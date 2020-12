Antti Mäki kunnostaa Kauhavan sankarihautausmaan jokaisen hautakiven – ensimmäisenä pesun ja hopeoinnin sai oman papan leposija

Sankarihaudat löytyvät usein keskeisiltä paikoilta kirkkomaata ja niiden pitäminen hyvässä kunnossa on kunnia-asia.

Kauhavalla reserviläiset ovat ottaneet asian hoitaakseen. Tulevan vuoden aika kaikki hautakivet kunnostetaan.

Työtä tekemään löytyi ammattimies omasta pitäjästä, sillä työn suorittaa Kauhavan kiviveistämön yrittäjä Antti Mäki.

Kiville on luvassa perusteellinen putsaus, mitä varten niistä jokainen kuljetetaan veistämölle.

– Kaikki pestään ja hopeoidaan, kertoo Antti Mäki.

Isoisän kivi koekunnostukseen ensin

Antti Mäki innostui kunnostusprojektista heti, sillä rivissä lepää myös oma isoisä.

Antin äidin isä, lääkintämiehenä toiminut Jaakko Vähäpassi menehtyi jatkosodan lopulla. Jaakon hautakivi pääsi ensimmäisenä koekunnostukseen.

Tiedot papasta ja sota-ajasta ovat melko vähäiset, mutta häivähdys rintama-arkea tuli vastaan parikymmentä vuotta sitten, kun papan ja mumman kirjeenvaihto löytyi yllättäen.

– Viimeinen kirje, jonka mumma oli paapalle lähettänyt, oli avaamaton. Se oli palautettu kun pappa ei enää ollut sitä avaamaan. Se oli äidille kova paikka ja itku tuli koko porukalta, Mäki kertoo.

Pesu kerran vuodessa

Hautakivet olisi hyvä pestä vähintään kerran vuodessa. Jostain syystä moni kuitenkin arkailee muistomerkin käsittelyä.

– Moni ajattelee, että kun kivi on arvokas tuote, niin siihen ei uskalla koskea. Meillä tehdään näistä samoista materiaaleista kuitenkin keittiön tasoja. Ne pestään monta kertaa päivässä ja ne kestävät sen, muistuttaa Antti Mäki.

Varovaisuus on paikallaan tekstien kohdalla.

– Varsinkin kullatut tekstit ovat herkempiä. Kun kerran vuodessa varovasti pyyhkii niistä nenäliinalla pois irtolian, se auttaa kiven hyvänä pysymistä.

Luonto kuluttaa

Se millaisessa paikassa hautakivi on, vaikuttaa merkittävästi siihen, miten nopeasti se kuluu.

– Jos hautapaikan päällä on iso kuusi, josta tippuu pihkaa tippuu kiven päälle, se voi olla jo viiden vuoden päästä tosi ruman näköinen, jos ei sille mitään ole tehty, Mäki sanoo.

Toisaalta vastaan tulee kymmeniä vuosia vanhoja kiviä, jotka ovat säilyneet hyvin. Olosuhteet ovat olleet suotuisat.

– Niitä on aurinko pitänyt sopivasti kuivana, mutta ei kuitenkaan ole nuollut liikaa. Eikä siitepölyä ole päässyt niihin tarttumaan – se auttaa säilymistä.

Elämän rajallisuus on tullut korona-aikaan lähemmäs ja on mietitty sitä, minne kukin aikanaan haudataan ja kuka niistä haudoista pitää huolta sitten, kun itsestä aika jättää. Antti Mäki

Yrittäjillä huoltobuumi

Koronaepidemian vaikutuksia alaan udeltaessa Antti Mäki kertoo, että vanhoja hautakiviä tulee nyt kunnostettavaksi selvästi aiempaa enemmän.

Saman ovat todenneet muutkin alan yrittäjät.

– Paljon on tilanteita, joissa aikanaan on ajateltu, että kivi on kahdelle henkilölle, mutta tilanne on muuttunut ja siihen halutaankin useampi nimi.

Ja toisaalta, ehkä tänä vuonna elämän rajallisuus on monella tavallista enemmän mielessä, aprikoi Antti Mäki.

– Elämän rajallisuus on tullu korona-aikaan lähemmäs ja on mietitty sitä, minne kukin aikanaan haudataan ja kuka niistä haudoista pitää huolta sitten, kun itsestä aika jättää.

