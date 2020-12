Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen Ylen haastattelussa: Koronatilanne ei tietenkään laske itsenäisyyspäivän merkitystä

Jos korona ei olisi muuttanut suunnitelmia, Suomessa katseet olisivat kääntyneet sunnuntaina päivällä kohti itsenäisyyspäivän valtakunnallista paraatia Porissa.

Tunnetuista syistä paraatia ei järjestetä, ja juhlapäivän vietto on muutenkin varsin toisenlaista kuin tavallisena vuonna.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen toteaakin Radio Suomen haastattelussa, että itsenäisyyspäivä on nyt komentajalle ja koko Puolustusvoimille kovin erilainen kuin yleensä.

– Korona on vaikuttanut meidän kaikkien toimintaan, mutta ei tämä tietenkään itsenäisyyspäivän merkitystä laske, Kivinen sanoo haastattelussa.

Kivisen mukaan itsenäisyyspäivän juhla näkyy paraatin perumisenkin myötä tänä vuonna Puolustusvoimissa poikkeavalla tavalla. Joitain pienimuotoisia fyysisiä tilaisuuksia, kuten seppeleenlaskuja, toki järjestetään. Sen lisäksi verkossa lähetetään itsenäisyyspäivään liittyvää ohjelmaa.

Puolustusvoimat juhlii huomenna itsenäisyyspäivää arvokkaasti koronasta huolimatta. Tule mukaan juhlimaan Puolustusvoimien sosiaalisen median kanaville. Tarkemmat tiedot päivästä löytyvät verkkosivuiltamme. #itsenäisyyspäivähttps://t.co/0vPKGLBifG pic.twitter.com/SLcVeS9j0b — Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) 5. joulukuuta 2020

– Omalta osaltani aloitan päivän laskemalla seppeleen Hietaniemessä sankarihaudalle ja koronan sallimissa rajoissa käyn tapaamassa Kaunialassa sotaveteraaneja, Kivinen mainitsee.

Itsenäisyyspäivää viettäville kansalaisille Kivinen lähettää kannustavan viestin:

– Itsenäisyys on tärkeä asia. Aiemmat sukupolvet – etenkin sodanaikaiset sukupolvet – ja me nykysukupolvetkin, pidämme huolen siitä, että Suomi säilyy turvallisena maana ja tulevillakin sukupolvilla on täällä hyvä asua ja elää.

Korona-aika sujunut Puolustusvoimissa hyvin

Kivisen mukaan jo lähes vuoden kestänyt korona-aika on sujunut Puolustusvoimissa suurilta osin hyvin.

– Meidän tehtävämme on näissäkin oloissa turvata sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävien jatkuvuus ja sen olemme kyenneet tekemään, Kivinen painottaa.

Puolustusvoimissa henkilökuntaa ja varusmiehiä on sairastunut koronaan koko epidemian aikana yhteensä noin 140. Tällä hetkellä sairaana on Kivisen mukaan noin 30. Puolustusvoimain komentaja antaa kiitosta tautitilanteen hyvästä hoidosta niin asevelvollisille kuin henkilökunnallekin.

Kivinen kertoo, että Puolustusvoimilla on koko korona-ajan ollut valmius tukea muuta yhteiskuntaa tarpeen mukan. Tukea on annettu muun muassa poliisille Uudenmaan liikkumisrajoitusten valvonnassa keväällä, terveysviranomaisille antamalla hengityskoneita käyttöön ja Rajavartiolaitokselle rajavalvonnassa.

Kivistä haastatteli Radio Suomeen toimittaja Aki Laine.

