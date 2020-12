Joona "Sab1r" Alatörmäselle CS:n pelaaminen on osa opintoja – e-urheilu valmentaa myös työelämään, sillä menestyminen vaatii kurinalaisuutta

Kemiläisen Joona "Sab1r" Alatörmäsen kipparoima Counter-Strike:Global Offensive -joukkue on pelimaailmassa harvinaisuus. Atlas Lappia -niminen tiimi ei ole kaveriporukan joukkue, vaan se on virallinen osa ammattiopisto Lappiaa.

– Vielä ei ole tullut vastaan oppilaitosta, jossa joukkueen, koulun ja ammattipelaamisen suhde on näin tiivis, sanoo projektipäällikkö Pekka Tiitinen Lappiasta.

Lappia on yksi oppilaitoksista, jotka ovat viime aikoina kehittäneet videopelaamiseen liittyvää toimintaa. Tarkoituksena on huolehtia, etteivät nuoret hautaudu pelimaailmaan vaan heidät saadaan pidettyä muun yhteiskunnan mukana.

Pelejä voidaan myös hyödyntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Torniossa, Kemissä ja muissa läntisen Lapin kunnissa toimivan ammattiopisto Lappian e-urheilujoukkue on myös osa paikallista urheiluakatemiaa. Tietä kaukana siintävälle ammattilaisuralle oppilaitos on hiukan helpottanut aloittamalla yhteistyön ammattilaisjoukkueen kanssa.

– Lappialla ja SJ Gamingilla on yhteistyösopimus, jonka mukaan on hyvän pelaajan on mahdollista päästä SJ Gamingin talenttiohjelmaan ja sitä kautta eteenpäin aina ammattilaiseksi saakka, kertoo Tiitinen.

Yhteistyösopimukset oppilaitoksen ja ammattilaisjoukkueen välillä ovat toistaiseksi harvinaisia.

– On yhä yleisempää, että e-urheilu on osa koulujen toimintaa varsinkin toisella asteella. Mutta harvassa paikassa on rakennettu polkua ammattilaisuuteen, sanoo Suomen elektronisen urheilun liiton SEUL:n toiminnanjohtaja Miika Pulkkinen.

Syö oikein, lepää ja kuntoile

Atlaksen jäseniä yhdistää pelaamisen ja opinahjon lisäksi se, että heidän on täytynyt joukkueeseen päästäkseen laittaa hyvinvointiin liittyvät asiat kuntoon, koska ammattilaispelaajan ura on fyysisesti vaativa.

– Meidän on pitänyt koulussa suorittaa hyvinvointikurssi, jonka aikana on pitänyt kuntoilla, kiinnittää huomiota ruokatottumuksiin ja huolehtia riittävästä levosta, kertoo Alatörmänen.

Kurssin aikana opitut tavat ja tottumukset ovat jääneet osaksi arkea.

– No, ehkä lenkille tulee nyt lähdettyä vähän harvemmin. Mutta vihreää tulee syötyä enemmän, vaikka on välillä pizzapäiviäkin, hän naurahtaa.

Myös unirytmi on edelleen kohdillaan ja kahdeksan tunnin unet ovat jokaöiset.

Ei mikään e-urheilumiljonäärilinja

Mitään e-urheilumiljonäärilinjaa ei Lappiaan ole perustettu, vaikka oppilaitoksen siipien suojissa nykyisin onkin oma joukkue. Ammattiopiston keskeinen tavoite liittyy opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Projektipäällikkö Pekka Tiitinen ammattiopisto Lappiasta on huomannut, että videopelien pelaamisesta voi olla etua tulevaisuuden kannalta.

– Kun pelaaminen ja harjoittelu on päämäärätietoista, niin se tuo valmiuksia, joita työelämässä tarvitaan ammatista riippumatta.

Joona Alatörmäsen ensisijainen tavoite Lappiassa ei ole peliammattilaisuus, vaikka hän johtaakin koulun e-urheilujoukkuetta. Ykkösasia on ICT-alan ammattitutkinnon saavuttaminen. Juuso Stoor / Yle

Lappiassa tiedostetaan, että videopelejä voi pelata harrastusmielessä siinä missä perinteisiä joukkuelajeja, kuten jalkapalloa tai jääkiekkoa. Myös junioritoimintaa voi olla monella tasolla.

Sotkamon Jymyn e-sportjoukkueeksi alun perin perustetun SJ Gamingin junnutoiminta on harvinaisen laajaa, ei vain Suomen mittakaavassa, vaan myös maailmanlaajuisesti.

– SJ Gamingilla on aito halu kehittää junioritoimintaa ja se on määrätietoista, kiittelee SEUL:n toiminnanjohtaja Miika Pulkkinen.

Videopeleissä on paljon potentiaalia, jota ei ole vielä hyödynnetty ammattilaisurheilussa tai koulumaailmassa,

– Tutkimusten mukaan yli 90 prosenttia nuorista pelaa videopelejä, kertoo Pulkkinen.

Omistautuminen avainasemassa

Atlas Lappia on joukkueena uusi, mutta pientä menestystäkin on tullut. Edellinen turnaus sujui lohkovaiheen osalta voitokkaasti viiden ensimmäisen pelin osalta, mutta päätösvastustaja oli liikaa.

– Kuudennessa pelissä oltiin vähän nukuksissa, muistelee Alatörmänen.

Huipputasolla videopelit vaativat omistautumista. Juuso Stoor / Yle

Pudotuspeleissä tie vei laulukuoroon ensimmäisellä kierroksella, jossa vastaan tuli lopulta finaaliin asti edennyt joukkue.

Joona Alatörmäsen tavoitteena Lappiassa ei ole niinkään peliammattilaisuus vaan hankkia ICT-alan ammattitutkinto. Hän tietää, että ammattilaisuuteen vaaditaan paljon.

Huipulle pääseminen on yhtä vaikeaa kuin vaikka jääkiekossa tai jalkapallossa. Fyysisten vaatimusten kohdalla vertailua ei ole syytä tehdä mutta omistautumisen osalta tilanne on toinen

– On paljon ihmisiä, jotka pelaa kotonaan ja saattavat pelata kahtatoista tuntia päivässä, sanoo Alatörmänen.

E-urheilukeskus pohjoiseen

Ammattiopistossa on tarkoitus myös kehittää e-urheiluun liittyvää toimintaa.

– Vähän pienemmin oli tarkoitus lähteä liikkeelle, mutta nyt tavoitteena on luoda Lappiaan e-urheilukeskus, kertoo projektipäällikkö Pekka Tiitinen.

Tavoitteena on luoda pelaamiseen tarkoitetut suorituspaikat ja ulottaa e-urheilujoukkuetoiminta peruskoulun yhdeksäsluokkalaisiin, alkuun lähinnä Tornion ja Kemin peruskouluissa.

– Heidän kohdallaan on tarkoitus keskittyä hyvinvointipuoleen, jotta he ovat siltä osin valmiita siirtyessään tänne ammattiopiston puolelle, sanoo Tiitinen.

Aikanaan suorituspaikat mahdollistavat erilaisten pelitapahtumien järjestämisen, niin alueellisten turnausten kuin viikonlopputapahtumien järjestämisen.

