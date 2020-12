Seiväshyppääjä Wilma Murto otti ravintoterapeutin osaksi tiimiään: "On surullista miten monella urheilijalla on vaikeuksia suhteessa ruokaan" 

Wilma Murto aloitti seiväshypyn jo 9-vuotiaana. 17-vuotiaana hän teki tähän asti parhaan tuloksensa 471 cm, joka oli myös alle 20-vuotiaiden maailmanennätys. Murto myöntää, että nuorena tehdyssä saavutuksessa on hyvät ja huonot puolensa.

– En minä ikinä vaihtaisi sitä mihinkään, mutta on se tuonut myös haasteita. Myös itse odottaa itseltään paljon. Tuo tulos on edelleen minun ennätykseni, ja siitä haluaisi päästä jo eroon, että olisi jo uudempi ennätys.

Noin vuosi sitten Murto otti valmennustiimiinsä mukaan ravintoterapeutin, irlantilaisen Jamie Wrightin.

– Kun on tosi nuorena tyttönä tullut urheilupiireihin, ei suhde syömiseen ja ruokaa välttämättä kehity niin kuin sen pitäisi. On surullisen yleistä, miten monilla urheilijoilla on vaikeuksia suhteessa ruokaan ja häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. Sen tueksi minä hänet löysin, ja kyllä siitä on ollut tosi paljon apua.

Murto kertoo oppineensa enemmän joustavuutta ja vapautta syömiseen

– Ei se aina edelleenkään ole helppo juttu, mutta olen kehittynyt tosi paljon. Urheilijoilla yleensä on ongelmana – ja minullakin on sitä ollut – että yrittää kontrolloida liikaa syömistä, ja se vie liikaa tilaa ajatuksista. Pitää osata olla myös joustava, että osaa nauttia ajoittaisita karkkipäivistä ja juhlapyhistä silloin kun niiden aika on.

Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa puhuttiin myös kahvista, josta on kilpailu-uran myötä tullut Murrolle mieluinen harrastus.

– Se on urheilumaailmasta tarttunut juttu, se on niin vahvasti reissuissa mukana. Jos on arvokisat ja joukkueita samassa hotellissa, niin urheilijat pyörivät kaupungilla ja etsivät sitä parasta kahvipaikkaa. Sitten menee muutama päivä ja kaikkien maiden urheilijat ovat siellä saman kahvilan jonossa.

