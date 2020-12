Turkin presidentti hyökkäsi taas Ranskan presidenttiä vastaan: Toivottavasti ranskalaiset hankkiutuvat pian eroon Macronista

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on tänä syksynä sivaltanut sanallisesti Ranskan presidenttiä useaan otteeseen. Kuva on otettu 23.10.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on tänä syksynä sivaltanut sanallisesti Ranskan presidenttiä useaan otteeseen. Kuva on otettu 23.10. AOP

Aiemmin Erdogan on kehottanut Macronia tutkituttamaan päänsä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on jatkanut sanallisia hyökkäyksiä Ranskan presidenttiä Emmanuel Macronia vastaan. Nyt Turkin presidentti sanoo toivovansa, että ranskalaiset hankkiutuvat pian eroon Macronista.

Erdoğan sanoi perjantairukousten jälkeen, että Macron on Ranskalle ongelma. Ranska elää hänen mukaansa vaarallisia aikoja Macronin presidenttiyden vuoksi.

– Toiveeni on, että Ranska hankkiutuu eroon Macronista niin pian kuin mahdollista.

Hän jatkoi, ettei Ranska enää pystyisi selviytymään uudesta sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta vastustavasta keltaliivien liikkeestä. Niin sanottujen keltaliivien mielenosoitukset alkoivat Ranskassa marraskuussa 2018, mutta ovat sittemmin hiipuneet.

– Keltaliivit saattavat myöhemmin muuttua punaliiveiksi, Erdogan sanoi perjantaina.

Turkin ja Ranskan välejä hiertää suuri määrä asioita aina Vuoristo-Karabahin sodaksi leimahtaneesta konfliktista itäisen Välimeren kiristyneeseen tilanteeseen ja Muhammed-pilakuviin.

Erdoganin mielestä Ranska on menettänyt uskottavuutensa välittäjänä Vuoristo-Karabahin tilanteen ratkaisemisessa. Ranska on syyttänyt Turkkia Armenian ja Azerbaidžanin konfliktin lietsomisesta. Turkki tukee kiistassa Vuoristo-Karabahista Azerbaidžania.

Ranskan senaatti hyväksyi tällä viikolla päätöslauselman, jossa hallitusta kehotetaan tunnustamaan Vuoristo-Karabahin itsenäisyys. Turkille tämä on osoitus Ranskan asettumisesta armeenien puolelle.

– Jos he rakastavat heitä [armeeneja] niin paljon, heidän pitäisi antaa Marseille armenialaisille, Erdogan sanoi lainaten Azerbaidžanin presidentin Ilham Alijevin esittämää kommenttia.

Lokakuussa Erdogan kehotti Macronia tutkituttamaan päänsä sen jälkeen, kun tämä oli puolustanut pilapiirtäjien sananvapautta. Erdogania on Muhemmed-pilakuvien ohella suututtanut ranskalaisen Charlie Hebdo -satiirilehden hänestä julkaisema roisi pilakuva.

Macron on Ranskassa tehtyjen terrori-iskujen jälkeen puhunut taistelusta islamismia vastaan ja sanonut islamin olevan kriisissä ympäri maailman. Tämä on nostattanut raivoa Turkissa ja monissa muissa muslimimaissa, sillä Macronin on katsottu hyökkäävän islaminuskoa vastaan.

Lue myös:

"Eurooppa valmistelee omaa loppuaan" – Erdoğan esiintyy ärhäkkänä muslimien puolustajana, mutta Turkin ystävät ovat harvassa

Satiirilehti Charlie Hebdo raivostutti Turkin pilakuvalla Erdoğanista

Ranskan ja muslimimaiden jännite kasvaa – Ranska korkeassa hälytystilassa terrorismin vuoksi pyhäinpäivän alla

Laaja protestiaalto Ranskaa vastaan leviää muslimimaissa Macronin muistopuheen jälkeen – Erityisesti Ranskan ja Turkin välit kiristyvät

Lähteet: AFP, AP, Reuters