Isoon sukujouluun tottunut 8-vuotias tyttö kertoo, miltä tuntuu viettää joulu perheen kesken: "Outoa"

Camila ja Alex Martinez odottavat jo kovasti joulua. Tänä vuonna he viettävät sitä oman perheen kesken. Jesse Mäntysalo / Yle

Kuusankoskella Kouvolassa asuva Martinezin perhe on valmistautunut hyvissä ajoin joulunviettoon. Joulukuusi on jo koristeltu valmiiksi ja jouluvaloja on ripusteltu ympäri kotia. Ikkunassa riippuu joulutähti.

Tavallisesti perhe on viettänyt joulua yhdessä isovanhempien ja muiden lähisukulaisten kanssa.

– Joka vuosi vanhempani ovat joko tulleet meille tai suku on kokoontunut isovanhempien luokse Äänekoskelle, kertoo Marika Niskanen-Martinez.

Monet perheet joutuvat nyt miettimään, miten viettävät joulua koronarajoitusten keskellä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee joulunajan juhlien viettämistä vain oman perheen kesken ja että sukulaisten tapaamista mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi etäyhteyksien välityksellä.

Tänä vuonna Martinezin viisihenkinen perhe viettää joulua keskenään omassa kodissaan. Tämä on harmittanut erityisesti lapsia. 8-vuotias Camila kertoo, miltä tilanne tuntuu.

– Oudolta.

– Sama juttu, vahvistaa 7-vuotias Alex.

Lapset eivät tapaa serkkujaankaan, sillä myös Marika Niskanen-Martinezin siskon ja veljen perheet viettävät joulun omissa oloissaan.

– Jos ottaa sisaren ja veljen perheet myös huomioon, meitä olisi jo aika iso kööri paikalla, jos kokoonnumme kaikki yhdellä kertaa, Marika Niskanen-Martinez sanoo.

Alex, Luca (sylissä) ja Camila Martinez sekä Marika Niskanen-Martinez viettävät joulua tänä vuonna oman perheen kesken. Kuvasta puuttuu isä Hugo Martinez. Jesse Mäntysalo / Yle

Marika Niskanen-Martinezilla ja Hugo Martinezilla on kolme lasta. Camilan ja Alexin lisäksi perheessä on yhdeksän kuukauden ikäinen Luca.

Omia vanhempiaan Niskanen-Martinez näki edellisen kerran kolmisen viikkoa sitten.

– Olin heillä pitkän rupeaman uniongelmien takia. Katsotaan, milloin seuraavan kerran pystytään näkemään ihan koko kokoonpanolla.

Hän kertoo, että isovanhemmat ymmärtävät tilanteen.

– He ovat ihan samoilla linjoilla, että nyt pitää mennä annettujen ohjeistusten mukaan. Me ehdimme kyllä viettää vielä yhteisiä jouluja varmasti tulevaisuudessakin.

Joulukoristeet on kaivettu esille Martinezien kotona. Jesse Mäntysalo / Yle

Vaikka tänä vuonna joulu on erilainen, silti perheessä odotetaan sitä kovasti.

– Kyllä joulua odotellaan ja se on joka vuosi tärkeä juhla. Lapset tykkäävät joulusta, Marika Niskanen-Martinez sanoo.

Videopuheluita isovanhemmille

Isovanhempiin perhe aikoo olla joulun aikana yhteyksissä videopuheluilla. Tämä on tullut tutuksi aiempinakin vuosina, koska perheen isä Hugo Martinez on kotoisin Chilestä.

Tähän mennessä perhe ei ole viettänyt jouluja Chilessä.

– Ehkä joskus sekin päivä koittaa, Marika Niskanen-Martinez sanoo.

Chileläisyys näkyy Martinezin perheen joulussa ainakin ruokapöydässä.

– Mies on lihan ystävä, joten lihaa löytyy yleensä pöydästä useampaa sorttia.

Perheen 8-vuotiaan tyttären Camilan mukaan joulupöydässä pitää olla myös mereneläviä. Paras jouluruoka on hänen mielestään katkaravut.

Harrastusten peruuntuminen harmittaa

Viime aikoina harmitusta ovat aiheuttaneet harrastusten peruuntumiset. Camila harrastaa cheerleadingia ja Alex jalkapalloa. Cheerleading-harjoitukset loppuivat viime sunnuntaina ja jalkapalloharjoitukset maanantaina.

– Ei tunnu kivalta, Alex Martinez sanoo.

Jo aikaisemmin koronarajoitukset ovat vaikuttaneet harrastuksiin siten, etteivät vanhemmat ole voineet mennä seuraamaan harjoituksia.

Marika Niskanen-Martinez kertoo, että korona-aika ei ole kuitenkaan ollut viime aikoina yhtä paljon puheenaiheena kuin viime keväänä, jolloin lapset kävivät kotona etäkoulua.

– Nyt lapset ovat jo aika tottuneita. Koulussa on mielestäni puhuttu tosi asiallisella tavalla, ettei ole ollut koronasta johtuvaa pelkotilaa.

