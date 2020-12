Analyysi: Elokuvateollisuuden kasvu on sammalten poistoa vaille valmis

Elokuva ja viihde ovat tarjonneet kautta historian pakoa todellisuudesta, ja toisaalta keinoja raskaiden aikojen käsittelyyn. Varsin kiinnostavaa onkin nähdä, millaisia lauluja korona-ajan pakottamilla keikkatauoilla on kirjoitettu ja millaisia aiheita käsikirjoituksiksi ja romaaneiksi pysähdysten vuonna on syntynyt.

Talouden äkillinen seinään törmääminen on pandemian myötä pakottanut miettimään, mitkä ovat ne toimialat, joiden kautta voimme kehittää uutta työtä ja toimeentuloa. Moni alue maassamme on jo menneinä vuosina vuorollaan ilmoittautunut Suomen Hollywoodiksi elokuvien ja tv-sarjojen kuvausten myötä. Pohjois-Karjala nousi vuosituhannen alkupuolella esiin erityisesti Markku Pölösen tv- ja elokuvatuotantojen kautta. Kansainvälisten tuotantojen kuvauspaikkojen metsästäjien vierailuista Pohjois-Suomessa on uutisoitu vuosien varrella useampaan otteeseen.

Pettymyksiäkin on ehditty nähdä. Suuren kansainvälisen fantasiaelokuvan näyttämöksi rakennettu satukylä autioitui lähes vuosikymmeneksi Levillä. Mannerheim-elokuvasta jäi lahjoittajille käteen kiitospatsas. Matkailun vetonaulaksi haaveillun Rölli-elokuvista tutun Röllimaan unelma hiipui Kainuussa. Taivaan tulet -televisiosarjan kuvauspaikkojen kiertoajelubussi pysähtyi Kemijärvellä.

Elokuva- ja tv-tuotannot jättävät kiistatta vaikuttavan muisti- ja tunnejäljen – usein paremmin kuin perinteinen markkinointi. Tuo jälki on myös mainonnan vaikuttavuutta kestävämpi ja pidempiaikainen. Jo tuotannot itsessään jättävät alueilleen paljon euroja, tuotantoryhmien tarvitsemien palveluiden kautta vielä enemmän. Kun Suomi pandemian jälkeen näyttäytyy hyvin organisoituvana ja turvallisena maana, miten hyödynnämme kiinnostuksen taloudellisesti?

Ylen laadukkaiden tuotantojen lisäksi Tampereella myös kaupallisten toimijoiden tuotantojen määrä on selvästi kasvanut kaupungin otettua käyttöön tuotantokannustimen kaksi vuotta sitten. Tampereen seudulla on myös infransa puolesta aitoja edellytyksiä kasvattaa alueen asemaa niin kotimaisten kuin kansainvälisten tuotantojen keskipisteenä Suomessa.

Yhdysvaltalaisen tuotantoyhtiön Dual-elokuva kuvattiin vastikään kokonaan Tampereella, ja keskeisenä syynä oli juuri Suomen turvallisuus kuvauskohteena. Nyt tuotantoyhtiö kertoo olevansa sitoutunut löytämään lisää mahdollisuuksia elokuvatuotannoille Pirkanmaalla. Parhaillaan Tampereella ovat käynnissä kansainvälisillekin markkinoille tähtäävän rikossarjan kuvaukset (siirryt toiseen palveluun).

Selvästi kasvussa olevaan kysyntään olisi hyvä tarttua, mutta se vaatii vielä toimenpiteitä ja lisää tahtotilaa. Alan ammattilaiset yksityiseltä sektorilta kertovat, että Tampereen alueelle tarvitaan nopealla aikataululla uutta tuotantotilaa draamaa ja viihdettä varten.

Moni saattaa yllättyä siitä, että unelmaduuniksi kuvitellulla alalla on myös työvoimapula. Tuottajat kertovat, etteivät ole onnistuneet rekrytoimaan tuotantoyhtiöihinsä esimerkiksi tuotantopäälliköitä, linjatuottajia tai apulaisohjaajia. Alalle tulisi Suomessa järjestää uutta koulutusta yrityksiä kuunnellen.

Kansainvälisten tuotantojen lisäämiseksi Suomessa ala hyötyisi selkeästä yhteisestä toimijasta, joka kauppaisi maatamme tuotantomaana sekä kävisi neuvotteluja ulkomaisten tuottajien ja rahoittajien kanssa.

Jotta kyynärpäitä päästäisiin kopauttamaan yhteen sopimuksen merkiksi, Suomi ei saisi mahdollisuuksiensa osalta esittäytyä hajanaisena.

Kun elokuva- ja televisioteollisuutta ensin päästäisiin kunnolla kasvattamaan, se antaisi uuden ulottuvuuden matkailumarkkinointiin ja maakuvan kehittämiseen. Silloin kuvauspaikoilla jatkossakin pysähtyisivät bussit, eivätkä sammalet kuorruttaisi ruuduista tuttujen lavasteiden kattoja.

Lue lisää:

Korona toi Tampereelle Hollywood-tuotannon, kaupungissa voidaan kuvata myös ensi vuonna kansainvälinen elokuva

Komisario Koskisesta tehdään rikosdraamasarja televisioon

Hollywoodin kuvauspaikkametsästäjät kiersivät läpi Suomen – Oulussa viehätti valo, Vuokatissa Imperiumin vastaiskua muistuttavat maisemat