Natalia Salmela ja moni Ylen haastattelema teekkarinainen pelkää puhua häirinnästä nimellään: "Opiskeluaikana pärjää, jos on hyvä jätkä"

Naisien kokema häirintä erityisesti teknillisellä alalla on noussut valtakunnalliseen keskusteluun kuluneella viikolla. Keskustelu sai alkunsa somevaikuttaja Natalia Salmelan jaettua omia kokemuksiaan opiskeluajoiltaan silloisesta Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Janita Autio

Natalia Salmelaa pelottaa. Hän jakoi omia kokemuksiaan naisiin kohdistuvasta häirinnästä opiskeluajoiltaan Tampereen teknillisestä korkakoulusta. Keskustelu korkeakoulujen seksistisestä kulttuurista ryöpsähti.

Nyt häntä jännittää, kostetaanko asian esiin nostaminen hänelle jotenkin. Salmela on muun muassa asettanut eri sometileilleen moninkertaiset suojaukset mahdollisten hyökkäyksien varalta.

Salmela sai nopeasti lukuisia vastauksia samankaltaista ellei pahemmistakin kokemuksista eri korkeakouluista ympäri Suomen. Ongelma ei ole kadonnut vuosien varrella mihinkään.

Yle kysyi Instagramissa yleisöltä kokemuksia aiheesta ja haastattelimme vastaajia. Kävi ilmi, että opiskelijayhteisössä vallinnut kulttuuri siirtyy valmistumisen myötä myös työelämään.

“Miituu” ja seksistiset vitsit pitää oppia sietämään

Perus tytöttelyä keski-ikäisiltä miehiltä. Yhdessä paikassa sanottiin, ettei naisia palkata.

Arkaluontoisen aiheen vuoksi tässä jutussa on nimettömiä lähteitä, nykyisiä ja entisiä opiskelijoita. He kertoivat Ylelle Instagramin ja puhelinhaastatteluiden kautta lukuisia edellä mainitun kaltaisia kokemuksia.

Paksu nahka asenteita ja seksististä ilmapiiriä kohtaan opitaan viimeistään töissä, mutta myös äidiltä tyttärelle. Diplomi-insinööriäiti on neuvonut suhtautumaan ja kestämään ronskia kielenkäyttöä, vuosi sitten energiatekniikan alalta valmistunut nainen kertoo.

– Olen jo aika kouliintunut tietyllä tapaa, mutta ei se huumori aina ole ihan paikallaan tai ne sanavalinnat.

Syrjivä suhtautuminen naistyöntekijöitä kohtaan on teknisen alan työpaikoilla monien mukaan itsessään jo valmiina. Ronskit vitsit naisista ja vähättelevä suhtautuminen epämukaviin tuntemuksiin kuitataan nopeasti “älä nyt ole ole tuollainen, mitä sinä oikein kuvittelet” -tyylisillä lausahduksilla.

– Oma kokemus isommasta tekniikan alan yrityksestä oli se, kun mieskollega sanoi perehdyttäessä uuteen työhön, että kiva kun saa tällaisen sihteerin eikä tarvitse itse tehdä näitä hommia, oululainen naisteekkari kertoo.

– On firmoja, jotka ei halua mielellään naisia töihin tai naisten pitää olla tietyn näköisiä. Kaverit ovat laittaneet hakemuksia, mutta tietävät etteivät tule koskaan pääsemään, kun ei ne täytä niitä vaatimuksia, hän jatkaa.

Kaiken ytimessä on se, että syrjinnän ei ymmärretä olevan syrjintää. Oma suhtautuminen koetaan olevan neutraalia.

– Nykyään ei mieskollegoiden mielestä voi kuulemma sanoa mitään, kun on se “miituu”, energiatekniikan alalla työskentelevä nainen sanoo.

Osaamisen vähättely jokapäiväistä

Typerät kommentit ja vitsit sietää vielä, mutta jatkuva osaamisen todistelu sapettaa.

Monet osoittavat erityisen isoksi ongelmaksi naisten aseman tekniikan alan työpaikoilla.

Asenneilmapiiri ilmenee ensimmäisen kerran jo töitä hakiessa.

– Itse on tehny kynsin hampain töitä sen eteen, että saa harjoittelu- ja työpaikan. Samalla miehet ovat saaneet paikat helposti, energiatekniikan alalta valmistunut nainen kertoo.

Useampi kertoi myös siitä, kuinka omaa osaamista vähätellään tai kyseenalaistetaan. Samat ideat saavat kannatusta vasta mieskollegoiden kertomana. Vastaajien mukaan naisena joutuu tekemään ekstraa, jotta voi todistaa kuuluvansa joukkoon.

– Miehet eivät tiedä tästä mitään, koska heille tällaista ei ole olemassakaan, hän jatkaa.

Hyvät jätkät siirtyvät opiskelijapiireistä työelämään

Työpaikat ovat PALJON pahempia häirinnässä kuin teekkariyhteisö. Et ole työntekijänä samanarvoinen kuin mieskollega. Sinua ei oteta tosissaan osaajana.

Korkeakouluissa tapahtunut häirintä ja haitalliset toimintamallit siirtyvät vastaajien mukaan jossain määrin myös työelämään.

– Opiskeluaikoina ihmiset omaksuvat, mikä on normaalia ja sallittua. Jos tällaisia asioita tapahtuu ja niitä pidetään normaaleina, ihmiset siirtävät myrkyllistä asenneilmapiiriä vääjäämättä myös työelämään, opintonsa vuonna 2016 aloittanut miespuolinen opiskelija-aktiivi Aalto-yliopistosta kertoo.

Teekkariperinteisiin kuuluvat erilaiset siirtymäriiti kuten teekkarikasteet.. Kuvassa näkyviä teekkareita ei epäillä mistään. Kuvituskuva. Marjut Suomi / Yle

Samoilla linjoilla on myös Natalia Salmela. Monet naiset sekä miehet ovat ymmärtäneet opiskeluaikaiset syrjivät asenteet ja häirinnän hänen mukaansa vasta nyt, kun asiasta keskustellaan julkisesti.

– Olisi naiivia ajatella, että jos viisi vuotta “opiskelet” tietynlaista retoriikkaa esimerkiksi vähemmistöihin liittyen, se ei ollenkaan vaikuttaisi sinuun. Laajempi suhtautuminen muihin menee ehkä työelämään, suositaan esimerkiksi muita miehiä.

Moni vastaaja Instagramissa mainitsi myös hyvä veli -verkostot, joita opiskelijajärjestöissä luodaan. Naisenakin pärjää, jos on “hyvä jätkä”.

– Järjestökulttuuri on teknillisellä alalla aika miehinen, enkä kokenut sitä siksi omaksi. Opiskeluaikana pärjää, jos on hyvä jätkä, ihan niin kuin työelämässäkin. Kun olet hyvä jätkä ja teet hommasi, pääset mukavasti eteenpäin, energiatekniikkaa opiskellut nainen toteaa.

Korkeakoulukulttuuri kokemassa akatemiseen #metoon

Olin järjestäjänä eräässä tekniikan alan tapahtumassa. Vierailijat avoimesti kommentoivat ulkonäköä. Samassa tapahtumassa minua huomattavasti vanhemmat miehet pyysivät kanssaan jatkoille hotelliinsa. Olin tiukkapipo ja ilonpilaaja, kun kieltäydyin alkoholista vetoamalla, että olen tapahtumassa töissä.

Aallon opiskelija-aktiivin mukaan opiskelijakulttuuri on muuttunut jo neljässäkin vuodessa paljon, mutta ei riittävästi. Osaan tapahtumista on tuotu häirintäyhdyshenkilöitä sekä häirintää ja syrjintää on alettu tiedostamaan aiempaa enemmän.

Natalia Salmela kuvaa tapahtumien ketjua osuvasti akateemiseksi #metoo:ksi.

– Olisi kiinnostavaa nähdä esimerkiksi vuoden päästä, että onko mikään asia muuttunut.

