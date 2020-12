Ruotsin suurin sanomalehti on tänään ilmastoaktivisti Greta Thunbergin päätoimittama – "Tämä on faktaa, eikä mielipide"

Sanomalehden sunnuntainumerosta on omistettu ilmastokriisille 58 sivua.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on toiminut vierailevana päätoimittajana tänään julkaistussa Dagens Nyheter -sanomalehden numerossa. Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun) on Ruotsin suurin perinteinen sanomalehti.

Thunbergin päätoimittaman sunnuntainumeron kannen pääotsikkona on "Tämä on faktaa, eikä mielipide". Lehdestä 58 sivua on omistettu ilmastokriisin käsittelemiseen.

Kannessa muistutetaan maailma lämpenevän, ikiroudan sulavan ja aikaa kehityksen kääntämiseen olevan vain vähän.

Greta Thunberg koululakkoa ilmaston puolesta julistavan kyltin kanssa Tukholman keskustassa 23. lokakuuta. Pelle T. Nilsson / SPA / AOP

– Ilmastokriisi on vaikein ja vaativin kysymys, jonka ihmiskunta on kohdannut. Suurin toivomme on demokratiassa ja koulutuksessa, vieraileva päätoimittaja Thunberg kirjoittaa pääkirjoitussivulla.

Dagens Nyheter on painottanut, että vaikka Thunberg on ollut suunnittelemassa tämän päivän lehden sisältöä, on päätoimittajavastuu normaaliin tapaan Peter Wolodarskilla.

DN:s första och sista sida söndag. pic.twitter.com/rAhkaghFdT — Peter Wolodarski (@pwolodarski) 5. joulukuuta 2020

Dagens Nyheter sai osakseen jonkin verran kritiikkiä aiemmin syksyllä ilmoitettuaan ottavansa Greta Thunbergin yhdeksi päiväksi vierailevaksi päätoimittajaksi. Vastaava päätoimittaja Wolodarski kommentoi tuolloin Thunbergin vierailun olevan vain yksi osa lehden panostusta ilmastonmuutoksesta raportoimiseen.

Vastaavanlaisia vierailevia päätoimittajia on käytetty kansainvälisessä mediassa aiemminkin. Esimerksiki U2-yhtyeestä tunnettu Bono toimi brittiläisen The Independet (siirryt toiseen palveluun) -sanomalehden vierailevana päätoimittajana vuonna 2006. Teemana oli tuolloin Afrikka ja aids-kriisi.

