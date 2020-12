Michelin-ravintola houkuttelee itsenäisyyspäivän juhlintaan take away -ruoalla – mutta onko pihvi yhtä murea kotona kuin ravintolassa nautittuna?

Helsinkiläisellä Ravintola Ololla on itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien näkökulmasta huippusijainti – aivan Presidentinlinnan naapurissa.

– Pöydät ovat olleet täynnä ennen Linnan juhlia, niiden aikana ja myös juhlien jälkeen, ravintoloitsija Pekka Terävä sanoo.

Tänä vuonna ovet pysyvät kuitenkin kiinni ja pöydät tyhjinä. Ruokaravintolat eivät ole mitään koronalinkoja, mutta asiakkaat ovat siitä huolimatta kaikonneet.

Olon keittiössä riittää kuitenkin vilskettä, kun ruokaa tehdään pöytiintarjoilun sijasta kotiin toimitettavaksi.

Juhlapäivinä kysyntä näille ateriakasseille on ollut kovaa.

– Pääsiäinen, vappu ja viimeksi isäinpäivä. Juhlapäivinä noin 700–800 kassia on lähtenyt jakoon, Terävä sanoo.

Itsenäisyyspäivänä toimitukseen lähtee Terävän mukaan pari sataa kassia, jouluna paljon enemmän. Toisaalta juhlapäivien välissä on pitkä hiljainen arki.

– Se on näinä aikoina meidän elinehto, että saadaan edes jostain kauppaa ja liikevaihtoa syntymään, Terävä sanoo.

– Eihän se meitä pelasta, mutta antaa vähän uskoa siihen, että valoa on myös ensi vuonna.

Vuosi on ollut vaikea niin Ololle kuin muillekin suomalaisravintoloille. Terävä pelkää, että keväällä ravintola-alaa odottaa konkurssien aalto.

– Asiakkaista on nyt kiinni, paljonko ne haluavat tukea ravintoloita. Se näyttää, kuka kesän jälkeen on pystyssä.

Ravintoloitsija Pekka Terävä ja vuoden nuoreksi kokiksi nimetty keittiömestari Lari Helenius työn touhussa. Antti Haanpää / Yle

Tänä vuonna juhlitaan kotona

Koronavuonna ravintolat ovat panostaneet take away -annoksiin.

Juhlapäivinä tarjolla on monen ruokalajin ateriakokonaisuuksia. Ne haetaan usein jo hyvissä ajoin etukäteen, ja pääruoat lämmitetään kodeissa. Suuri haaste on tietenkin se, että ruoka vastaa odotuksia – myös kotipöytään asti kannettuna.

Miten se onnistuu Michelin-ravintolassa, palataan siihen tämän artikkelin lopussa.

Tarkkoja tilastoja asiasta ei vielä ole, mutta ravintola- ja matkailualan etujärjestö MaRan arvion mukaan noutoruoan myynti on tänä vuonna noin tuplaantunut normaalivuoteen verrattuna.

Ruokaravintoloiden myynti voisi olla suurempaakin, jos mukaan saisi pakata myös viinit. Tälle toiveelle Suomen hallitus ei kuitenkaan ole näyttänyt vihreää valoa.

Ensimmäinen take away -itsenäisyyspäivä

Yle otti sähköpostitse yhteyttä 13 suomalaiseen ravintolaan, jotka mainostavat verkkosivuillaan tarjoavansa itsenäisyyspäivän menua koteihin.

Niistä useimmat ovat asialla ensimmäistä kertaa.

Esimerkiksi järvenpääläinen Ravintola Huvila on koonnut viiden ruokalajin itsenäisyyspäivän take away -menun Rönttös Rouva -leipomon kanssa. Kokonaisuus vaatii vain blinin ja piirakan lämmityksen.

– Tilauksia on ihan kivasti, mutta ei samassa mittakaavassa kuin isänpäivänä, äitienpäivänä tai vappuna, kertoo ravintoloitsija Kaisa Palma.

Helsinkiläisen House of Sandwiches -ravintolan perustaja Jaana Höri kertoo, että ravintolavarauksia on vain puolet aiemmista vuosista, mutta toimitukset täyttävät aukkoa.

– Korona-aikana olemme kehittäneet kaikkiin juhliin oman take away -version, jota olemme myyneet. Tämä korvaa puuttuvan myynnin juhlapäivien osalta, Höri kertoo.

Jopa helsinkiläisen Hotell Kämpin huonepalvelu kuljettaa itsenäisyyspäivän juhlaruokia koteihin. Ensimmäistä kertaa itsenäisyyspäivän juhlaruokaa kotiin kuljettavat myös espoolainen Ravintola Base, turkulainen MBakery, lahtelainen Opiston Kunkku, tamperelainen Myllärit ja Tahkovuoren El Monte.

Helsingissä kolmea ravintolaa pyörittävän Storyn yrittäjä Anders Westerholm huomauttaa, että itsenäisyyspäivä ei ole aiemminkaan ollut erityisen merkittävä läheskään kaikille ravintoloille. Sitä on juhlittu pitkälti perhepiirissä.

– Tänä vuonna tuohon hetkeen panostetaan aiempaa enemmän. Se näkyy kysyntänä esivalmistellulle ravintolaruoalle, Westerholm sanoo.

Koteihin tilattavan juhlaruuan kysyntä kasvaa, sanoo Julianian ravintoloitsija Iiro Toivanen. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

"Selkeästi uusi ilmiö"

Muutamat ravintolat, kuten tamperelainen Ravitola Henriks ja turkulainen Ravintola Göran, ovat toimittaneet juhlaruokaa yksityiskoteihin aiemminkin – mutta eivät yhtä paljon kuin nyt.

Myös turkulainen ravintola Julinia on tänä vuonna laittanut take away -tarjontansa uusiksi.

– Koteihin tilataan nyt juhlaruokia ja se on selkeästi uusi ilmiö, ravintoloitsija Iiro Toivanen sanoo.

– Pöytävarauksiakin on tullut, mutta tällä hetkellä se on 60 prosenttia take awayn puolella.

Toivanen on luottavainen oman ravintolansa suhteen ja uskoo myös alan selviävän alkuvuoden hiljaisista kuukausista – jos taistelutahtoa löytyy.

– Toivon, että mahdollisimman moni ravintola keksisi itse selviytmiskeinonsa. Ettei kukaan luovuttaisi. Sitten voisi tyytyväisenä sanoa, että olen ainakin yrittänyt kaikkeni.

Tuomas Vierelä kokoaa Ravintola Olon juhla-aterioita. Mårten Lampén / Yle

Kestääkö "michelinpihvi" kuljetuksen?

Kyselykierros ravintoloiden parissa paljastaa, että itsenäisyyspäivänä suosiossa ovat tuoreet, kotimaiset raaka-aineet ja "Suomi-reseptiikka".

Kolme ravintolaa mainitsee nimeltä marsalkka Mannerheimin, jonka suosikkiherkkuja ovat olleet esimerkiksi kuhat ja kampelat.

Entä mitä pakataan Michelin-ravintola Olon kasseihin?

– Sokerisuolattua lohta, pikkelöityä fenkolia, marmoripihvejä, Pekka Terävä luettelee.

– Ja kunnianosoituksena itsenäiselle Suomelle – jaloviina–kermakastike.

Mutta kestääkö huippuravintolan marmoripihvi kotiin asti? Onko se kotipöydän ääressä yhtä hyvä kuin ravintolan salissa nautittuna?

Pekka Terävän mukaan salaisuus piilee hyvissä ohjeissa ja siinä, että asiakas on halukas näkemään vähän vaivaa.

– Pihvi kypsennetään ravintolassa tasan 56 asteeseen, eikä se tarvitse kotona kuin lämmityksen, hän sanoo.

– Ensin pannu kuumenemaan, sitten lisätään öljy, pihvi maustetaan suolalla ja mustapippurilla ja paistetaan nopeasti molemmin puolin kauniin ruskeaksi.

Jollekin tämä saattaa olla vaiva, jollekin toiselle illan kruunaava ohjelmanumero.

– Huomennakin on sellainen tilanne, että me live-striimaamme pihvin paistamisen yhdelle porukalle. Jokainen näkee miten se tapahtuu ja täydellinen kypsyys on varmasti jokaisella lautasella.

Itsenäisyyspäivän pihvi matkalla kotipannun kautta ruokapöytään. Mårten Lampén / Yle

