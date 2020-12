Luotain haki asteroidista kiviä ja pölyä, pudotti ne Maahan ja lähti uudelle keikalle – Saammeko nyt vastauksia siihen, miten elämä alkoi?

Japanin avaruushallinnon Jaxan (siirryt toiseen palveluun) Hayabusa-2-luotain on pudottanut Maahan asteroidilta noutamansa näytteet, joilta tutkijat toivovat vastauksia kysymyksiin aurinkokuntamme synnystä.

Hayabusa pudotti näytekapselin Woomeran pensasaavikolle Etelä-Australiaan lauantai-iltana Suomen aikaa. Kapseli syöksyi ensin tulisena tähdenlentona ilmakehän läpi ja leijui loppumatkan laskuvarjolla.

Hayabusan kohteena oli Maan ja Marsin välissä Aurinkoa kiertävä Ryugu-asteroidi. Matka kesti kuusi vuotta, ja lentokilometrejä kertyi yli 5,2 miljardia.

Luotain asettui Ryugun ylle toissa kesänä mitatakseen, kuvatakseen ja kartoittaakseen sitä. Mukana oli myös robotti ja minimönkijöitä, jotka Hayabusa laski asteroidin pinnalle – vai paremminkin pomppijoita, sillä Ryugun mitättämän painovoiman takia pinnalla ei voinut rullailla.

Ryugu osoittautui yllättävän kuhmuraiseksi, mikä haittasi hyvän näytteenottopaikan löytämistä. Hayabusa onnistui kuitenkin noutamaan näytteitä kahdesti.

Ensimmäinen näyte otettiin ampumalla asteroidin pintaan kovasta tantaalimetallista tehty luoti, joka pölläytti tomua Hayabusan näytteenottolaitteeseen. Jotta näytteitä saatiin myös pinnan alta, Ryuguun pamautettiin räjähteellä pieni kraatteri.

Kun aurinkokuntamme syntyi, suuri kaasupallo Jupiter pysäytti painovoimallaan materiaalia, joka olisi muuten jatkanut matkaa osaksi Marsia tai muodostanut jopa uuden kiviplaneetan. Ryugu on möhkäle tuota materiaalia.

Jo ensimmäinen Hayabusa teki viime vuosikymmenellä onnistuneen asteroidimatkan, mutta Hayabusa-1:ltä epäonnistui kunnon näytteen kaappaaminen. Maahan saatiin vain muutama mikrogramma Itokawa-asteroidia.

Itokawa oli kivinen S-asteroidi. Ryugu vaikuttaa olevan C-asteroidi. C tulee sanasta "carbon", hiili. Sellaisena Ryugu olisi tutkijoille paras mahdollinen asteroidikohde. C-asteroideissa on orgaanisia molekyylejä ja vettä, elämän elementtejä.

Pinnan alla avaruuden ympäristövaikutuksilta suojassa toivotaan säästyneet aurinkokuntamme alkuperäistä rakennusainetta 4,5 miljardin vuoden takaa. Ryugulla voi parhaimmillaan olla kerrottavaa siitä, mistä Maan elämä on peräisin.

Kuvasimulaatio Hayabusa-2:sta Ryugun yllä. Jaxa

Muuttohaukka jatkaa matkaa

Hayabusa, "muuttohaukka", on kääntämässä nokkansa kohti uutta asteroidia pudotettuaan pakettinsa. Kohtaamisen asteroidi 1998KY26:n kanssa lasketaan tapahtuvan vuonna 2031.

1998KY26 on Ryuguakin suurempi haaste, sillä se on läpimitaltaan vain noin 30-metrinen, ja se pyörii villisti akselinsa ympäri. Ryugulla läpimittaa on noin kilometri.

Lentomatkaa kertyy lähes kaksin verroin Ryugun-matkaan verrattuna. Lisäksi reitti vie Hayabusan lähemmäksi Aurinkoa kuin luotainta rakennettaessa ajateltiin.

Yhtenä asiana 1998KY26:ssa tutkijoita kiinnostaa rakenteen kestävyys, koska saman kokoisia asteroideja syöksyy Maahan muutaman sadan vuoden välein. Pahimmillaan ne voivat tehdä selvää kokonaisesta kaupungista.

1998KY26:lta toivotaan vinkkejä siitä, miten törmäykset olisivat estettävissä.

Jo paljon sitä ennen Maahan odotetaan näytteitä Bennu-astereroidilta. Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan Osiris-Rex-luotain nappasi näytteet toissa kuussa ja on nyt matkalla kotiin. Perillä sen on määrä olla vuonna 2023.

Aivan lähipäivinä Maahan tulevat ensimmäiset kuuperänäytteet yli 40 vuoteen, jos Kiinan Chang'e-luotaimen matka sujuu loppuun saakka mallikkaasti.