Muut miettivät investointeja, perussuomalaiset himmaisivat jo: "Raitiotien laajentaminen Tampereen naapurikuntiin on syytä laittaa jäihin"

Pitääkö koronan jälkeisenä aikana laittaa rahaa uusiin investointeihin vai vetää henkeä ja pärjätä ilman lainaa? Investoinnit tuovat työtä, mutta lisäävät kuntien ja kaupunkien velkataakkaa.

Yle Tampere kysyi Pirkanmaan kansanedustajilta, onko nyt oikea aika kuntien investoida? Maakunnan 19:stä kansanedustajasta 16 vastasi.

Palvelevatko kaikki investoinnit myös hyvinvointia?

Kristillisdemokraattien Sari Tanus pitää investointeja tärkeänä, koska niillä pidetään talouden rattaat pyörimässä. Rakentaminen tuo työtä.

– Mutta mitä tahansa investointeja päätämmekin tehdä, pitää miettiä edistävätkö ne ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, nyt ja tulevaisuudessa.

Eikä vain teihin ja rakennuksiin, vaan myös kulttuuriin ja urheiluun kannattaa investoida. Tanus muistuttaa, että niistä on vaikeina aikoina haettu ja saatu helpotusta. Sama pätee nyt, kun korona on ajanut monet ihmiset ahtaalle.

Investoinneissa Sari Tanusta arveluttaa lisävelkaantuminen. Kaikessa pitäisi varmistaa, etteivät investoinnit kasvata kalliisti tulevaisuuden käyttömenoja.

"Niitä rakennuksia tarvitaan ihmisille"

Demarien Marko Asell pitää suurta osaa kuntien investoinneista välttämättöminä. Monesta on päätetty jo ennen koronaa.

– Nyt niitä ei pidä jarrutella, koska työttömyys on muutenkin koronan takia noussut. Rakentamisella on työllistävä vaikutus, Marko Asell (sd.) vastaa Ylen kyselyyn.

Sosialidemokraattien Marko Asell muistuttaa, että investoinneilla hoidetaan myös kuntien työttömyyttä. Miikka Varila / Yle

Asell sanoo, että hänen kotikaupungissaan on tehty tärkeitä investointipäätöksiä.

– Esimerkiksi Nokialle rakennettava hyvinvointikeskus on tärkeä, kun vanha on purettu homeongelmien takia. Kyllä potilaat tai siellä töissä olevat ihmiset ansaitsevat terveet ja toimivat tilat. Se on tärkeintä tällä hetkellä.

Asell pitää tulevissa investoinneissa mahdollisena "luovaa yhteistyötä" yritysten kanssa. Hän myös varoittaa laittamasta kouluja, kulttuuria tai liikuntaa vastakkain, sillä ne kaikki ovat tarpeellisia.

– Ja tottakai itse urheilumiehenä pidän liikuntapaikkoja tärkeinä, myös niitä pitää rakentaa. Se on ennaltaehkäisevää työtä, jolla pystytään välttämään pitkään muun muassa niitä terveyskeskuskäyntejä.

Edustajilla syyskauden loppukiri Eduskunnan (siirryt toiseen palveluun)loppuvuosi ennen joululomaa on kiivas. Joka arkipäivä jouluun asti on täysistunto, yleensä niitä on neljästi viikossa. Nyt myös maanantai ja lauantai ovat istuntopäiviä, ja istuntoja jatketaan jopa yöhön asti.

Viimeinen täysistunto on sovittu jouluviikon maanantaiksi, tarvittaessa istutaan vielä tiistaina 22.12.

Työtä tehdään myös valiokunnissa.

Eduskunnan käsittelyssä on isoja asioita kuten uusi sote ja vuoden 2121 budjetti.

Sote tuli hallitukselta eduskuntaan tiistaina, siinä on 1 600-sivua.

Valtion budjetti taas on puhemiehen sanoin "eduskunnalle 64 miljardin euron päätös".

Lisäksi asialistalla on myös muun muassa koronatoimia ja -elvytystä, oppivelvollisuutta ja työllisyyttä.

Eduskunta palaa joululomalta 2.2., valtiopäivien avajaiset ovat 3.2.2121.

"Ei yksikään kunta tee nyt turhia investointeja"

Asellin puoluetoveri Pia Viitanen sanoo, että silloin kun on aika elvyttää taloutta, on hyvä aika investoida. Näin panostetaan tulevaisuuteen ja luodaan työpaikkoja.

– Esimerkiksi Tampereella investoidaan merkittävästi koulu- ja päiväkotirakentamiseen. Se jos mikä on satsaamista tulevaisuuteen.

Kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen muistuttaa, että Tampereen kaupunkiseutu kasvaa noin 3 000 asukkaan vuosivauhdilla. Tarvitaan investointeja asumiseen, liikenteeseen ja palveluihin. Julkiset investoinnit myös elvyttävät ja työllistävät.

– En usko, että kuntatalouden vaikeassa tilanteessa yksikään kunta tekee nyt niin sanottuja turhia investointeja, Ikonen sanoo.

– Julkiset investoinnit, jotka joka tapauksessa ollaan tekemässä, kannattaa tehdä kun talous yskii. Raha on halpaa ja työvoimaa tarjolla. Näin kokonaisvaikutukset menevät eniten plussalle, sanoo Anna Kontula (vas.).

Vihreitten Satu Hassi pitää Tampereen ratikkaa hyvänä esimerkkinä tulevaisuuden investoinnista. Ratikka toi töitä ja se on myös ilmastoteko.

Kokoomuksen Pauli Kiuru laskee, ettälaskusuhdanteessa investointi tulee usein halvemmaksi kuin nousukaudella. Keskustan Jouni Ovaska pitää elvytystä tärkeänä esimerkiksi nyt koronakriisin aikana.

"Velka on siirrettyä verotusta"

Perussuomalaiset suhtautuvat investointeihin kielteisemmin kuin muut Pirkanmaan kansanedustajat.

Sami Savio katsoo kyllä, että aika voi olla nyt jopa otollisempi välttämättömille investoille. Liika on kuitenkin liikaa.

– Velkaantuvien kuntien on aiheellista välttää erityisesti yli-investointeja. Esimerkiksi raitiotien laajentaminen Tampereen naapurikuntiin on syytä laittaa jäihin.

Sakari Puisto varoittelee yli-innokkuudesta. Hänen mielestään muun muassa Tampereen investoinneissa oman tulorahoituksen osuus on jäänyt liian pieneksi.

– Ylisuuria investointeja pitää välttää. Nykyisiä pitäisi priorisoida ja jaksottaa pidemmälle ajalle.

Edellisten puoluetoveri Veikko Vallinin ärhäköi suoraan pormestari Lauri Lylyn suuntaan.

– Yksikään kaupunginjohtaja ei ole velkaannuttanut kaupunkia niin paljon kuin mitä Lylyn aikana on tapahtunut. Velka on siirrettyä verotusta. Näitä velkoja maksavat myös tulevat sukupolvet, Vallin vastaa Ylen kyselyyn.