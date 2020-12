Tiktokin myynnille ei anneta enää lisäaikaa – suosittua videosovellusta uhkaa kieltäminen Yhdysvalloissa

Suositun lyhytvideosovelluksen Tiktokin kieltäminen Yhdysvalloissa näyttää olevan yhä lähempänä presidentti Donald Trumpin hallinnon kieltäydyttyä antamasta enää uutta jatkoaikaa neuvotteluille.

Tuorein määräaika omistusjärjestelyistä päättämiselle oli annettu perjantaiksi. Yhdysvallat on lykännyt Tiktokin käyttökieltoa aiemmin jo pari kertaa. Tuorein jatkoaika oli yksi viikko.

Uutistoimisto Reutersin lähteen mukaan presidentti Trump päätti henkilökohtaisesti siitä, ettei uutta lisäaikaa enää anneta.

Tiktokin omistava kiinalainen ByteDance ja Yhdysvaltain hallinto jatkavat määräajan täyttymisestä huolimatta neuvotteluja, kertovat Reutersin kaksi lähdettä. Myös uutistoimisto AFP:n neuvotteluja seuraava lähde kertoo neuvottelujen jatkuvan.

Tiktokin yhdysvaltalaiset käyttäjät pystyvät edelleen käyttämään sovellusta.

Yhdysvallat on vaatinut ByteDancea myymään toimintonsa Yhdysvalloissa uudelle omistajalle, jotta Tiktokia saisi jatkossakin käyttää maassa. ByteDance on neuvotellut useiden yhdysvaltalaisyritysten kanssa. Vahvimpana ostajaehdokkaana on pidetty teknologiajätti Oraclea.

Yhdysvallat on ottanut TikTokin silmätikukseen, sillä ByteDance tekee sen mukaan yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa ja on siten uhka USA:n turvallisuudelle. Yhtiö on kiistänyt luovuttavansa käyttäjiensä tietoja eteenpäin.

Lähteet: Reuters, AFP