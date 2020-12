Onko tämä ok enää 2020-luvulla? Sukkahousujen ihonvärinen sopii vain hyvin vaaleaihoiselle, tummempi sävy on nimeltään kameli

Monen elintarvikkeen nimet on kyseenalaistettu, mutta myös esimerkiksi vaatteissa on sanastoa, joka ei kaikista ole ok.