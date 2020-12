YK varoittaa Jemenin laajenevasta nälkäkatastrofista – yhdeksänkiloiseksi laihtunut Hassan sai hetkeksi apua klinikalta, mutta miljoonat kärsivät yhä

Neljä kuukautta sitten jemeniläinen Hassan Merzam Muhammad oli todella huonossa kunnossa. 10-vuotias poika painoi yhdeksän kiloa, eikä jaksanut kävellä tai leikkiä.

Kun Hassan ei enää reagoinut mihinkään, isä vei hänet klinikalle saamaan apua. Hoito pääkaupungissa Sanaassa auttoi, ja pojan paino nousi 13 kiloon.

Nyttemmin Hassan on palannut kotiseudulleen maan luoteisosiin Hajjahiin, joka on Jemenin köyhimpiä alueita.

Uutistoimisto Reutersin välittämällä videolla näkyy, miten poika leikkii vaatimattoman kotinsa ympäristössä ja käy lääkärin luona punnittavana ja mitattavana.

Hassanin kohtalotovereita on Jemenissä paljon – jo yli kaksi miljoonaa aliravittua lasta (siirryt toiseen palveluun) – ja heitä voi jatkossa olla vieläkin enemmän.

YK varoitti torstaina (siirryt toiseen palveluun), että sodan musertama Jemen on yhä lähempänä laajamittaista nälänhätää. Taustalla vaikuttavat konfliktin ja koronaviruspandemian lisäksi avustussummiin iskenyt ja ruoan hintaa nostanut taloudellinen taantuma.

YK:n mukaan 13,5 miljoonaa jemeniläistä – eli 45 prosenttia väestöstä – kärsii parhaillaan akuutisti ruoan puutteesta. Maailmanjärjestön käyttämän luokittelun mukaan kyseiset ihmiset ovat ruokaan liittyvässä "kriisissä" tai "hätätilanteessa".

Lisäksi YK luokittelee noin 16 500 ihmisen olevan katastrofaalisessa tilanteessa, mikä tarkoittaa, että he ovat käytännössä nälänhädässä.

Tilanteen ennustetaan pahenevan

Jemenissä ei ole koskaan julistettu virallista nälänhätää. Kun YK vuoden 2018 lopulla varoitti Jemenin lähestyvästä nälkäkatasrofista, annettavan avun määrää onnistuttiin lisäämään, kertoo Reuters.

Tänä vuonna koronavirusrajoitukset, satoa tuhonneet heinäsirkkaparvet, tulvat ja avustussummien tuntuva pieneminen ovat jälleen lisänneet ahdinkoa.

YK:n tietojen mukaan nälänhätää muistuttavat olosuhteet ovat palanneet osaan Jemeniä.

Riikka Tähtinen/Yle

Ensi vuoden ennusteet näyttävät vieläkin huonommilta.

Niiden mukaan 54 prosenttia asukkaista eli 16,2 miljoonaa jemeniläistä kokee tammi-kesäkuun välillä akuutisti nälkään liittyvää kriisiä tai hätätilannetta. Suoranaisesti nälänhätää muistuttavissa olosuhteissa olevien määrä nousee 47 000 henkilöön.

– Näiden numeroiden pitää olla herätyssoitto maailmalle. Jemen on nälänhädän partaalla, ja me emme saa kääntää selkäämme miljoonille perheille, jotka tarvitsevat epätoivoisesti apua, sanoi Maailman ruokaohjelman WFP:n johtaja David Beasley järjestöjen tiedotteessa.

YK:n uusi arvio käsittää sekä kansainvälisesti tunnustetun Jemenin hallinnon että Iranin tukemien huthikapinallisten hallinnoimia alueita.

Lausunnossa olivat mukana Maailman ruokajärjestön lisäksi lastenjärjestö Unicef sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö.

Taantuma on vaikuttanut avustussummiin

YK on jo pitkään kuvaillut Jemenin humanitaarista kriisiä maailman laajimmaksi. Arvioiden mukaan 80 prosenttia maan 30 miljoonasta asukkaasta on riippuvaisia kansainvälisestä avusta.

Jemeniläispoika kantaa ruokasäkkejä Hajjahissa Jemenissä syyskuussa 2020. Yahya Arhab / EPA

Reutersin mukaan 10-vuotiaan Hassanin paino on jälleen laskenut kotiinpaluun jälkeen. Seitsenlapsinen perhe on joutunut lähtemään kodistaan sodan vuoksi viisi kertaa, ja isä on työtön.

– Hassan syö, mitä me syömme: riisiä ja leipää. Meillä ei ole nykyisin rasvapitoisia ruokia, emmekä löydä lihaa hänelle, setä Tayeb Muhammed sanoo uutistoimisto Reutersin mukaan.

Sedän mukaan Hassan tarvitsisi jälleen hoitoa. Viimeksi hoito järjestyi hyväntekeväisyyden avulla. Tällä hetkellä koronan aiheuttama taloustaantuma näyttää kuitenkin leikkaavan humanitaarisia avustuksia.

YK:n humanitaaristen asioiden päällikkö Mark Lowcock kertoi uutistoimisto AP:n mukaan YK:n turvallisuusneuvostolle, että Jemen on saanut YK:n humanitaariseen apuun vain 1,5 miljardin dollarin avustukset, vaikka sille oli anottu 3,4 miljardin dollarin pottia.

Lowcockin mukaan Jemen sai edellisvuona YK:n kautta melkein kolme miljardia dollaria humanitaarista apua.

Jemenin sota alkoi vuonna 2014, kun Iranin tukemat huthikapinalliset valtasivat pääkaupunki Sanaan. Saudi-Arabia tukee sodassa Jemenin kansainvälisesti tunnustettua hallintoa. Arvioiden mukaan sodassa on kuollut yli 100 000 taistelijaa ja siviiliä.

Aiempia juttujamme Jemenistä:

Unicef: Korona voi lisätä vakavasti alikasvuisten lasten määrää miljoonilla – alle viisivuotiaista jopa lähes 130 000 voi kuolla aliravitsemukseen

Jemenissä ihmisillä ei ole mahdollisuutta "eristäytymisen luksukseen" – YK varoittaa koronan tekevän pahaa jälkeä konfliktin repimässä maassa

Konfliktin repimään Jemeniin jumiin jääneitä siirtolaisia pakkosiirretään ja vainotaan koronapelon takia

Lähteet: Reuters, AP