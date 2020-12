Neljä hoivakodin asukasta menehtyi koronaan Vihdissä

Kaarikeskussäätiön hoivakoti Viljonkodissa on todettu 14. marraskuuta alkaen koronavirustartuntoja 11 asukkaalla ja seitsemällä henkilökunnan jäsenellä.

Kaarikeskussäätiön hoivakoti Viljonkodissa neljä asukasta on menehtynyt koronavirukseen, tiedottaa Vihdin kunta (siirryt toiseen palveluun).

Hoivakodissa on todettu koronavirustartuntoja 14. marraskuuta alkaen 11 asukkaalla ja seitsemällä henkilökunnan jäsenellä. Kunnan mukaan epidemiatilanne on nyt rauhoittunut ja Viljonkodin eristys on päästy purkamaan 4. joulukuuta.

Vihdin mukaan perusturvakuntayhtymä Karviainen on tehnyt tiivistä yhteistyötä koronatilanteessa kunnan kanssa.

Karviainen (siirryt toiseen palveluun) on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Henkilökuntaa kuntayhtymässä on noin 450 henkilöä. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta.

Vihti kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, HUSin alueeseen. Koronatilanne koko Uudellamaalla on leviämissvaiheessa.

Korjattu kello 10.37 lause Koronatilanne koko Uudellamaalla on leviämissvaiheessa.

Lue myös:

Uusimmat tiedot Uudenmaan koronatilanteesta

Uusimmat tiedot koko maan ja maailman koronatilanteesta