Matthias Orth.

Itävallan asevoimien sotilaille tehdään koronatestejä Wienissä 3.12. Christian Bruna / EPA

Slovakian kokemus: tartuntojen määrä väheni

Ennen Itävaltaa valtaosan väestöstään ovat yhdellä kertaa testanneet Luxembourg ja Slovakia. Näiden maiden kokemuksia on Itävallassa tutkittu tarkoin.

Slovakiassa testattiin maan 5,4-miljoonaisesta väestöstä loka-marraskuun vaihteessa 3,6 miljoonaa. Alle 10-vuotiaita lapsia ja yli 65-vuotiaita, samoin kuin vakavasti terveysongelmaisia ei testeihin kutsuttu.

Koronatesti oli vapaaehtoinen, mutta siitä kieltäytyneet määrättiin kahden viikon karanteeniin samalla tavalla kuin positiivisen testituloksen antaneet.

Ihmiset kutsuttiin testiin aakkosjärjestyksessä. Tämä ei kaikkialla aivan toiminut, kertoo Slovakian varapuolustusministeri Marian Majer brittiläiselle The Guardian -lehdelle (siirryt toiseen palveluun). Ongelmaksi muodostuivat myös pitkät jonot.

Testit tehtiin eteläkorealaisella antigeeni-pikatestillä, joka antoi tuloksen puolessa tunnissa. Pahimmilla tautialueilla tehtiin uusi testaus kahdelle miljoonalle ihmiselle myöhemmässä vaiheessa tarkemmalla PCR-testillä.

Kohderyhmästä 80–90 prosenttia teki testin. Operaation aikana löytyi 57 500 uutta koronatapausta, mikä on noin kaksi kolmasosaa siitä määrästä, mikä oli aiemmin löydetty tavanomaisissa testauksissa.

Slovakian pääministerin Igor Matovicin mukaan operaatio oli onnistunut. Tartuntojen määrä laski aiemmasta 1,47 prosentista 0,62 prosenttiin, Matovic kertoi Financial Times -lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Resurssien haaskausta?

Matthias Orth arvelee Deutsche Wellen haastattelussa, että suuren väestömäärän, kuten vaikkapa koko Saksan, testaaminen ei ole järkevää, sillä testiresurssit ovat rajalliset. Hän kehottaa kohdistamaan testit järkevästi.

– Jos on perhe, jossa isällä on todettu COVID-19 ja äidillä on oireita, niin äitiä ei kannata testata, hän sanoo.

– Sen sijaan, että testattaisiin ihmisiä, joilla on oireita, kannattaisi testit suunnata heidän lähipiiriinsä, varsinkin heihin, joilla ei ole näkyviä oireita, Orth puntaroi.

The Guardianin haastattelema Bratislavan Comenius-yliopiston matemaatikko Richard Koller kiinnittää huomiota antigeeni-testien virheisiin. Slovakiassa käytetyt testit antoivat 0,4 prosenttia vääriä positiivisia tuloksia.

Tämä merkitsee Slovakian kokoisessa maassa 15 – 38 000 väärää positiivista tulosta, mikä sekoittaisi tulokset varsinkin matalan ilmaantuvuuden alueilla.

Kollerin mielestä massatestaus tulee kohdistaa vain seuduille, joilla tautia esiintyy paljon. Lisäksi positiiviset pikatestin tulokset tulisi varmentaa tarkemmalla PCR-testillä.

