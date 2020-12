Linnan juhlien juontajat eivät tällä kertaa päntänneet kutsuvieraiden nimiä: "Loistokkuus ei hälvene sillä, että vieraat puuttuvat”

Linnan juhlien perinteisen kättelykimaran sijasta tänä vuonna nähdään jotain aivan muuta.

Koronarajoitusten vallitessa paikan päällä Presidentinlinnassa on isäntäparin lisäksi vain joukko esiintyjiä, hieman henkilökuntaa ja suoran lähetyksen tekemiselle välttämätön väki. Arvovaltaisen kutsuvierasjoukon sijasta juhlaan on kutsuttu ruudun välityksellä koko kansa.

Pelipaikalta tehtävän suoran lähetyksen lisäksi Yleisradion kamera kiertää pitkin Suomea tapaamassa ihmisiä Lapista eteläiselle rannikolle. Perinteisten helmoille astumisen ja pukuloiston sijasta muistellaan menneitä juhlia sekä nautitaan elävästä musiikista ja muusta kulttuuritarjonnasta.

Poikkeusolojen juhlassa katsojille voidaan tarjota miellyttäviä yllätyksiä, jotka eivät perinteiseen juhlaformaattiin ole istuneet, toteaa Jussi-Pekka Rantanen. Hän juontaa suoran lähetyksen yhdessä Ella Kannisen kanssa.

– Mukana on perinteisiä elementtejä, mutta myös elementtejä, joita ei ole koskaan ennen linnassa nähty. Tulossa on hienoja ja koskettavia juttuja, ja yllätykset on toteutettu tyylitajulla. Luvassa on hyvällä ja kauniilla tavalla sinivalkoinen juhla.

Presidentinlinnan sisäänkäynneillä ei tänä vuonna jonoteta kättelemään. Yle / Derrick Frilund

Kutsuvieraiden pänttääminen jäi väliin

Juontajille Linnan juhliin valmistautumisessa suurin haaste on perinteisesti ollut kutsuvieraiden nimien ja taustatietojen opettelu.

Savotan puuttumiseen on ollut totuttelemista.

– On ollut kova homma selvittää, ketä on tulossa ja millaisia pukuja on luvassa. Se on ollut sekä pänttäämistä että salapoliisityötä, kuvailee kolmatta kertaa juontopestiä hoitava Ella Kanninen.

Koronan varjossa suurimmat haasteet ovat liittyneet siihen, miten juhlan tunnelmassa huomioidaan yleinen mieliala. Kanninen muistuttaa, että ihmiset ovat kokeneet kovia.

– Kaikilla on ollut haasteita, kaikki ovat kokeneet vaikeuksia. Silti meidän on nyt aika arvokkaasti juhlia itsenäisyyttä.

Suurin koronan aiheuttama haaste lähetykselle on kuitenkin ollut turvallisuuden takaaminen.

Viime hetken koronatestejä ja kokoontumisrajoituksia

Sekä Linnan juhlien sisältöä että käytännön järjestelyjä on pohdittu Yleisradiossa jo toukokuusta lähtien yhdessä presidentin kanslian kanssa. Upean juhlan toteuttamisen lisäksi oli alusta asti turvattava se, että kukaan ei tuotannon takia altistu koronatartunnalle.

Tuottaja Markus Liimataisen mukaan riskit kartoitettiin alunperin niin huolellisesti, että koronarajoitusten tiukentuessa suunnitelmia jouduttiin viilaamaan erittäin vähän.

Maskia käytetään aina kun ei olla kuvissa, turvavälejä noudatetaan ja käsihygieniaa on tehostettu. Viime hetken tarkennuksilla vielä varmistettiin, ettei samassa tilassa ole yhtä aikaa yli kymmentä ihmistä.

– Kaikki ohjelmanumerot voitiin toteuttaa, joita etukäteen suunniteltiin. Kanslian kanssa mietittiin tarkkaan, miten voimme hyödyntää linnan eri tiloja. Tämän juhlan suunnittelu on ollut todella mielenkiintoinen matka.

– Perinteistä, ikonista lähetystä on tavallaan ikävä, mutta tämä on myös mahtava mahdollisuus luoda uusia perinteitä, pohtii tuottaja Markus Liimatainen. Kalevi Rytkölä / Yle

Varotoimena koko tuotantoryhmä on vielä viime hetkellä ennen lähetystä käynyt koronatesteissä. Jussi-Pekka Rantanen kertoo, ettei Linnaan ole tulemista ilman tuoretta negatiivista tulosta.

– Huoli tartunnasta ja altistumisesta on kieltämättä leimannut ajatuksia, vaikka olemme toimineet virallisia ohjeita tiukemmin turvallisuuden suhteen. Me muut olemme korvattavissa, mutta illan tärkeimmät ihmiset, eli presidentti puolisoineen eivät.

Juontaja Ella Kannisen mielestä valmistautuminen poikkeusajan poikkeusjuhlaan on ollut joka tapauksessa hieno kokemus.

– On upeaa, että presidenttipari järjestää nämä juhlat, ja pääsemme välittämään yhdessä tekemisen tunnetta. Tällaista ohjelmaa ei ole ennen tehty, eikä varmaan tehdä toiste.

Ei kiirettä, ei tungosta

Kymmenettä kertaa Linnan juhlissa työskentelevälle Jussi-Pekka Rantaselle sykähdyttävin hetki on aina ollut se, jolloin Jääkärimarssi alkaa soida ja sotaveteraanit aloittavat kättelykierroksen.

Se hetki jää tänä vuonna kokematta, mutta illan isäntäpari on huomioinut sotaveteraaneja etukäteen. Kohtaaminen nähdään suorassa lähetyksessä.

Rantanen on vakuuttunut siitä, että arvokkaan juhlan tuntu saadaan luotua kotikatsomoihin myös ilman lähes parintuhannen kutsuvieraan joukkoa.

– Perjantain kenraaliharjoituksessa itse jo huomasin herkistyväni juhlatunnelmaan.

– Juhlasta puuttuu tavanomainen kiireen ja ahtauden tuntu, eikä paikan loistokkuus hälvene sillä, että vieraat puuttuvat. Kristallikruunut on putsattu ja kaikki on viimeisen päälle! Linna on upea paikka, huomauttaa juontajakollega Kanninen.

Linnan juhlien juontajat Jussi-Pekka Rantanen, Ella Kanninen ja katsojien viestejä lähetykseen välittävä Daniel Olin. Jyrki Valkama / Yle

Juhlat kuin yhteinen iltanuotio

Vieraiden puuttuessa illan isäntäparilla on entistä paremmin aikaa olla läsnä kotikatsojille. Kannisen mielestä on erityisen arvokasta, että Niinistöt ovat luvanneet vastata lähetyksessä katsojien kysymyksiin.

– Odotan erityisen paljon presidenttiparin haastattelusta. Tällä kertaa heidän vastauksissaan on mahdollista viipyillä enemmän.

Linnan juhlat ovat aina keränneet miljoonayleisön. Lähetyksen tekijät toivovat katsojien kerääntyvän vastaanotinten ääreen myös tällä kertaa, eikä ainoastaan katsojina, vaan aktiivisina osallistujina.

Ylen julkaisemalla instafiltterillä esimerkiksi voi sijoittaa itsensä Presidentinlinnan Valtiosaliin ja jakaa kuvan sosiaalisessa mediassa. Suoraan televisiolähetykseen puolestaan pyydetään katsojilta kuvia omista itsenäisyyspäivän juhlallisuuksista, muistuttaa Kanninen.

– Voi laittaa kuvia siitä, keitä on voinut kutsua, ovatko lemmikit mukana juhlahumussa, miten on pukeuduttu ja mitä tarjoilua on suunniteltu. Me yritämme laittaa kuvia mahdollisimman paljon esille ruudussa.

Rantanen toivoo, että suomalaiset tulisivat sankoin joukoin mukaan juhlaan.

– On ihanaa, että saamme ihmisten tunnelmia mukaan lähetykseen. Päällimmäinen toiveeni on, että tämä erilainen juhla kokoaisi ihmiset yhteiselle leirinuotiolle.

Linnan juhlat Yle TV1 ja Yle Areena sunnuntaina 6.12. klo 19:30 alkaen.

