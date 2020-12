Mikkelin keskuskeittiön ruuasta löytyi salmonellaa – kymmenkunta henkilöä ilmoittanut oireista

Mikkelin kaupungin keskuskeittiön ruuasta löytyi salmonellaa. Salmonella todettiin pikatestissä yhdestä keskuskeittiön ruoan omavalvontanäytteestä, tiedottaa kaupunki.

Asian selvittely jatkuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Ruokaviraston kanssa.

Epäily salmonellasta keskuskeittiön ruuassa heräsi, kun kahdella keittiön tarjoamaa ruokaa syöneellä ilmeni salmonellaoireita marraskuun lopussa.

Salmonellaepäilyistä uutisoinnin jälkeen Essoten päivystysapuun on ollut yhteydessä noin kymmenen henkilöä, jotka ovat viime viikolla syöneet keskuskeittiön ruokaa ja joilla on ollut salmonellaan viittaavia oireita.

Keskuskeittiö toimittaa ruokaa kymmeniin kouluihin, päiväkoteihin ja palvelutaloihin.

Ruokaa, jossa salmonellaa on todettu, on jaettu Rantakylän ja Torpantien päiväkodeissa, Orikon Helmessä, Rantakylän yhtenäiskoululla ja palvelukeskus Kotikartanossa Haukivuorella. Ruokaa on jaettu 23.–27. marraskuuta.

Salmonellaan viittaavia oireita saaneita pyydetään olemaan yhteydessä päivystysapuun numeroon 116 117.