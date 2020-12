Norjan keskuspankin varajohtaja erosi tehtävästään kiinalaisen vaimon vuoksi – avioliitto esti tarvittavan turvaluokituksen

Norjan keskuspankin varajohtaja on ilmoittanuit eroavansa välittömästi tehtävästään. Kuva on Oslon keskustasta vuodelta 2017.

Norjan keskuspankin varajohtaja on ilmoittanuit eroavansa välittömästi tehtävästään. Kuva on Oslon keskustasta vuodelta 2017. Antti Haanpää / Yle

Norjan keskuspankin varajohtaja Jon Nicolaisen on ilmoittanuit eroavansa välittömästi tehtävästään. Nicolaisen ei täyttänyt norjalaisviranomaisten turvaluokitusta, koska hän on naimisissa Kiinassa asuvan Kiinan kansalaisen kanssa.

Vaimo saa myös mieheltään taloudellista tukea. Tämän takia Nicolaisen pyysi välittömästi eroa, minkä finanssiministeriö hänelle myöntää, kerrottiin ministeriön lehdistötiedotteessa.

Nicolaisen avioitui kiinalaisnaisen kanssa vuonna 2010. Nicolaisen toimi keskuspankin varajohtajana vuodesta 2014.

Vielä tämän vuoden huhtikuussa hän sai pidennyksen mandaatilleen. Samalla hän vaihtoi vastuualueensa Norjan öljyrahastoon. Aiemmin hänen vastuualueenaan oli rahapolitiikka.

Norjan valtion varallisuusrahasto tunnetaan virallisesti valtion eläkerahastona, mutta siitä puhutaan usein öljyrahastona, sillä rahastoon sijoitetaan Norjan öljytuotot.

Norja on tietosivusto Worldometerin mukaan maailman 13:nneksi suurin öljyntuottaja maailmassa. Norjan öljyrahasto on yksi maailman suurimmista sijoittajista. Sillä on omistuksia tuhansissa yrityksissä.

Lue myös:

Yhdysvaltalainen tiedustelujohtaja: Kiina on suurin uhka demokratialle ja vapaudelle ympäri maailman

Kiinan "Operaatio Kettujahti" poiki syytteet kahdeksalle USA:ssa – pidätettyjä syytetään ulkokiinalaisten uhkailusta ja häirinnästä

Supo kansallisesta turvallisuudesta: Äärioikeiston uhka Suomessa kasvanut – Kiina ja Venäjä vakoilevat kärkkäimmin

"Australiassa vakoillaan jo enemmän kuin kylmän sodan aikana" – tiedustelujohtaja varoittaa tarkkailusta ja häirinnästä

Lähteet: NTB, TT, AFP