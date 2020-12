Moskovassa aloitettiin joukkorokotukset koronaa vastaan – Ensimmäisinä vuorossa ovat muun muassa lääkärit ja opettajat

Monet asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet sen, että massarokotukset aloitettiin ennen kuin Sputnik V -rokotteen viimeinen testausvaihe on valmistunut.

Venäjällä on aloitettu ensimmäiset joukkorokotukset maassa kehitetyllä koronavirusrokotteella. Sputnik V -rokotetta on annettu Moskovassa tänään lauantaina 70 klinikalla.

Ensimmäisinä itsensä voivat rokotuttaa ilmaiseksi lääkärit ja muut terveydenhuollon työntekijät sekä opettajat ja sosiaalityöntekijät eli ammattiryhmät, jotka ovat alttiimpia tartunnoille.

Enintään 60-vuotiaat näiden alojen työntekijät ovat voineet varata rokotusajan netissä.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että pormestari Sergei Sobjaninin mukaan ensimmäisen viiden tunnin aikana rokotuksella kävi 5 000 ihmistä.

Moskovalaisella klinikalla työskentelevä Nadežda Ragulina kertoi Rossija 24 -kanavalle halunneensa rokotteen, koska hän on nähnyt monta koronapotilasta.

– Tämä oli oma päätökseni. Osa läheisistäni on sairastunut koronaan. Siksi haluan suojata itseni ja suojella sukulaisiani.

Moskova on ollut Venäjän tartuntakeskus. Tänään lauantaina Moskovassa raportoitiin 7 993 uutta tartuntaa. Vielä syyskuussa uusia tartuntoja oli päivässä noin 700.

Yhteensä Venäjällä vahvistettiin lauantaina lähes 29 000 uutta tartuntaa ja 508 koronaan liittyvää kuolemaa.

Putin: Kaksi miljoonaa rokotetta kohta käytössä

Venäjällä on rokotettu jo aikaisemmin 100 000 riskiryhmiin kuuluvaa.

Presidentti Vladimir Putin on määrännyt maanlaajuisen rokotusohjelman alkavaksi ensi viikolla.

Putinin mukaan Venäjällä on seuraavien päivien aikana valmiina kaksi miljoonaa rokoteannosta. Joulukuussa Venäjän on tarkoitus antaa rokote noin kahdelle miljoonalle ihmiselle.

Venäjä ilmoitti Sputnik V -rokotteen valmistumisesta jo elokuussa. Kehittäjien mukaan rokote on antanut testeissä 95 prosentin suojan.

Myös amerikkalaisten Pfizerin ja Modernan rokotteet ovat antaneet testeissä 95-prosenttisen suojan.

Sputnik-rokotteen viimeinen testausvaihe on yhä kesken

Tiedemiehet ovat olleet huolissaan siitä, kuinka nopeasti Venäjällä on rokotteen kanssa edetty. Rokotteen tehoa on epäilty, koska sitä on testattu pienemmillä ihmisryhmillä kuin länsimaiden rokotteita.

Asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet sen, että Venäjällä aloitettiin massarokotukset ennen kuin viimeinen kolmas testausvaihe 40 000 ihmisellä on valmistunut.

Lue täältä tuoreimmat tiedot koronaviruksesta.

Sputnik V on kaksivaiheinen rokote. Toinen rokote annetaan kolme viikkoa ensimmäisen jälkeen.

Lisää aiheesta:

Suomi odottaa kuumeisesti ensimmäistä koronarokotetta – lue uusimmat tiedot sen turvallisuudesta ja tehokkuudesta

Ensimmäiset koronarokotteet saataneen Suomeen ennen vuodenvaihdetta – Paluuta normaaliin ei silti ole vielä näköpiirissä, sanoo THL:n Taneli Puumalainen

Kilpajuoksu koronarokotteesta: Miljardeja rokoteannoksia on jo myyty, mutta kuka ne saa ja milloin?

AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronavirusrokote antoi testeissä 70-prosenttisen suojan

Lähteet: Reuters